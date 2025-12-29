Затонувшее год назад судно теневого флота РФ "Ursa Major" перевозило ядерные реакторы для КНДР, - СМИ

Российский сухогруз Ursa Major, затонувший в 2024 году в 110 км от города Картахена, перевозил два ядерных реактора для Северной Кореи.

Об этом пишет испанское издание La Verdad, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее о судне

23 декабря 2024 года судно Ursa Major из теневого флота РФ затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром после серии взрывов в машинном отделении. Тогда двое членов экипажа пропали без вести, 14 были спасены.

Ursa Major вышло из Санкт-Петербурга на Балтийском море 11 декабря 2024 года и должно было прибыть во Владивосток на побережье Тихого океана 22 января.

Корабль был загружен портовыми кранами весом по 380 тонн, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными крышками люков для новых ледоколов.

Ядерные реакторы

В ходе расследования были обнаружены два незадекларированных контейнера по 65 тонн каждый, которые позже идентифицировали как крышки ядерных реакторов ВМ-4СГ.

Фото с дронов показали также трубы охлаждения и другие компоненты системы реакторов. Содержали ли они ядерное топливо – неизвестно, но считается, что нет.

Расследования испанских властей указывают на то, что пунктом назначения груза был северокорейский портовый город Расон, всего в нескольких километрах от российской границы и Владивостока.

Этот город соединен железной дорогой с пограничным городом Хасан. Его портовая инфраструктура считается "ненадежной", поэтому для разгрузки тяжелых компонентов, таких как ядерные реакторы, необходимо использовать специализированные краны, такие как краны Liebherr, которые и перевозил сухогруз Ursa Major.

В первых числах января российское океанографическое судно "Янтарь", используемое российскими вооруженными силами для разведки в водах, контролируемых НАТО, переместилось из соседней алжирской якорной стоянки к месту затопления.

Предполагают, что оно развернуло некоторые из своих подводных лодок, способных достигать глубины до 6000 метров, чтобы проверить, не осталось ли на дне следов конфиденциального груза торгового судна.

Отметим, что Ursa Major ("Большая Медведица") длиной 142 метра и водоизмещением 16 335 тонн было одним из флагманских судов компании "Оборонлогистика". Это дочерняя компания Министерства обороны России, назначенная единственным поставщиком российских грузов в Крым, Калининградский анклав, Арктику и Курильские острова.

