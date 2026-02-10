Співпраця РФ та КНДР "токсична" для Європи через війну проти України та обмін озброєннями, - глава МЗС Нідерландів ван Віл

Міністр об’єднання Південної Кореї Чун Дон Йон заявив, що переговори про припинення російсько-української війни безпосередньо пов’язані з питанням миру та стабільності на Корейському півострові.

Про це він сказав під час переговорів у Сеулі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Чун зазначив, що нинішні мирні переговори між Україною та Росією мають ширший міжнародний вимір, і попросив Нідерланди висловлюватися на міжнародній арені на користь миру та стабільності на Корейському півострові.

Глава МЗС Нідерландів, зі свого боку, наголосив, що участь Північної Кореї у війні проти України перетворила загрози з боку режиму Кім Чен Ина на виклик не лише для Південної Кореї, а й для європейських країн.

Він назвав військовий союз Росії та КНДР "токсичним" і таким, що шкодить європейській безпеці через участь північнокорейських військових у війні та постачання озброєнь Москві в обмін на військову допомогу з боку РФ.