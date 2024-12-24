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корабль (2015) россия (93011) Средиземное море (83)

В Средиземном море после взрыва на борту затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". ФОТО

23 декабря у берегов Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". Двое из шестнадцати моряков пропали без вести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Maritime Executive.

Отмечается, что судно перевозило из Петербурга во Владивосток два 45-тонных люка для ядерного реактора атомного ледокола и два портовых крана Liebherr.

20 декабря группа компаний "Оборонлогистика" сообщила, что флагман их флота "Ursa Major" отправился в рейс, чтобы доставить портовые краны во Владивосток.

Но неожиданно самое большое судно "Оборонлогистики" оказалось в Средиземном море.

Сообщается, что 14 спасенных членов экипажа "Ursa Major" доставлены в Картахену. Двое считаются пропавшими без вести.

Врятовані моряки з Ursa Major

В 2023 году на Ursa Major сделали плановый ремонт. Летом 2024 года судно проходило плановое обслуживание в доке, а в ноябре - профилактический ремонт кранового оборудования.

В связи с санкциями в рамках программы импортозамещения "Оборонологистика" использовала для ремонта судна "аналоговые запчасти" от российских производителей.

Накануне стало известно, что российское грузовое судно "Sparta", вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.

Читайте также: Российский корабль обстрелял сигнальными ракетами вертолет Германии в Балтийском море, - СМИ

