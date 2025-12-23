У берегов Индии и Китая застряли танкеры с российской нефтью
У побережья Индии и Китая фиксируется значительное скопление танкеров с российской нефтью, что свидетельствует об осложнении логистики поставок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Bloomberg. Причиной стала задержка с разгрузкой судов на фоне роста экспорта сырой нефти из РФ.
По данным аналитиков, объемы российской нефти, находящейся в море, существенно выросли, хотя ее доставка конечным покупателям остается проблематичной. Это приводит к накоплению грузов непосредственно на танкерах вблизи портов назначения.
Почему возникла "пробка" из танкеров
С конца августа 2025 года количество российской нефти, хранящейся на судах в море, выросло почти наполовину. По меньшей мере 20 танкеров ожидают разрешения на причал в портах Индии и Китая, еще часть судов доставляла грузы в течение нескольких месяцев.
"По меньшей мере 20 танкеров с российской нефтью ждут разрешения на разгрузку, а остальным понадобились месяцы, чтобы доставить груз", — отмечается в материале Bloomberg.
Рост экспорта объясняют возобновлением поставок из балтийского порта Приморск. За четыре недели до 21 декабря РФ отгружала в среднем 3,87 млн баррелей в сутки, что превышает предыдущие показатели.
Санкции и проблемы с переработкой
Одним из факторов увеличения экспорта стало сокращение переработки внутри России. Работа нефтеперерабатывающих заводов остается ниже сезонных норм из-за повреждения инфраструктуры, в частности Ярославского НПЗ, который имеет мощность около 300 тыс. баррелей в сутки.
Кроме того, накопление нефти в море происходит на фоне усиления контроля США над танкерами, перевозящими санкционное сырье. Это вызывает беспокойство среди покупателей и перевозчиков российской нефти и может привести к сокращению поставок, в частности в Индию в ближайшее время.
- Напомним, Совет Европейского Союза ввел новые санкции против более 40 судов, входящих в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров и способствующих увеличению доходов России от экспорта энергоносителей. Позже было добавлено еще 41 судно.
С начала полномасштабного вторжения Россия создала теневой флот из более чем 1240 танкеров — часто старых и опасных. Это дает ей возможность обходить санкции и продолжать продавать нефть.
Було б дуже доходчиво для меркантильних судовласників та капітанів хожіння дального
Простой багатьох танкерів на місці це влетить в копійочку...
Та й ціну можуть валити, мовляв перенасичення ринку, давай знижку насяльніка..
А з іншого боку - сумно коли купа танкерів з ворожою нафтою не на прицілі - чи то дронів чи то санкцій