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Новости Война в Сирии
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Самолеты РФ продолжают челночное движение из Сирии в Россию, вывозят оружие и личный состав, - ГУР МО

Відступ РФ у Сирії: вивозять озброєння та військових

Российские войска продолжают отступать из Сирии, вывозя вооружение и личный состав.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 15 декабря 2024 года колонны российских войск продолжили стягиваться к базам в Хмеймиме и Тартусе, контроль над которыми Кремль стремится и надеется сохранить.

"Военно-транспортные самолеты рф продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории россии, в частности в чкаловск, нижний новгород и махачкалу. К вывозу вооружения, военной техники и личного состава россия задействовала Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава мвс рф и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, принадлежащего к структуре минобороны государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Читайте: Войскам РФ в Сирии не хватает питьевой воды и продовольствия, - ГУР МО

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Топ комментарии
+10
І сирійці не помститься цим вбивцям?
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16.12.2024 11:36
+5
Трястя,Буданов,де твої люди зі стінгерами??? Треба збити пару "Русланів")))
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16.12.2024 11:38
+2
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Тартусе ВВС долбанули склад ракет, причем грохнуло так, что зафиксировано локальное землетрясение. Любопытно, чьи это были ракеты, учитывая, что тартус находился под контролем россиян. Их или иранские. Если их, то для кого предназначались, если иранские, значит хранились под охраной российской армии.
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16.12.2024 11:39
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пів-десятка комплексів С-300/С-400 вивезуть. Ну і пару сотень штук льотного та технічного складу.
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16.12.2024 11:32 Ответить
а у нас одну "мрию" не смогли. а сколько еще всего осталось "ненужного" (в смысле, не в личном кармане)
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16.12.2024 13:01 Ответить
І сирійці не помститься цим вбивцям?
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16.12.2024 11:36 Ответить
Трястя,Буданов,де твої люди зі стінгерами??? Треба збити пару "Русланів")))
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16.12.2024 11:38 Ответить
Так вони Асланів пришлють.
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16.12.2024 11:40 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В Тартусе ВВС долбанули склад ракет, причем грохнуло так, что зафиксировано локальное землетрясение. Любопытно, чьи это были ракеты, учитывая, что тартус находился под контролем россиян. Их или иранские. Если их, то для кого предназначались, если иранские, значит хранились под охраной российской армии.
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16.12.2024 11:39 Ответить
Ауслендер відпрацьовує операцію"прикриття". Нікого не дивує що Туреччина, Ізраїль і рашка не сказали ні слова один одному з початку цієї чіткої операції?
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16.12.2024 11:56 Ответить
Було сказано, що рф виводить свої війська і озброєння "з віддалених районів". Їх стягують до цих двох баз і "надлишки" вивозять . Самі бази кацапи не намірені залишати, і, найшвидше будуть захищати. Так що "побьєдобєсіє", швидш за все, відміняється.
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16.12.2024 12:13 Ответить
як їх захищати? лупи собі по ній артилерією і дронами. було би бажання.
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16.12.2024 12:41 Ответить
Десяток стінгерів під авіабазу і все згорить. Ці повстанці, що, за пуйла, то нахера ми їм гуманітарку відправляємо?
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16.12.2024 12:32 Ответить
Было бы не плохо нашим героическим воинам сразу же найти места, куда всё это вывозится и забомбить их беспилотниками.
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16.12.2024 12:52 Ответить
 
 