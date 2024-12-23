Корабль для вывоза российских войск из Сирии сломался в открытом море, - ГУР МО

Российское грузовое судно "Sparta", вывозящее оружие и технику войск РФ из Сирии, сломалось в открытом море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Грузовое судно "Sparta", которое россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения - вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии", - говорится в сообщении.

Остатки российского контингента в Сирии завершили стягиваться из отдаленных районов и находятся только в двух местах - на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе.

По данным ГУР МО, часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать морским путем в Ливию.

"Также российские военные в Сирии активно обсуждают якобы требование новых властей арабской республики к Москве - полностью вывести свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года. Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций", - добавили там.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

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