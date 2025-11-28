В КНДР солдат учат подрывать себя, чтобы не сдаться ВСУ, - СМИ
Северокорейским солдатам приказывают не попадать в плен в Украине и в случае угрозы взорвать себя. Дважды в неделю им читают пропагандистские лекции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет южнокорейское издание Daily NK.
Как отмечается, в воинских частях КНДР дважды в неделю проводят специальные политические занятия. Во время них военным рассказывают о "героических поступках" тех, кто якобы совершил самоподрыв, чтобы не попасть в украинский плен.
Отмечается, что на этих занятиях солдатам внушают, что самоубийство на поле боя является "путем к вечной жизни" и "славным подвигом". В подразделениях появился новый официальный лозунг: "Учимся у воинов, которые взорвали себя".
Южнокорейские источники указывают, что такая пропаганда демонстрирует полное безразличие власти КНДР к жизни собственных граждан, которых отправляют воевать в интересах России.
Во время занятий также заявляют, что северокорейские солдаты "храбрей русских", которые якобы чаще сдаются в плен и "не способны пожертвовать собой".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо результат буде менше "3"-х то потрібно проводити заняття 4 рази в тиждень!!!