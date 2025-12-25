Россия могла помочь КНДР построить атомную субмарину, - СМИ
Россия могла оказать Северной Корее помощь в строительстве первой атомной подводной лодки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.
По данным экспертов, помощь могла включать технологическую поддержку в обмен на северокорейских военных и вооружение для войны в Украине. Первая атомная подводная лодка КНДР уже имеет завершенный и сваренный корпус, что свидетельствует об установке ядерного реактора.
Сотрудничество России и КНДР
Эксперт по армии КНДР Хон Мин отмечает, что Москва могла предоставить технологии, необходимые для создания субмарины. По его словам, это стало частью обмена: КНДР предоставила военных и вооружение для России, а взамен получила поддержку в развитии стратегического потенциала.
"Завершенный и сваренный корпус означает, что они уже установили внутри ядерный реактор", - подчеркнул Хон Мин.
Характеристики первой атомной лодки КНДР
Северокорейские СМИ обнародовали фото подводной лодки, которую осмотрел Ким Чен Ын. Известно, что лодка водоизмещением 8,7 тысячи тонн оснащена стратегическими управляемыми ракетами и новыми "секретными подводными вооружениями".
Кроме того, Ким Чен Ын продолжает развивать одновременно ядерные и обычные вооруженные силы, а также совершенствует беспилотное оружие с применением искусственного интеллекта.
Журналисты The New York Times пришли к выводу, что такие шаги указывают на потенциальное увеличение военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
- Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично заявил об участии военных КНДР в разминировании Курской области вместе с солдатами РФ.
