Питання про те, хто керує Сирією зараз, залишається "відкритим", - Білий дім

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що удари США по цілях ІДІЛ у Сирії були успішними, і що "відкритим" залишається питання, хто керує наразі Сирією після падіння диктатури Башара Асада.

Про це він сказав в коментарі CNN, передає Цензор.НЕТ.

Кірбі зазначив, що він "не може говорити" про прямий зв'язок між США і "Хайят Тахрір Аш-Шам" (HTS), повстанським угрупованням, яке Штати визнали терористичною організацією, але вони спілкуються з партнерами в регіоні, які можуть донести повідомлення до всіх повстанських угруповань.

А на питання про те, хто керує Сирією сьогодні вранці, представник Білого дому відповів прямо: "Це відкрите питання".

"Я думаю, що вони (сирійці – ред.) намагаються з'ясувати це між собою, але це відкрите питання. Насправді, сам факт того, що це питання залишається відкритим, викликає у нас занепокоєння. Як сказав президент (Джо Байден – ред.), ми перебуваємо в періоді невизначеності, і тому ми будемо працювати над усіма процесами, як можемо", - додав Кірбі.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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