Карта де затонуло судно Ursa Major
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Топ комментарии
+51
Помста дельфінів за розлив нафти, не інакше.
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24.12.2024 07:48
+38
два 45-тонні люки для ядерного реактора атомного криголама та два портові крани Liebherr
-------------------
Ой как вкусно-то получилось
А кто это сделал? (с)
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24.12.2024 07:49
+36
Зорян і Шкіряк...
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24.12.2024 08:04
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Правила форума Совет форумчан
Помста дельфінів за розлив нафти, не інакше.
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24.12.2024 07:48 Ответить
Чому "несподівано"? Пройшло Гібралтар, йшло до Суецького каналу. Ну, не дійшло...
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24.12.2024 08:21 Ответить
сподіваюсь що там дуже глибоко
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24.12.2024 09:02 Ответить
та наврали они за краны и крышки. небось шото взрывоопасное возили и курили где попало.
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24.12.2024 09:37 Ответить
Що це ЗА СВЯТО якесь - шосте чи сьому кацапо-корито йде до москви за два тижні!!!!
ГОООООЙЙЙДАА!!!
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24.12.2024 13:21 Ответить
цензор зламали, одна ця новина
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24.12.2024 07:48 Ответить
Але приємна новина.
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24.12.2024 07:49 Ответить
дурень би сперечався, а я не буду
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24.12.2024 08:20 Ответить
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24.12.2024 08:37 Ответить
Вже є всі новини.
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24.12.2024 08:00 Ответить
два 45-тонні люки для ядерного реактора атомного криголама та два портові крани Liebherr
-------------------
Ой как вкусно-то получилось
А кто это сделал? (с)
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24.12.2024 07:49 Ответить
Зорян і Шкіряк...
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24.12.2024 08:04 Ответить
100 пудово , а хто ж крім них
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24.12.2024 08:51 Ответить
на цей раз Безугла
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24.12.2024 09:54 Ответить
Та я вас благаю, там мізків як у курки.
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24.12.2024 10:00 Ответить
вірно, якби в неї були мозги, вона б не лізла в кожну подію.
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24.12.2024 10:36 Ответить
Звучить надзвичайно дорого. Сподіваюсь так і є.
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24.12.2024 09:15 Ответить
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24.12.2024 09:52 Ответить
Головне шоб було Франко-борт.
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24.12.2024 10:34 Ответить
Ага... Крани-то, "імпортні"... А хто їм такі продасть зараз? І крани, мабуть, везли не "просто так" - а для установки цих "люків"... Та й чи "люки" туди везли?...
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24.12.2024 10:58 Ответить
Нащадки бойових пловців Юніо Валеріо Борґезе
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24.12.2024 07:50 Ответить
Кацапня продовжує загадувати моря своїм дрантям.
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24.12.2024 07:51 Ответить
"загадувати"?
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24.12.2024 09:37 Ответить
загаджувати
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24.12.2024 09:53 Ответить
гидити - загиджувати
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24.12.2024 10:02 Ответить
шо ще за "гидити"? завжди було "гадити". Гадю Савченко знаєш?
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24.12.2024 10:37 Ответить
Загаджувати https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE Дhttps://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE ієслово, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4 недоконаний вид, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE перехідне, тип https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 дієвідміни за https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0 класификацією А.
Відповідне дієслово доконаного виду - https://uk.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1 загадити.
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24.12.2024 17:16 Ответить
Редактор мого смартфону ******** кацапні і вносить свої корективи в мій текст.
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24.12.2024 09:57 Ответить
В Іран напевно везли
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24.12.2024 07:55 Ответить
що вони в іран везли? "люки для ядерного реактора атомного криголама"? може почнеш уважно читати та думати, чи то не твоє?
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24.12.2024 09:41 Ответить
якщо ти продовжуєш вірити кацапам, то і не твоє
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24.12.2024 10:38 Ответить
ти зі Slava Holt не родичі часом? якщо кацапи щось хотіли доправити до ірану, навіщо їм пхатися через Гібралтар, Середземне море, Суецький канал, Індійський океан...?
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24.12.2024 10:46 Ответить
Ну, зачекай... Він теж має право "побурлять"... А якщо ті "кришки" не могли перевезти до Астрахані, залізницею? Просто з-за їх величини?... Так що тут ще й посперечаться можна...
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24.12.2024 11:03 Ответить
В тому і справа, що він натякає на те що іранцям везли не кришки, а щось інше... та й взагалі навіщо іранцями кришки для реактора криголама? ви багато бачили іранських криголамів? і ці кришки не настільки габаритні, щоб неможливо їх перевозити залізницею! Кацапи туркам поставляликілька років тому кришку реактора для першого блока АЕС «Аккую», її вага - 93 тонны, діаметр - 4,5 метри, ця за вагою вдвічи менша, за габаритами таж набагато менша, то ніяких проблем с залізницею...
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24.12.2024 11:20 Ответить
А ти впевнений, що везли саме "кришки"? Для "криголамів"? Я тому це слово і написав у "лапках"...
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24.12.2024 11:25 Ответить
я ж начеб-то все зрозуміло написав... якщо щось везли іранцям, то нахера пхатися через пів світу, коли є Каспій, гоняй що хочеш ніхто не докопається! а кришки для реактора криголама іранцям це звісно абсурд, то якщо везли реально кришки, то точно не в іран, якщо щось інше, то чому не через Каспій як вони зазвичай роблять?
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24.12.2024 13:57 Ответить
У тебе є якась конкретна інформація? Чи просто - "потриндіть"? Версій багато... Яка - правильна, нам не відомо... У ІІ Світову німці спричинили у Латинській Америці "грошову кризу" - їх агенти масово збирали нікелеві монети з мережі роздрібної торгівлі (основний метал для монет там тоді), і вивозили в Німеччину, на підводних човнах - бо він потрібен був для легування бронесталі ... Парадоксальна ситуація? А таке було... То чому ти відкидаєш його версії?
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24.12.2024 14:39 Ответить
Монети, скоріш за все, були з нейзільберу. Там нікелю коло 15%.
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24.12.2024 15:18 Ответить
https://ru.ucoin.net/coin/argentina-50-centavos-1941/?tid=21585 50 сентаво 1941, Аргентина -

uCoin.net - Международный каталог монет мира

https://ru.ucoin.net › Каталог монет › Аргентина



Аргентина 50 сентаво 1941 ; Материал, Никель ; Гурт, Рубчатый ; Форма, Круг ; Отношение авс/рев, Монетное (180°) ; Вес (g), 6

Нейзи́льбер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Neusilber - новое серебро) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2 сплав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C меди с 5-35 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C никеля и 13-45 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA цинка. Благодаря содержанию цинка сплав несколько дешевле аналогичного по внешнему виду и механическим свойствам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BE%D1%80 мельхиора.

