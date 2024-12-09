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Новости Война в Сирии
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Вопрос о том, кто управляет Сирией сейчас, остается "открытым", - Белый дом

Джон Кірбі про владу в Сирії після падіння режиму Башара Асада

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что удары США по целям ИГИЛ в Сирии были успешными, и что "открытым" остается вопрос, кто руководит сейчас Сирией после падения диктатуры Башара Асада.

Об этом он сказал в комментарии CNN, передает Цензор.НЕТ.

Кирби отметил, что он "не может говорить" о прямой связи между США и "Хайят Тахрир Аш-Шам" (HTS), повстанческой группировкой, которую Штаты признали террористической организацией, но они общаются с партнерами в регионе, которые могут донести сообщение до всех повстанческих группировок.

А на вопрос о том, кто руководит Сирией сегодня утром, представитель Белого дома ответил прямо: "Это открытый вопрос".

"Я думаю, что они (сирийцы - ред.) пытаются выяснить это между собой, но это открытый вопрос. На самом деле, сам факт того, что этот вопрос остается открытым, вызывает у нас беспокойство. Как сказал президент (Джо Байден - ред.), мы находимся в периоде неопределенности, и поэтому мы будем работать над всеми процессами, как можем", - добавил Кирби.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Автор: 

Сирия (3146) США (26620) Кирби Джон (452) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+4
До речі, - як Байден, так і Трамп, - обоє махрові ухилянти. Закосили від В'єтнаму.
https://alphapedia.ru/w/Draft_evasion_in_the_Vietnam_War

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09.12.2024 18:05
+3
С сегодняшнего дня Сирией руководит временное правительство которое будет выполнять свои функции 18 месяцев, включая шесть месяцев не подготовку конституции, в состав также входят христиане, алявиты и друзы, это пугалки кремля что это терористы, у них все были террористами а как власть взяли стали вооруженной оппозицией, оппозиция дала три дня на отчаливание с тартуса и Латакии их силам, будут вопросы пишите, я в курсе происходящего, всім терпіння і наснаги.
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09.12.2024 17:36
+2
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09.12.2024 17:27
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09.12.2024 17:27 Ответить
Якби ви там не зганьбилися (як і в Афганістані), то могли б керувати повстанці,яких ви підтримували. А зараз будуть ісламісти упороті...
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09.12.2024 17:29 Ответить
Уточніть, в якій частині Сирії.
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09.12.2024 17:31 Ответить
Повинні зробити висновок з Іраку,де теж "лишили питання відкритим" і в результаті Ірак некерована гниюча язва в Близькому Сході.
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09.12.2024 17:35 Ответить
С сегодняшнего дня Сирией руководит временное правительство которое будет выполнять свои функции 18 месяцев, включая шесть месяцев не подготовку конституции, в состав также входят христиане, алявиты и друзы, это пугалки кремля что это терористы, у них все были террористами а как власть взяли стали вооруженной оппозицией, оппозиция дала три дня на отчаливание с тартуса и Латакии их силам, будут вопросы пишите, я в курсе происходящего, всім терпіння і наснаги.
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09.12.2024 17:36 Ответить
у рфϟϟ - всі в світі,
як не нацисти, то терористи..
окрім них самих..
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09.12.2024 18:06 Ответить
Суниты какую роль играют во всём этом?
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09.12.2024 18:14 Ответить
Суннитов 75% населения Сирии, естественно основополагающую роль будут играть сунниты, теперь уже без политики партии Баас ( отца и сына Асадов), это поможет нам в том что рушится не только планы России на Африку и ближний восток но и планы Ирана на шиитский коридор.
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09.12.2024 18:36 Ответить
У Сирії все тільки починається. Європейські країни почали забороняти прийом сирійських біженців.
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09.12.2024 17:40 Ответить
Як хто керує? -- в кого автомат в руках - тои і керує
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09.12.2024 17:47 Ответить
Нет, у кого кнопка в руках...
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09.12.2024 18:15 Ответить
За Сирію респект однозначно, та захід тут до чого? І НАТО стежить, і США консультує, і всі коментують... Ви 13 років спостерігали. Пзлц 🤬🤬🤬
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09.12.2024 17:48 Ответить
ХТШ не та опозиція яку просували. Крім того почалися бої з курдами.
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09.12.2024 17:55 Ответить
Цікаве питання. А хто керував Америкою, коли Байден майже половину свого президентського строку провів у відпустках?
https://24tv.ua/dzho-bayden-proviv-vidpusttsi-mayzhe-polovinu-prezidenstva-detali_n2636370

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09.12.2024 17:56 Ответить
А яка різниця де йому слюні витирали.)
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09.12.2024 17:58 Ответить
До речі, - як Байден, так і Трамп, - обоє махрові ухилянти. Закосили від В'єтнаму.
https://alphapedia.ru/w/Draft_evasion_in_the_Vietnam_War

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09.12.2024 18:05 Ответить
прям як бубочка
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09.12.2024 18:09 Ответить
Кстати, Трамп известен тем что он высмеивает и не уважает реальных ветеранов войны не раз в своих речах. Так что реально как наш. Они же лохи, пошли в армию, когда он тусил с моделями.
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09.12.2024 18:47 Ответить
але чомусь на тутсі чи тулсі запав
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09.12.2024 20:14 Ответить
Это не они скорее, а их родители которые деток не хотели на войну отправлять. Собственно прямо как у нас.
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09.12.2024 18:46 Ответить
Щиро бажаю сирійському народу переступити через релігійні і етнічні суперечки і побудувати шановану у всьому світі державу .
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09.12.2024 18:06 Ответить
У Сирии несколько путей.
1. Новая гражданская война и вожди регионов. Не знаю насколько вероятно, по мне не очень.
2. Самый вероятный сценарий. Новая диктатура с новым вождем. Этому будут помогать как силы внутри страны, которые привыкли к диктатуре, так как и Запад который любит покупать арабов через диктатора, делая страну управляемой. Лучший пример - Египет. Или даже Эрдоган.
3. Реально построение стабильного государства, где все будут равны. Насколько это вероятно понятия не имею, все силы вокруг этого точно не хотят.
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09.12.2024 18:44 Ответить
 
 