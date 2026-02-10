Новини Співпраця КНДР та РФ
Співпраця РФ та КНДР "токсична" для Європи через війну проти України та обмін озброєннями, - глава МЗС Нідерландів ван Віл

Міністр об’єднання Південної Кореї Чун Дон Йон заявив, що переговори про припинення російсько-української війни безпосередньо пов’язані з питанням миру та стабільності на Корейському півострові.

Про це він сказав під час переговорів у Сеулі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Чун зазначив, що нинішні мирні переговори між Україною та Росією мають ширший міжнародний вимір, і попросив Нідерланди висловлюватися на міжнародній арені на користь миру та стабільності на Корейському півострові.

Глава МЗС Нідерландів, зі свого боку, наголосив, що участь Північної Кореї у війні проти України перетворила загрози з боку режиму Кім Чен Ина на виклик не лише для Південної Кореї, а й для європейських країн.

Він назвав військовий союз Росії та КНДР "токсичним" і таким, що шкодить європейській безпеці через участь північнокорейських військових у війні та постачання озброєнь Москві в обмін на військову допомогу з боку РФ.

І? Якісь дії у відповідь він озвучив, окрім свого пук-пук-срень в бочку?
10.02.2026 15:36 Відповісти
Співпраця РФ та КНДР "токсична" і для Китайців - будуть мати ядерного озлобленого сусіда з пончиком-диктатором.
10.02.2026 15:37 Відповісти
КНДР це проксі китайців. і саме китайці вирішують є пончик чи нема пончика
10.02.2026 16:21 Відповісти
За допомогою кремля, пончик виліз від китайської залежності.
10.02.2026 17:55 Відповісти
тобто зараз кремль забеспечує поставки північнокорейського амфітоміну по усьому світу?... ваша заява схожа на те що заявити що ваше ліве вухо вийшло з залежності від вас за допомгою правого
10.02.2026 19:04 Відповісти
То ініціюйте санкції і проти Китаю!
10.02.2026 15:39 Відповісти
Оце коли я читаю шо ота клоака чучхе мае у назві -Народна та Демократична, то мені так смішно, майже як номер блазня Zе з грою пісюном на роялю після якого довбні обрали його президентом.
10.02.2026 16:02 Відповісти
Ким чин ин у Європі навчався, не здивуюся якщо ЄС самі торгують з кндр активно.
10.02.2026 17:22 Відповісти
 
 