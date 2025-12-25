Росія могла допомогти КНДР побудувати атомну субмарину, - ЗМІ
Росія могла надати Північній Кореї допомогу у будівництві першого атомного підводного човна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.
За даними експертів, допомога могла включати технологічну підтримку в обмін на північнокорейських військових та озброєння для війни в Україні. Перший атомний підводний човен КНДР вже має завершений і зварений корпус, що свідчить про встановлення ядерного реактора.
Співпраця Росії та КНДР
Експерт з армії КНДР Хон Мін зазначає, що Москва могла надати технології, необхідні для створення субмарини. За його словами, це стало частиною обміну: КНДР надала військових і озброєння для Росії, а натомість отримала підтримку у розвитку стратегічного потенціалу.
"Завершений і зварений корпус означає, що вони вже встановили всередині ядерний реактор", — підкреслив Хон Мін.
Характеристики першого атомного човна КНДР
Північнокорейські ЗМІ оприлюднили фото субмарини, яку оглянув Кім Чен Ин. Відомо, що човен водотоннажністю 8,7 тисячі тонн оснащений стратегічними керованими ракетами та новими "секретними підводними озброєннями".
Крім того, Кім Чен Ин продовжує розвивати одночасно ядерні та звичайні збройні сили, а також удосконалює безпілотну зброю із застосуванням штучного інтелекту.
Журналісти The New York Times дійшли висновку, що такі кроки вказують на потенційне збільшення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою.
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