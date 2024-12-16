Асад заявил, что Москва помогла организовать эвакуацию в РФ "на следующий день после падения Дамаска"
Сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовала его администрация в Telegram.
Асад заявляет, что из-за отключения связи публикацию его заявления задержали, которую якобы планировали разместить через арабские или международные СМИ. Однако после неудачных попыток это сделали через Telegram.
В заявлении Асад утверждает, что якобы не планировал покидать Сирию. По его словам, он находился в Дамаске до утра 8 декабря и выполнял свои обязанности.
Когда же повстанцы зашли в столицу Сирии, он поехал на российскую авиабазу Хмеймим, где "стало понятно, что наши войска полностью отошли со всех боевых рубежей и пали последние армейские позиции".
Поскольку российскую базу начали атаковать беспилотники, то, по словам Асада, Москва попросила командование базы организовать его "немедленную эвакуацию" в Россию вечером 8 декабря - якобы на следующий день "после падения Дамаска, после краха последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных учреждений".
Бывший сирийский диктатор также заявляет, что "ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища".
Асад добавляет, что с первого дня войны не хотел "обменивать спасение своей нации на личную выгоду", а также якобы стоял рядом с военными на передовой и не предавал своих союзников. В то же время сейчас, мол, государство "попало в руки терроризма", поэтому он больше не имеет возможности "делать весомый вклад", а его должность "потеряла цель".
Он также отметил, что по-прежнему чувствует глубокую связь с Сирией и надеется на то, что страна "вновь станет свободной и независимой".
В качестве места публикации заявления указана Москва, дата - 16 декабря.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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