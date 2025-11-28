У КНДР солдатів навчають підривати себе, щоб не здатися ЗСУ, - ЗМІ
Північнокорейським солдатам наказують не потрапляти в полон в Україні й у разі загрози підірвати себе. Двічі на тиждень їм читають пропагандистські лекції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише південнокорейське видання Daily NK.
Як зазначається, у військових частинах КНДР двічі на тиждень проводять спеціальні політичні заняття. Під час них військовим розповідають про "героїчні вчинки" тих, хто нібито вчинив самопідрив, щоб не потрапити до українського полону.
Наголошується, що на цих заняттях солдатам навіюють, що самогубство на полі бою є "шляхом до вічного життя" та "славного подвигу". У підрозділах з’явилося нове офіційне гасло: "Вчімося у воїнів, які підірвали себе".
Південнокорейські джерела вказують, що така пропаганда демонструє повну байдужість влади КНДР до життя власних громадян, яких відправляють воювати в інтересах Росії.
Під час занять також заявляють, що північнокорейські солдати "хоробріші за росіян", які нібито частіше здаються в полон і "не здатні пожертвувати собою".
Будь ласка, зачекайте...
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А у КНДР це вже не "тимчасовий вимушений захід", а ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ПОЛІТИКА...
Якщо результат буде менше "3"-х то потрібно проводити заняття 4 рази в тиждень!!!
Тут головне - вміло "засрать мізки"...
Ну або він ***** відправив зброд якого не шкода.
А ось тобі приклад "новейший" - знайомий, що втік з Луганська у 2015-му (як тільки поховав свою паралізовану матір), розказував: "Говорил с "ополченцем"- дальневосточником. Так тот удивлялся: "Не пайму - чего вы против хахлов взбунтовались? Ведь вы же живёте намного лучше, чем мы, в Рассии...".
Саме цього порівняння диктатори і бояться - бо це розхитує їх владу...