Асад заявил, что Москва помогла организовать эвакуацию в РФ "на следующий день после падения Дамаска"

Сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовала его администрация в Telegram.

Асад заявляет, что из-за отключения связи публикацию его заявления задержали, которую якобы планировали разместить через арабские или международные СМИ. Однако после неудачных попыток это сделали через Telegram.

В заявлении Асад утверждает, что якобы не планировал покидать Сирию. По его словам, он находился в Дамаске до утра 8 декабря и выполнял свои обязанности.

Когда же повстанцы зашли в столицу Сирии, он поехал на российскую авиабазу Хмеймим, где "стало понятно, что наши войска полностью отошли со всех боевых рубежей и пали последние армейские позиции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин будет пытаться отомстить за падение Асада, поэтому Украина нуждается в помощи, - Зеленский

Поскольку российскую базу начали атаковать беспилотники, то, по словам Асада, Москва попросила командование базы организовать его "немедленную эвакуацию" в Россию вечером 8 декабря - якобы на следующий день "после падения Дамаска, после краха последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных учреждений".

Бывший сирийский диктатор также заявляет, что "ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища".

Асад добавляет, что с первого дня войны не хотел "обменивать спасение своей нации на личную выгоду", а также якобы стоял рядом с военными на передовой и не предавал своих союзников. В то же время сейчас, мол, государство "попало в руки терроризма", поэтому он больше не имеет возможности "делать весомый вклад", а его должность "потеряла цель".

Он также отметил, что по-прежнему чувствует глубокую связь с Сирией и надеется на то, что страна "вновь станет свободной и независимой".

В качестве места публикации заявления указана Москва, дата - 16 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о том, кто управляет Сирией сейчас, остается "открытым", - Белый дом

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Также читайте: ЕС направит в Сирию своего представителя для переговоров с новыми лидерами, - Каллас