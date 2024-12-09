Вопрос о том, кто управляет Сирией сейчас, остается "открытым", - Белый дом
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что удары США по целям ИГИЛ в Сирии были успешными, и что "открытым" остается вопрос, кто руководит сейчас Сирией после падения диктатуры Башара Асада.
Об этом он сказал в комментарии CNN, передает Цензор.НЕТ.
Кирби отметил, что он "не может говорить" о прямой связи между США и "Хайят Тахрир Аш-Шам" (HTS), повстанческой группировкой, которую Штаты признали террористической организацией, но они общаются с партнерами в регионе, которые могут донести сообщение до всех повстанческих группировок.
А на вопрос о том, кто руководит Сирией сегодня утром, представитель Белого дома ответил прямо: "Это открытый вопрос".
"Я думаю, что они (сирийцы - ред.) пытаются выяснить это между собой, но это открытый вопрос. На самом деле, сам факт того, что этот вопрос остается открытым, вызывает у нас беспокойство. Как сказал президент (Джо Байден - ред.), мы находимся в периоде неопределенности, и поэтому мы будем работать над всеми процессами, как можем", - добавил Кирби.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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як не нацисти, то терористи..
окрім них самих..
https://24tv.ua/dzho-bayden-proviv-vidpusttsi-mayzhe-polovinu-prezidenstva-detali_n2636370
https://alphapedia.ru/w/Draft_evasion_in_the_Vietnam_War
1. Новая гражданская война и вожди регионов. Не знаю насколько вероятно, по мне не очень.
2. Самый вероятный сценарий. Новая диктатура с новым вождем. Этому будут помогать как силы внутри страны, которые привыкли к диктатуре, так как и Запад который любит покупать арабов через диктатора, делая страну управляемой. Лучший пример - Египет. Или даже Эрдоган.
3. Реально построение стабильного государства, где все будут равны. Насколько это вероятно понятия не имею, все силы вокруг этого точно не хотят.