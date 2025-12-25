РУС
976 14

Россия могла помочь КНДР построить атомную субмарину, - СМИ

Россия могла помочь КНДР построить атомную лодку

Россия могла оказать Северной Корее помощь в строительстве первой атомной подводной лодки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

По данным экспертов, помощь могла включать технологическую поддержку в обмен на северокорейских военных и вооружение для войны в Украине. Первая атомная подводная лодка КНДР уже имеет завершенный и сваренный корпус, что свидетельствует об установке ядерного реактора.

Сотрудничество России и КНДР

Эксперт по армии КНДР Хон Мин отмечает, что Москва могла предоставить технологии, необходимые для создания субмарины. По его словам, это стало частью обмена: КНДР предоставила военных и вооружение для России, а взамен получила поддержку в развитии стратегического потенциала.

"Завершенный и сваренный корпус означает, что они уже установили внутри ядерный реактор", - подчеркнул Хон Мин.

Характеристики первой атомной лодки КНДР

Северокорейские СМИ обнародовали фото подводной лодки, которую осмотрел Ким Чен Ын. Известно, что лодка водоизмещением 8,7 тысячи тонн оснащена стратегическими управляемыми ракетами и новыми "секретными подводными вооружениями".

Кроме того, Ким Чен Ын продолжает развивать одновременно ядерные и обычные вооруженные силы, а также совершенствует беспилотное оружие с применением искусственного интеллекта.

Журналисты The New York Times пришли к выводу, что такие шаги указывают на потенциальное увеличение военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. 

  • Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично заявил об участии военных КНДР в разминировании Курской области вместе с солдатами РФ.

КНДР (1304) россия (98518) сотрудничество (764) война в Украине (7344)
Топ комментарии
+2
Як там Південна Корея, уважно стежать? Все записують?
Які ж вони безпорадні.
Які ж вони безпорадні.
показать весь комментарий
25.12.2025 21:45
+1
хто б нам так допоміг..
показать весь комментарий
25.12.2025 21:45
+1
у Лідора є лазир
показать весь комментарий
25.12.2025 21:53
хто б нам так допоміг..
показать весь комментарий
25.12.2025 21:45
у Лідора є лазир
показать весь комментарий
25.12.2025 21:53
Так ви ж у НАТі , нахєра вам атомна субмарина , вас трумп захистить , звісно не безкоштовно (( І Україні той атомний човен і нах не потрібен , толку із нього як з тих корветів що Туреччина нам набудувала (( P.S. Усі дивляться на ту ядерну зброю як на панацею , хоча б хтось подумав а де ми її можемо застосувати .... по кремлю трахнути і отримати у відповідь по Києву тим самим ?
показать весь комментарий
25.12.2025 22:26
>Усі дивляться на ту ядерну зброю як на панацею , хоча б хтось подумав а де ми її можемо застосувати .... по кремлю трахнути і отримати у відповідь по Києву тим самим ?

ні, для використання під час перемовин.

>Так ви ж у НАТі

1. нато паперовий тигр
2. Україна не в нато.

>І Україні той атомний човен і нах не потрібен

потрібен, як носій ракет з ядерною бч
показать весь комментарий
25.12.2025 22:30
"ні, для використання під час перемовин." .... З ким ???????
2. Україна не в нато. А до чого Україна коли прапор Нідерландів ?
потрібен, як носій ракет з ядерною бч ..... Україна планує бити по США , бо більше ні для чого той човен Україні не потрібен ? P.S. Усі проблеми України вирішуються ракетами малої і середньої дальності наземного базування що простіше ,дешевше і ефективніше аніж підводний човен у чорноморському ставку , а Карафуто та Камчатка нехай дістануться Японії та карякам неушкодженими , там природа чудова ((
показать весь комментарий
25.12.2025 22:45
>З ким ???????

з кацапами

>А до чого Україна коли прапор Нідерландів ?

бо VPN

>Україна планує бити по США , бо більше ні для чого той човен Україні не потрібен

так, щоб не викручували нам руки.
показать весь комментарий
25.12.2025 22:50
Як там Південна Корея, уважно стежать? Все записують?
Які ж вони безпорадні.
Які ж вони безпорадні.
показать весь комментарий
25.12.2025 21:45
Детальніше про безпорадність Південної Кореї , будь ласка !
показать весь комментарий
25.12.2025 22:28
показать весь комментарий
25.12.2025 21:54
Цікаво що на борту ця субмарина буде нести? 🤔
показать весь комментарий
25.12.2025 22:01
Лайно великого пу в чемоданчику бо мощі і древко "списа долі" утопилося разом з крєйсєром мацква , тепер лише це лайно може захистити корейців від затоплення їхньго корита , нещодавній конфуз із їхнім есмінцем цьому підтвердження ((
показать весь комментарий
25.12.2025 22:33
Корейці такі криворукі, що самі нездатні замінити кириличні літери на борті?
показать весь комментарий
25.12.2025 22:18
Коли починати реготатися ? ((
показать весь комментарий
25.12.2025 22:35
а Трамп хоче домовлятись з Пуйлом - нагадаю єдиний ворог КНДР - США.

ЯКИЙ ЖЕ ВІН КОНЧЕНИЙ гребаний рижий педофіл
показать весь комментарий
25.12.2025 22:59
 
 