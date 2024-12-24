В Средиземном море после взрыва на борту затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". ФОТО

23 декабря у берегов Испании после взрыва затонуло российское грузовое судно "Ursa Major". Двое из шестнадцати моряков пропали без вести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Maritime Executive.

Отмечается, что судно перевозило из Петербурга во Владивосток два 45-тонных люка для ядерного реактора атомного ледокола и два портовых крана Liebherr.

20 декабря группа компаний "Оборонлогистика" сообщила, что флагман их флота "Ursa Major" отправился в рейс, чтобы доставить портовые краны во Владивосток.

Но неожиданно самое большое судно "Оборонлогистики" оказалось в Средиземном море.

Сообщается, что 14 спасенных членов экипажа "Ursa Major" доставлены в Картахену. Двое считаются пропавшими без вести.

В 2023 году на Ursa Major сделали плановый ремонт. Летом 2024 года судно проходило плановое обслуживание в доке, а в ноябре - профилактический ремонт кранового оборудования.

В связи с санкциями в рамках программы импортозамещения "Оборонологистика" использовала для ремонта судна "аналоговые запчасти" от российских производителей.

Накануне стало известно, что российское грузовое судно "Sparta", вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.

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