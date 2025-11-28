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Новини Війська КНДР
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У КНДР солдатів навчають підривати себе, щоб не здатися ЗСУ, - ЗМІ

Солдатів КНДР змушують готуватися до самопідриву, аби не потрапити в полон в Україні

Північнокорейським солдатам наказують не потрапляти в полон в Україні й у разі загрози підірвати себе. Двічі на тиждень їм читають пропагандистські лекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише південнокорейське видання Daily NK.

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Як зазначається, у військових частинах КНДР двічі на тиждень проводять спеціальні політичні заняття. Під час них військовим розповідають про "героїчні вчинки" тих, хто нібито вчинив самопідрив, щоб не потрапити до українського полону.

Наголошується, що на цих заняттях солдатам навіюють, що самогубство на полі бою є "шляхом до вічного життя" та "славного подвигу". У підрозділах з’явилося нове офіційне гасло: "Вчімося у воїнів, які підірвали себе".

Південнокорейські джерела вказують, що така пропаганда демонструє повну байдужість влади КНДР до життя власних громадян, яких відправляють воювати в інтересах Росії.

Під час занять також заявляють, що північнокорейські солдати "хоробріші за росіян", які нібито частіше здаються в полон і "не здатні пожертвувати собою".

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КНДР (1347) пропаганда (2927) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+8
надеюсь учения проходят с настоящими гранатами
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28.11.2025 12:06 Відповісти
+5
Хай покажуть приклад прямо в КНДР на полігоні.
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28.11.2025 12:12 Відповісти
+4
Залік по засвоєнню матеріала ще потрібно проводити в кінці місяца. Метод перевірки - практичний: "Скільки солдатів із 10 підірве себе по команді!"
Якщо результат буде менше "3"-х то потрібно проводити заняття 4 рази в тиждень!!!
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28.11.2025 12:12 Відповісти
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надеюсь учения проходят с настоящими гранатами
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28.11.2025 12:06 Відповісти
Потрібно знімати рекламні відео де полонених солдат КНДР, годують, одівають, лікують, віддають в Південну Корею родичам, чому це ніхто не робить! Дезертирство в рядах військових КНДР має бути масовим.
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28.11.2025 12:33 Відповісти
Сміяться у якому місці? Ну - у нас, при Сталіні, те саме говорили... Коли в полон до німців, лише за 1941-й рік здалося більше 3 млн червоноармійців - стосовно рідних солдат, які здавалися в полон, почали застосовувать репресії... Саме тоді широко почала вживаться абревіатура - "ЧСИР" ("член семьи изменника Родины") Ними почали заповнюваться мордовські концтабори...
А у КНДР це вже не "тимчасовий вимушений захід", а ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ПОЛІТИКА...
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28.11.2025 14:37 Відповісти
... и сдачей гос. экзамена с такими же гранатами.
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28.11.2025 14:42 Відповісти
Корейські баби героїчно ще народять.
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28.11.2025 12:07 Відповісти
Хай покажуть приклад прямо в КНДР на полігоні.
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28.11.2025 12:12 Відповісти
Залік по засвоєнню матеріала ще потрібно проводити в кінці місяца. Метод перевірки - практичний: "Скільки солдатів із 10 підірве себе по команді!"
Якщо результат буде менше "3"-х то потрібно проводити заняття 4 рази в тиждень!!!
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28.11.2025 12:12 Відповісти
Треба ще навчати, що підривати себе слід відразу при перетину кордону України та рядком з москалями
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28.11.2025 12:13 Відповісти
Якесь дуже сумнівна інформація.
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28.11.2025 12:14 Відповісти
