В КНДР солдат учат подрывать себя, чтобы не сдаться ВСУ, - СМИ

Северокорейским солдатам приказывают не попадать в плен в Украине и в случае угрозы взорвать себя. Дважды в неделю им читают пропагандистские лекции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет южнокорейское издание Daily NK.

Как отмечается, в воинских частях КНДР дважды в неделю проводят специальные политические занятия. Во время них военным рассказывают о "героических поступках" тех, кто якобы совершил самоподрыв, чтобы не попасть в украинский плен.

Отмечается, что на этих занятиях солдатам внушают, что самоубийство на поле боя является "путем к вечной жизни" и "славным подвигом". В подразделениях появился новый официальный лозунг: "Учимся у воинов, которые взорвали себя".

Южнокорейские источники указывают, что такая пропаганда демонстрирует полное безразличие власти КНДР к жизни собственных граждан, которых отправляют воевать в интересах России.

Во время занятий также заявляют, что северокорейские солдаты "храбрей русских", которые якобы чаще сдаются в плен и "не способны пожертвовать собой".

