Самолеты РФ продолжают челночное движение из Сирии в Россию, вывозят оружие и личный состав, - ГУР МО

Российские войска продолжают отступать из Сирии, вывозя вооружение и личный состав.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 15 декабря 2024 года колонны российских войск продолжили стягиваться к базам в Хмеймиме и Тартусе, контроль над которыми Кремль стремится и надеется сохранить.

"Военно-транспортные самолеты рф продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории россии, в частности в чкаловск, нижний новгород и махачкалу. К вывозу вооружения, военной техники и личного состава россия задействовала Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава мвс рф и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, принадлежащего к структуре минобороны государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Читайте: Войскам РФ в Сирии не хватает питьевой воды и продовольствия, - ГУР МО

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова помочь Сирии с недопущением продовольственного кризиса, - Зеленский