Чого "сумнівна"? Згадай "камікадзе"... Льотчики та водії "людиноторпед" - тільки "вершина айсбергу"... Були масово, піхотинці, які кидалися, з тодішніми "поясами шахєда", під танки, а також плавці, що билися , начинені вибухівкою, об борт ворожих суден... Згадай масове самовбивство на Іводзімі та Окінаві... Жінки з дітьми стрибали масово, зі скель...
Тут головне - вміло "засрать мізки"...
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28.11.2025 14:47 Відповісти
Тому що не резонно Кіму так власні війська просирати.
Ну або він ***** відправив зброд якого не шкода.
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28.11.2025 14:51 Відповісти
Коли це диктаторські режими цікавила доля "м"яса"? Навіть оці "бездумні трати" людського ресурсу працюють на зміцнення їх влади... Є купа прикладів, не тільки з "найновішої" історії... Царський режим, у часи "наполеонівських війн", не був "медом"Але, після взяття Парижу, коли солдати-кріпаки побачили, ЯК живуть "пабеждённые заваеватели", почалося масове дезертирство... Виявилася парадоксальна ситуація - "переможці,, пысля остаточної перемоги над ворогом, тікали до цього ворога! Солдати залишали підрозділи і ховалися між французьким населенням. Брали французські прізвища, вивчали мову, та асимілювалися. Коли Олександру І доповіли масштаб цього явища, він розпорядився терміново вивести війська з Франції - "пока не разбежалась вся армия"...
А ось тобі приклад "новейший" - знайомий, що втік з Луганська у 2015-му (як тільки поховав свою паралізовану матір), розказував: "Говорил с "ополченцем"- дальневосточником. Так тот удивлялся: "Не пайму - чего вы против хахлов взбунтовались? Ведь вы же живёте намного лучше, чем мы, в Рассии...".
Саме цього порівняння диктатори і бояться - бо це розхитує їх владу...
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28.11.2025 15:16 Відповісти
Я не про долю м'яса, я про те що Кіму не вигідно розбазарювати так ресурси, самому потрібно.
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28.11.2025 15:23 Відповісти
Ти так нічого й не зрозумів... Сталіну що, "вистачало" людських ресурсів? Він, задля утримання та зміцнення влади, влаштовував Голодомори", "Великий терор", війни на всьому Євразійському материку (від Польщі з Фінляндією, до Кореї з Китаєм. В результаті знищив десятки мільйонів власного народу... А ти про якесь "розбазарювання"...
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28.11.2025 15:55 Відповісти
Ти справді вирішив порівняти СССР часів Сталіна, з міліпіздричною по розмірам КНДР?
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28.11.2025 16:34 Відповісти
СРСР, часів Сталіна, і КНДР, відрізняються лише ФІЗИЧНИМИ РОЗМІРАМИ... Політична система - ТА САМА... Більш того, в КНДР вона доведена майже до "ідеалу"... Бо "чучхеїсти" врахували всі помилки сталіністів, які призвели до краху сталінської системи, в СРСР... Деякі дослідники іменують режим "чучхе" , "рафінованим сталінізмом"...
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28.11.2025 16:41 Відповісти
Потрібно себе підривати - двічі
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28.11.2025 12:14 Відповісти
Швидше, підриваєш себе, підірви і товариша, а краще москаля
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28.11.2025 12:19 Відповісти
А потім ще ножичком себе по горлянці, щоб вже точно.
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28.11.2025 20:55 Відповісти
Типу цих зомбаків не навчають такому ВЗАГАЛІ...
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28.11.2025 12:15 Відповісти
До речі, просто цікаво, в хто їм виділяє біди лади, бо корейці скоріше з родини за гранати відрахують
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28.11.2025 12:16 Відповісти
Це вже було... Німецьким родинам знищених в"язнів німецьких концтаборів , нацистська влада виставляла рахунки за лікування, кремацію, та пересилку праху за їх місцем проживання...
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28.11.2025 14:41 Відповісти
Вже нехай підриваються. Нащо пертися за тисячі кілометрів?
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28.11.2025 12:25 Відповісти
Гранату в пєрдак і на побачення з кімерсеном
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28.11.2025 13:26 Відповісти
 
 