Характеризуется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F коррозионной устойчивостью, повышенной прочностью и упругостью при деформации, удовлетворительной пластичностью в горячем и холодном состоянии. Имеет серебристый цвет. Легируют свинцом для лучшей механической обработки. Плотность - от 8,1 до 8,7 г/см³; температура плавления - около 900 °C.
З міддю у німців теж були проблеми... Та й цинк не заважав... Знайди книгу Бодо Узе - "Лейтенант Бертрам", Книга написана ДО початку ІІ Світової... Там просковзує, як використовувалися оцинковані труни з загиблими в Іспанії німецьких військовослужбовців корпусу "Кондор"...
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24.12.2024 15:36 Ответить
Свʼято ! Всім Борщ з нагоди
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24.12.2024 07:58 Ответить
гойдааааааааааааааа...
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24.12.2024 08:10 Ответить
Вони теж пообіцяли "павтаріть"
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24.12.2024 08:33 Ответить
Кабеля рвем - Пароходы тонут.
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24.12.2024 08:11 Ответить
це не ми
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24.12.2024 08:12 Ответить
Нептун з Посейдоном моря перед Різдвом вичищають))
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24.12.2024 08:22 Ответить
вибачте, але у вас тут "масло масляне" Нептун і Посейдон це один і той самий бог морів, Нептуном його звали римляни, а греки - Посейдоном...
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24.12.2024 09:46 Ответить
Не может грек быть римлянином, то разные мужики - одного командировали от Греции, другого - от Рима.
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24.12.2024 16:59 Ответить
Римляне считали себя потомками троянцев, сам Юлий Цезарь объявлял свой род, происходящим от Аскания - сына Энея, героя Троянской войны из царского рода! Троянская война воспета в поэме «Илиада», автором которой считается Гомер. События, описанные Гомером, в нынешнем представлении историков относятся к крито-микенской эпохе. Гера, Афина, Посейдон, Гермес и Гефест выступают за ахейцев, а Арес, Аполлон, Артемида, Лета, Афродита и Ксанф - бог реки Скамандр, на которой происходит сражение, - за троянцев.
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24.12.2024 17:20 Ответить
Это все сплетни.
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24.12.2024 17:36 Ответить
+++
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25.12.2024 07:07 Ответить
Таки Боргезе...
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24.12.2024 08:24 Ответить
Хоч щось гарне за останній час, всім подарунки до свят від ***
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24.12.2024 08:24 Ответить
І там самокат!?
Здається це вигідний бізнес, чи не так путяра?
Сподобалось?
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24.12.2024 08:26 Ответить
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24.12.2024 08:29 Ответить
От що жіватварясчій рємонт значіт ! Все по класиці як із авіанісущам адміралє "кузя". У 2023 році на Ursa Major зробили плановий ремонт.
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24.12.2024 08:35 Ответить
"Урса Майор" щось забув у Сирії ? Немуй шастать.
Мойор тєпєрь в отставкє, корміт дельфінов дружит с бичками, і наоборот.
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24.12.2024 08:35 Ответить
Засрали усі моря касаби
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24.12.2024 08:39 Ответить
Что же там взорвалось,портовые краны или крышки для ледокола,может капитан проснулся после попойки и лопнул от злости потому что помощник свернул в Гибралтар посмотреть на французские пляжи?
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24.12.2024 08:39 Ответить
Зараз це називаєтья "люки для реактора"..))) З активним протиракетним захистом.))))
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24.12.2024 09:03 Ответить
Просто мимо проезжал самокат.
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24.12.2024 10:49 Ответить
Совпадєніє.
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24.12.2024 08:48 Ответить
люки зірвало
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24.12.2024 08:50 Ответить
))) АГА УНИТАЗЫ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ )))
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24.12.2024 08:51 Ответить
Кондиціонер бахнув
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24.12.2024 09:21 Ответить
ВЗРЫВАЙ ДОМА ТОПИ ПОДЛОДКИ ... БАБЛО ДРУЗЬЯМ НАРОДУ ВОДКИ !!!
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24.12.2024 08:50 Ответить
нікогда такого нє било, і вот апять...
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24.12.2024 08:54 Ответить
Якась Цусіма - і Чорне море, і Середземне море, якась морська русофобія....
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24.12.2024 09:02 Ответить
45-тонні люки для ядерного реактора атомного криголама та два портові крани Liebherr

