В Средиземном море после взрыва на борту затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". ФОТО
23 декабря у берегов Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". Двое из шестнадцати моряков пропали без вести.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Maritime Executive.
Отмечается, что судно перевозило из Петербурга во Владивосток два 45-тонных люка для ядерного реактора атомного ледокола и два портовых крана Liebherr.
20 декабря группа компаний "Оборонлогистика" сообщила, что флагман их флота "Ursa Major" отправился в рейс, чтобы доставить портовые краны во Владивосток.
Но неожиданно самое большое судно "Оборонлогистики" оказалось в Средиземном море.
Сообщается, что 14 спасенных членов экипажа "Ursa Major" доставлены в Картахену. Двое считаются пропавшими без вести.
В 2023 году на Ursa Major сделали плановый ремонт. Летом 2024 года судно проходило плановое обслуживание в доке, а в ноябре - профилактический ремонт кранового оборудования.
В связи с санкциями в рамках программы импортозамещения "Оборонологистика" использовала для ремонта судна "аналоговые запчасти" от российских производителей.
Накануне стало известно, что российское грузовое судно "Sparta", вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.
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ГОООООЙЙЙДАА!!!
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Ой как вкусно-то получилось
А кто это сделал? (с)
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З міддю у німців теж були проблеми... Та й цинк не заважав... Знайди книгу Бодо Узе - "Лейтенант Бертрам", Книга написана ДО початку ІІ Світової... Там просковзує, як використовувалися оцинковані труни з загиблими в Іспанії німецьких військовослужбовців корпусу "Кондор"...
Здається це вигідний бізнес, чи не так путяра?
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Мойор тєпєрь в отставкє, корміт дельфінов дружит с бичками, і наоборот.
Це ж звідки у кацапів вироби подвійного призначення виробництва Німеччини?
Прикольно...
https://zptown.zp.ua/archives/347834 Африканский скотовоз потопил российский военный корабль по заданию США: эксперт из РФ - ZpTown
бульбом по стерну з гвинтом, і тепер успішно дрейфує на зустріч прекрасному майбутньому ?
Будете здивовані - я в курсі. Масло масляне - тут ні до чого. Це різні боги різних міфологій. Чи для вас Аллах, Будда, Ісус - теж одне й теж саме?