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Новини Війна в Сирії
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Питання про те, хто керує Сирією зараз, залишається "відкритим", - Білий дім

Джон Кірбі про владу в Сирії після падіння режиму Башара Асада

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що удари США по цілях ІДІЛ у Сирії були успішними, і що "відкритим" залишається питання, хто керує наразі Сирією після падіння диктатури Башара Асада.

Про це він сказав в коментарі CNN, передає Цензор.НЕТ.

Кірбі зазначив, що він "не може говорити" про прямий зв'язок між США і "Хайят Тахрір Аш-Шам" (HTS), повстанським угрупованням, яке Штати визнали терористичною організацією, але вони спілкуються з партнерами в регіоні, які можуть донести повідомлення до всіх повстанських угруповань.

А на питання про те, хто керує Сирією сьогодні вранці, представник Білого дому відповів прямо: "Це відкрите питання".

"Я думаю, що вони (сирійці – ред.) намагаються з'ясувати це між собою, але це відкрите питання. Насправді, сам факт того, що це питання залишається відкритим, викликає у нас занепокоєння. Як сказав президент (Джо Байден – ред.), ми перебуваємо в періоді невизначеності, і тому ми будемо працювати над усіма процесами, як можемо", - додав Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО стежитиме за процесом передачі влади в Сирії, - Рютте 

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії, - Байден

Автор: 

Сирія (1857) США (22685) Кірбі Джон (526) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+4
До речі, - як Байден, так і Трамп, - обоє махрові ухилянти. Закосили від В'єтнаму.
https://alphapedia.ru/w/Draft_evasion_in_the_Vietnam_War

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09.12.2024 18:05
+3
С сегодняшнего дня Сирией руководит временное правительство которое будет выполнять свои функции 18 месяцев, включая шесть месяцев не подготовку конституции, в состав также входят христиане, алявиты и друзы, это пугалки кремля что это терористы, у них все были террористами а как власть взяли стали вооруженной оппозицией, оппозиция дала три дня на отчаливание с тартуса и Латакии их силам, будут вопросы пишите, я в курсе происходящего, всім терпіння і наснаги.
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09.12.2024 17:36
+2
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09.12.2024 17:27
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09.12.2024 17:27 Відповісти
Якби ви там не зганьбилися (як і в Афганістані), то могли б керувати повстанці,яких ви підтримували. А зараз будуть ісламісти упороті...
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09.12.2024 17:29 Відповісти
Уточніть, в якій частині Сирії.
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09.12.2024 17:31 Відповісти
Повинні зробити висновок з Іраку,де теж "лишили питання відкритим" і в результаті Ірак некерована гниюча язва в Близькому Сході.
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09.12.2024 17:35 Відповісти
С сегодняшнего дня Сирией руководит временное правительство которое будет выполнять свои функции 18 месяцев, включая шесть месяцев не подготовку конституции, в состав также входят христиане, алявиты и друзы, это пугалки кремля что это терористы, у них все были террористами а как власть взяли стали вооруженной оппозицией, оппозиция дала три дня на отчаливание с тартуса и Латакии их силам, будут вопросы пишите, я в курсе происходящего, всім терпіння і наснаги.
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09.12.2024 17:36 Відповісти
у рфϟϟ - всі в світі,
як не нацисти, то терористи..
окрім них самих..
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09.12.2024 18:06 Відповісти
Суниты какую роль играют во всём этом?
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09.12.2024 18:14 Відповісти
Суннитов 75% населения Сирии, естественно основополагающую роль будут играть сунниты, теперь уже без политики партии Баас ( отца и сына Асадов), это поможет нам в том что рушится не только планы России на Африку и ближний восток но и планы Ирана на шиитский коридор.
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09.12.2024 18:36 Відповісти
У Сирії все тільки починається. Європейські країни почали забороняти прийом сирійських біженців.
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09.12.2024 17:40 Відповісти
Як хто керує? -- в кого автомат в руках - тои і керує
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09.12.2024 17:47 Відповісти
Нет, у кого кнопка в руках...
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09.12.2024 18:15 Відповісти
За Сирію респект однозначно, та захід тут до чого? І НАТО стежить, і США консультує, і всі коментують... Ви 13 років спостерігали. Пзлц 🤬🤬🤬
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09.12.2024 17:48 Відповісти
ХТШ не та опозиція яку просували. Крім того почалися бої з курдами.
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09.12.2024 17:55 Відповісти
Цікаве питання. А хто керував Америкою, коли Байден майже половину свого президентського строку провів у відпустках?
https://24tv.ua/dzho-bayden-proviv-vidpusttsi-mayzhe-polovinu-prezidenstva-detali_n2636370

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09.12.2024 17:56 Відповісти
А яка різниця де йому слюні витирали.)
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09.12.2024 17:58 Відповісти
До речі, - як Байден, так і Трамп, - обоє махрові ухилянти. Закосили від В'єтнаму.
https://alphapedia.ru/w/Draft_evasion_in_the_Vietnam_War

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09.12.2024 18:05 Відповісти
прям як бубочка
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09.12.2024 18:09 Відповісти
Кстати, Трамп известен тем что он высмеивает и не уважает реальных ветеранов войны не раз в своих речах. Так что реально как наш. Они же лохи, пошли в армию, когда он тусил с моделями.
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09.12.2024 18:47 Відповісти
але чомусь на тутсі чи тулсі запав
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09.12.2024 20:14 Відповісти
Это не они скорее, а их родители которые деток не хотели на войну отправлять. Собственно прямо как у нас.
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09.12.2024 18:46 Відповісти
Щиро бажаю сирійському народу переступити через релігійні і етнічні суперечки і побудувати шановану у всьому світі державу .
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09.12.2024 18:06 Відповісти
У Сирии несколько путей.
1. Новая гражданская война и вожди регионов. Не знаю насколько вероятно, по мне не очень.
2. Самый вероятный сценарий. Новая диктатура с новым вождем. Этому будут помогать как силы внутри страны, которые привыкли к диктатуре, так как и Запад который любит покупать арабов через диктатора, делая страну управляемой. Лучший пример - Египет. Или даже Эрдоган.
3. Реально построение стабильного государства, где все будут равны. Насколько это вероятно понятия не имею, все силы вокруг этого точно не хотят.
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09.12.2024 18:44 Відповісти
 
 