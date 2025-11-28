РУС
В КНДР солдат учат подрывать себя, чтобы не сдаться ВСУ, - СМИ

Солдат КНДР заставляют готовиться к самоподрыву, чтобы не попасть в плен в Украине

Северокорейским солдатам приказывают не попадать в плен в Украине и в случае угрозы взорвать себя. Дважды в неделю им читают пропагандистские лекции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет южнокорейское издание Daily NK.

Как отмечается, в воинских частях КНДР дважды в неделю проводят специальные политические занятия. Во время них военным рассказывают о "героических поступках" тех, кто якобы совершил самоподрыв, чтобы не попасть в украинский плен.

Отмечается, что на этих занятиях солдатам внушают, что самоубийство на поле боя является "путем к вечной жизни" и "славным подвигом". В подразделениях появился новый официальный лозунг: "Учимся у воинов, которые взорвали себя".

Южнокорейские источники указывают, что такая пропаганда демонстрирует полное безразличие власти КНДР к жизни собственных граждан, которых отправляют воевать в интересах России.

Во время занятий также заявляют, что северокорейские солдаты "храбрей русских", которые якобы чаще сдаются в плен и "не способны пожертвовать собой".

Читайте также: Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи

КНДР (1301) пропаганда (3783) война в Украине (7037)
надеюсь учения проходят с настоящими гранатами
28.11.2025 12:06 Ответить
Потрібно знімати рекламні відео де полонених солдат КНДР, годують, одівають, лікують, віддають в Південну Корею родичам, чому це ніхто не робить! Дезертирство в рядах військових КНДР має бути масовим.
28.11.2025 12:33 Ответить
Корейські баби героїчно ще народять.
28.11.2025 12:07 Ответить
Хай покажуть приклад прямо в КНДР на полігоні.
28.11.2025 12:12 Ответить
Залік по засвоєнню матеріала ще потрібно проводити в кінці місяца. Метод перевірки - практичний: "Скільки солдатів із 10 підірве себе по команді!"
Якщо результат буде менше "3"-х то потрібно проводити заняття 4 рази в тиждень!!!
28.11.2025 12:12 Ответить
Треба ще навчати, що підривати себе слід відразу при перетину кордону України та рядком з москалями
28.11.2025 12:13 Ответить
Якесь дуже сумнівна інформація.
28.11.2025 12:14 Ответить
Потрібно себе підривати - двічі
28.11.2025 12:14 Ответить
Швидше, підриваєш себе, підірви і товариша, а краще москаля
28.11.2025 12:19 Ответить
Типу цих зомбаків не навчають такому ВЗАГАЛІ...
28.11.2025 12:15 Ответить
До речі, просто цікаво, в хто їм виділяє біди лади, бо корейці скоріше з родини за гранати відрахують
28.11.2025 12:16 Ответить
Вже нехай підриваються. Нащо пертися за тисячі кілометрів?
28.11.2025 12:25 Ответить
культ самопідриву. от навіщо їм пертись кудись? та попідривались би у себе в кореях, і світу стало б краще.
28.11.2025 12:27 Ответить
Гранату в пєрдак і на побачення з кімерсеном
28.11.2025 13:26 Ответить
 
 