Россия могла помочь КНДР построить атомную субмарину, - СМИ

Россия могла оказать Северной Корее помощь в строительстве первой атомной подводной лодки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

По данным экспертов, помощь могла включать технологическую поддержку в обмен на северокорейских военных и вооружение для войны в Украине. Первая атомная подводная лодка КНДР уже имеет завершенный и сваренный корпус, что свидетельствует об установке ядерного реактора.

Сотрудничество России и КНДР

Эксперт по армии КНДР Хон Мин отмечает, что Москва могла предоставить технологии, необходимые для создания субмарины. По его словам, это стало частью обмена: КНДР предоставила военных и вооружение для России, а взамен получила поддержку в развитии стратегического потенциала.

"Завершенный и сваренный корпус означает, что они уже установили внутри ядерный реактор", - подчеркнул Хон Мин.

Характеристики первой атомной лодки КНДР

Северокорейские СМИ обнародовали фото подводной лодки, которую осмотрел Ким Чен Ын. Известно, что лодка водоизмещением 8,7 тысячи тонн оснащена стратегическими управляемыми ракетами и новыми "секретными подводными вооружениями".

Кроме того, Ким Чен Ын продолжает развивать одновременно ядерные и обычные вооруженные силы, а также совершенствует беспилотное оружие с применением искусственного интеллекта.

Журналисты The New York Times пришли к выводу, что такие шаги указывают на потенциальное увеличение военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично заявил об участии военных КНДР в разминировании Курской области вместе с солдатами РФ.

