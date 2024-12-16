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Новости Война в Сирии
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россия (93011) Сирия (3119) Асад (286)

Асад заявил, что Москва помогла организовать эвакуацию в РФ "на следующий день после падения Дамаска"

Сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовала его администрация в Telegram.

Асад заявляет, что из-за отключения связи публикацию его заявления задержали, которую якобы планировали разместить через арабские или международные СМИ. Однако после неудачных попыток это сделали через Telegram.

В заявлении Асад утверждает, что якобы не планировал покидать Сирию. По его словам, он находился в Дамаске до утра 8 декабря и выполнял свои обязанности.

Когда же повстанцы зашли в столицу Сирии, он поехал на российскую авиабазу Хмеймим, где "стало понятно, что наши войска полностью отошли со всех боевых рубежей и пали последние армейские позиции".

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Поскольку российскую базу начали атаковать беспилотники, то, по словам Асада, Москва попросила командование базы организовать его "немедленную эвакуацию" в Россию вечером 8 декабря - якобы на следующий день "после падения Дамаска, после краха последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных учреждений".

Бывший сирийский диктатор также заявляет, что "ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища".

Асад добавляет, что с первого дня войны не хотел "обменивать спасение своей нации на личную выгоду", а также якобы стоял рядом с военными на передовой и не предавал своих союзников. В то же время сейчас, мол, государство "попало в руки терроризма", поэтому он больше не имеет возможности "делать весомый вклад", а его должность "потеряла цель".

Он также отметил, что по-прежнему чувствует глубокую связь с Сирией и надеется на то, что страна "вновь станет свободной и независимой".

В качестве места публикации заявления указана Москва, дата - 16 декабря.

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Башар Асад оприлюднив 16 грудня першу заяву після втечі із Сирії до Росії

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Топ комментарии
+5
Петухович теж "не збирався" валити до *****
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16.12.2024 17:20
+3
- Я не обісрусь... Я не обісрусь... Я не обісрусь... Я не обісрусь...
- ПРРРРРРРРРРРР!!!!......
- Це не я... Це не я... Це не я... Це не я...
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16.12.2024 17:23
+3
чмо дебільне, ти вже бачу перелогінелось?
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16.12.2024 17:28
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На путлера работают все торчки, остерегайтесь торчков! Украина победит только если переплавит всех торчков в горниле войны в победу Украины. А иначе они нас всех снюхают и скурят…
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16.12.2024 17:15 Ответить
чмо дебільне, ти вже бачу перелогінелось?
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16.12.2024 17:28 Ответить
А ти - "найголовніший "торчок"? Навіть на форум "Цензора" приперся "угашеним"...
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16.12.2024 17:43 Ответить
Петухович теж "не збирався" валити до *****
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16.12.2024 17:20 Ответить
А "наступний день падіння Дамаска"... настав... ЗА ДВА ДНІ ДО того, як опозиція підійшла до пригородів.
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16.12.2024 17:20 Ответить
- Я не обісрусь... Я не обісрусь... Я не обісрусь... Я не обісрусь...
- ПРРРРРРРРРРРР!!!!......
- Це не я... Це не я... Це не я... Це не я...
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16.12.2024 17:23 Ответить
Нехай очікує нове товариство: приземлення козиря,в якого виявилась місія нездійсненна,розплата.
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16.12.2024 17:28 Ответить
Роби пососяку у пуйла фантазер лузер
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16.12.2024 17:40 Ответить
Не думаю, що Асад живий. Його знищили кремльовскі друзья.
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16.12.2024 17:41 Ответить
А двох його двоюрідних братів повстанці "уконтрапупили"... Коли вони тікали - попали в засідку. Один загинув у перестрілці, а другого поранили і взяли в полон... А потім - ПОВІСИЛИ...
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16.12.2024 17:41 Ответить
Асад, уся ваша масковська "малина диктаторів" рано чи пізно скоштує "новачка", ***** це точно знає, ваше майбутнє їм вже вирішено.
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16.12.2024 17:45 Ответить
1000%
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16.12.2024 17:51 Ответить
ще один лігітімний( як шапкокрад) туз в колоді кровавого вбивці *****, та ще і з купой бабла яке вкрав в свого народу, ну точь в точь як янек. У ***** мабуть дуже висока ставка за приют.
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16.12.2024 17:46 Ответить
Свободу и независимость Сирия потеряла именно при Бошаре Асаде когда он пригласил в 2015м контингент московитов в тогда ещё свободную Сирию
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16.12.2024 17:49 Ответить
удивительно, почему-то думалось, что его прибили (или сами кацапы или ранее). хотя - физиономии не показал.
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16.12.2024 22:34 Ответить
 
 