Це ж звідки у кацапів вироби подвійного призначення виробництва Німеччини?
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24.12.2024 09:04 Ответить
Може, купили до введення санкцій...
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24.12.2024 11:05 Ответить
"Ursa Major" - "Большая Медведица", а в Древней Руси это созвездие называлось «Конь на Приколе».
Прикольно...
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24.12.2024 09:09 Ответить
У Давній Русі це сузір'я мало різні назви - Віз, Колісниця, Ківш; народи, які населяли в давнину територію України, називали це сузір'я Возом.
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24.12.2024 09:29 Ответить
В "Древней Руси" це сузір"я іменувалося "Великий ківш (віз)". "Кінь на приколі" - тюркська назва. "Залізний кілок", ьпо-казахськи - "Полярна зірка". А "Плеяди" - "Сім конокрадів", що слідкують за "конем", прив"язаним до "кілка" - щоб його вкрасти... (Казахська космогонічна міфологія).
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24.12.2024 11:10 Ответить
"Єхалі на учєнія, заблуділісь"...
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24.12.2024 09:12 Ответить
перевозять всякий хлам з Сирії і вибухнули ********** похабки завантажені.
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24.12.2024 09:13 Ответить
Хм, як ще гур не вилізло і не сказало що це їх ''спєцапєрація''
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24.12.2024 09:22 Ответить
При чому тут ГУР? Це Мар'яна і Безугла.
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24.12.2024 09:57 Ответить
Навіяло, коли скотовоз "Ашот" потопив рашистського війскового корабля-розвідника.
https://zptown.zp.ua/archives/347834 Африканский скотовоз потопил российский военный корабль по заданию США: эксперт из РФ - ZpTown
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24.12.2024 09:23 Ответить
У этого барана это не первый?
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24.12.2024 17:07 Ответить
Коли ми почуємо, що найбільший танкер тіньового флоту росії одержав "випадковий удар"
бульбом по стерну з гвинтом, і тепер успішно дрейфує на зустріч прекрасному майбутньому ?
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24.12.2024 10:11 Ответить
Ветераны кригсмарин тряхнули стариной
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24.12.2024 10:35 Ответить
Kungfury Truesurvivor - не можу в цій гілці конкретно вам відповісти через технічні несправності форуму.

Будете здивовані - я в курсі. Масло масляне - тут ні до чого. Це різні боги різних міфологій. Чи для вас Аллах, Будда, Ісус - теж одне й теж саме?
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24.12.2024 10:38 Ответить
"Чи для вас Аллах, Будда, Ісус - теж одне й теж саме?" - не коректне порівняння, бо римляни перейняли пантеон богів у греків, та й самі римляни вважали себе нащадками троянців, а троянці були по суті ті ж греки, еллінський народ...
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24.12.2024 11:10 Ответить
Наверное кацапоиды как всегда что то не то перевозили что задекларировали
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24.12.2024 11:21 Ответить
"Ursa Major". Как ви лодку нозов'йотє...
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24.12.2024 12:56 Ответить
"Бальшая мідвєдіца папірхнулас кришкай ядєрнава ріактара" 😂
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24.12.2024 22:51 Ответить
 
 