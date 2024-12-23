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Новости Война в Сирии
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Корабль для вывоза российских войск из Сирии сломался в открытом море, - ГУР МО

Корабель Sparta, що вивозить зброю РФ із Сирії, зламався

Российское грузовое судно "Sparta", вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Грузовое судно "Sparta", которое россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии", - говорится в сообщении.

Остатки российского контингента в Сирии завершили стягиваться из отдаленных районов и находятся только в двух местах - на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе.

По данным ГУР МО, часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать морским путем в Ливию.

"Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новых властей арабской республики к Москве - полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года. Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций", - добавили там.

Читайте также: Асад заявил, что Москва помогла организовать эвакуацию в РФ "на следующий день после падения Дамаска"

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

Смотрите также: Россия перебрасывает вооружение из Сирии в Ливию, - WSJ СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
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Топ комментарии
+19
Крєйсьєр мААЦква завЙОт!
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23.12.2024 10:11
+16
Нічого екстраординарного в цій поломці немає. Я б поостерігся того, що судно тісно співпрацююче з збройними силами росії, стирчить біля берегів країни НАТО. Пошукайте на картах чи немає там якихось підводних кабелів чи трубопроводів. Бо їх руйнування стало візитівкою Кацапстану.
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23.12.2024 10:13
+14
Нажаль зломався не навпіл напханий руснявими під зав'язку.
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23.12.2024 10:14
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Крєйсьєр мААЦква завЙОт!
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23.12.2024 10:11 Ответить
випередили!
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23.12.2024 10:21 Ответить
строго па-плану, все задачи віполнєні - судно припліло в родную говень
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23.12.2024 12:36 Ответить
Нічого екстраординарного в цій поломці немає. Я б поостерігся того, що судно тісно співпрацююче з збройними силами росії, стирчить біля берегів країни НАТО. Пошукайте на картах чи немає там якихось підводних кабелів чи трубопроводів. Бо їх руйнування стало візитівкою Кацапстану.
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23.12.2024 10:13 Ответить
Що шукати? взалі-то кабелі майже усюди, тоді потрібно постійно стежити за будь-яким кацапським кораблем
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23.12.2024 10:27 Ответить
За тими що тусуються в районах прокладених кабелів то точно потрібно стежити. А якщо на борту військове спорядження та обслуга то стовідсотково має підпадати під надзор.
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23.12.2024 10:31 Ответить
так в тому і справа що кабелі майже усюди!
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23.12.2024 11:53 Ответить
Де цей Сі Бейбі ? Чого б не розхірячити ? Анонімно.
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23.12.2024 10:13 Ответить
Нажаль зломався не навпіл напханий руснявими під зав'язку.
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23.12.2024 10:14 Ответить
От би потопити , це було б діло
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23.12.2024 10:15 Ответить
Де там потужні шторми ?
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23.12.2024 10:19 Ответить
Краще щоб ще й переламався на 2 частини - моржі би добре викупалися....
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23.12.2024 10:19 Ответить
.... перед концертом кабздона!
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23.12.2024 10:22 Ответить
Пусть гребут вёслами.

Наверх, о товарищи, все по местам!
Последний парад наступает!
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!
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23.12.2024 10:22 Ответить
Немає ніякого "вивезення російських військ" чи "втечі" кацапів із Сирії. Виводяться "надлишки" озброєнь і особ. складу "з віддалених районів Сирії". Дві бази свої кацапи укріпляють і покидати не намірені. А тих, кого "вивозять" - вивозять на війну з Україною. Переможне скавуління відміняється...
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23.12.2024 10:23 Ответить
Якраз сами вивозять. Там не так було багато, щоб були якісь надлишки.
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23.12.2024 10:29 Ответить
Людина з таким прізвищем щось каже про скавуління??...
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23.12.2024 10:37 Ответить
А видати щось розумне і по суті, крім присікатися до прізвища, - не виходить?
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23.12.2024 11:23 Ответить
Але при тому я отримав велику підтримку. Значить щось є.
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23.12.2024 13:00 Ответить
Буданов! Малюк!
Де Магури-5?
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23.12.2024 10:25 Ответить
У морі Чорному.
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23.12.2024 10:32 Ответить
"Кузя" ідьот на помощь.
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23.12.2024 10:32 Ответить
Як би навпіл...а так це пил...
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23.12.2024 10:32 Ответить
Малюк вже вирушив на допомогу,чи буде чекати біля Одеси ?
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23.12.2024 10:33 Ответить
Боги морів та океанів! Яка жирна здобич!
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23.12.2024 10:33 Ответить
Как бы туда нашим морским дронам помочь ему?
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23.12.2024 10:34 Ответить
Всё что они оттуда вывезут обязательно полетит и попрёт в Украину..Пока крысы на корабле,его надо топить!
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23.12.2024 10:36 Ответить
"сирійський диктатор Башар Асад зробив першу публічну заяву після падіння його режиму і втечі до Росії, стверджуючи, що він не хотів залишати країну, але зробив це за посередництва Москви". Джерело: https://censor.net/ua/n3526535
Янукович казав про те саме...
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23.12.2024 10:40 Ответить
а шо він лєгітімний сказав?
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23.12.2024 10:42 Ответить
Плагіат від Януковича
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23.12.2024 10:59 Ответить
торпедируйте его к куям пока стоит на месте!
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23.12.2024 10:41 Ответить
Даже він не побажав стати другою мацквою... Або родини екіпажу не потрібне біле лайно-лади
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23.12.2024 10:58 Ответить
если новые власти сказали ******* болотным до 20 .02.2025 с военных баз правда, то это радует.
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23.12.2024 10:58 Ответить
Воно, звичайно, "радуєт"... Та ніколи московія не покине добровільно свої військові бази в Сирії. Вони виводять лише "надлишки" сил і засобів "з Дамаска і віддалених районів." Туди на додачу уже зайшли жиди і турки. І тепер усі спостерігатимуть (через приціл, звісно) за діями нової влади (якщо це можна назвати владою). І "допоможуть її сформувати".
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23.12.2024 11:39 Ответить
Цікаво, яка **** прийде на його SOS
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23.12.2024 11:14 Ответить
Може якийсь айсберг ...
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23.12.2024 11:21 Ответить
заховати у нутрощах звичайного балкера декілька БЕКів, та провезти їх через Бофор - взалі не складає жодних труднощів. Дуже скоро така чудова можливість буде втрачена.
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23.12.2024 11:45 Ответить
якось дістатися і потопити буде добре
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23.12.2024 11:48 Ответить
До цього судна вийшов ремонтний корабель, та він теж зламався...
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23.12.2024 11:56 Ответить
В Спарте некрасивые корабли топили в море
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23.12.2024 12:28 Ответить
До греків треба звертатися - щоб хтось помолився Посейдону за непоганий такий шторм!
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23.12.2024 14:20 Ответить
Дивно, що біля Португалії, яка виходить на Атлантичний океан. А Сирія з протилежного боку - на сході Середземного моря. Мутять кацапи.
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23.12.2024 20:36 Ответить
...Краби завмерли в очікуванні:
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23.12.2024 21:59 Ответить
Португалія... Океан... Грудень місяць... Очікуємо сильний шторм...
Бог морів і океанів Нептун для Вас є особлива робота - москалів в океані потопити.
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24.12.2024 02:48 Ответить
 
 