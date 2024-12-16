Самолеты РФ продолжают челночное движение из Сирии в Россию, вывозят оружие и личный состав, - ГУР МО
Российские войска продолжают отступать из Сирии, вывозя вооружение и личный состав.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 15 декабря 2024 года колонны российских войск продолжили стягиваться к базам в Хмеймиме и Тартусе, контроль над которыми Кремль стремится и надеется сохранить.
"Военно-транспортные самолеты рф продолжили челночное движение из Сирии к аэродромам на территории россии, в частности в чкаловск, нижний новгород и махачкалу. К вывозу вооружения, военной техники и личного состава россия задействовала Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава мвс рф и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, принадлежащего к структуре минобороны государства-агрессора", - говорится в сообщении.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
Пожалуйста, подождите...
В Тартусе ВВС долбанули склад ракет, причем грохнуло так, что зафиксировано локальное землетрясение. Любопытно, чьи это были ракеты, учитывая, что тартус находился под контролем россиян. Их или иранские. Если их, то для кого предназначались, если иранские, значит хранились под охраной российской армии.