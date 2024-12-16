ЕС направит в Сирию своего представителя для переговоров с новыми лидерами, - Каллас

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что Евросоюз отправит посланника в Сирию, чтобы установить контакт с новым правительством страны в Дамаске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Для нас важны не только слова, мы хотим, чтобы дела шли в правильном направлении. Поэтому не только то, что они говорят, но и то, что они делают", - отметила она.

Ранее США и Великобритания заявили, что имели контакты с новой властью в сирийской столице.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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