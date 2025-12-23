Біля Індії та Китаю застрягли танкери з російською нафтою

Біля узбережжя Індії та Китаю фіксується значне скупчення танкерів із російською нафтою, що свідчить про ускладнення логістики постачань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі агентства Bloomberg. Причиною стала затримка з розвантаженням суден на тлі зростання експорту сирої нафти з РФ.

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За даними аналітиків, обсяги російської нафти, що перебувають у морі, суттєво зросли, хоча її доставка до кінцевих покупців залишається проблемною. Це призводить до накопичення вантажів безпосередньо на танкерах поблизу портів призначення.

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Чому виник "затор" з танкерів

З кінця серпня 2025 року кількість російської нафти, що зберігається на суднах у морі, зросла майже наполовину. Щонайменше 20 танкерів очікують дозволу на причал у портах Індії та Китаю, ще частина суден доставляла вантажі протягом кількох місяців.

"Щонайменше 20 танкерів із російською нафтою чекають дозволу на розвантаження, а решті знадобилися місяці, щоб доправити вантаж", — зазначається в матеріалі Bloomberg.

Зростання експорту пояснюють відновленням поставок із балтійського порту Приморськ. За чотири тижні до 21 грудня РФ відвантажувала в середньому 3,87 млн барелів на добу, що перевищує попередні показники.

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Санкції та проблеми з переробкою

Одним із факторів збільшення експорту стало скорочення переробки всередині Росії. Робота нафтопереробних заводів залишається нижчою за сезонні норми через пошкодження інфраструктури, зокрема Ярославського НПЗ, який має потужність близько 300 тис. барелів на добу.

Крім того, накопичення нафти в морі відбувається на тлі посилення контролю США над танкерами, що перевозять санкційну сировину. Це викликає занепокоєння серед покупців і перевізників російської нафти та може призвести до скорочення поставок, зокрема до Індії вже найближчим часом.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти понад 40 суден, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів та сприяють збільшенню доходів Росії від експорту енергоносіїв. Пізніше було додано ще 41 судно.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів — часто старих і небезпечних. Це дає їй можливість обходити санкції й продовжувати продавати нафту.