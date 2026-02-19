Европейские разведки не верят в мирное соглашение с РФ в 2026 году, - Reuters

Руководители пяти европейских разведывательных служб пессимистично оценивают перспективы достижения мирного соглашения между Украиной и Россией в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о приближении договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщает Reuters, высокопоставленные сотрудники разведок на условиях анонимности заявили, что Москва не заинтересована в скором завершении войны.

Четверо собеседников считают, что Россия использует переговоры с США, чтобы добиться ослабления санкций и заключения выгодных бизнес-сделок. Один из руководителей назвал последний раунд переговоров в Женеве "театром".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия активизирует гибридные угрозы вблизи Швеции, - глава разведки Нильссон

"Россия не стремится заключить мирное соглашение. Она стремится достичь своих стратегических целей, и они не изменились", - подчеркнул один из представителей разведки.

Среди таких целей называют устранение президента Украины Владимира Зеленского и превращение Украины в "нейтральную" буферную зону между Россией и Западом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Зеленский должен "начать действовать", если хочет достичь мирного соглашения с Россией

Разногласия с позицией Белого дома

Заявления европейских разведчиков свидетельствуют о существенной разнице в оценках между европейскими столицами и Белым домом. По данным Украины, администрация Трампа стремится достичь соглашения до июня - перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре.

В то же время, по словам одного из руководителей спецслужб, экономика России "не находится на грани краха", а значит Москва не испытывает потребности в скором мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 6 тысяч военных КНДР погибли или ранены в войне против Украины, - разведка Сеула

Другой собеседник предположил, что даже полный контроль над Донецкой областью не обеспечит Кремлю главной цели - смены прозападного правительства в Киеве.

Третий представитель разведки назвал ошибочным мнение о том, что уступка Украины в отношении Донецкой области автоматически приведет к быстрому мирному соглашению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о мирном соглашении с Россией: Украина не проиграет войну и готова бороться

Также выражается обеспокоенность "ограниченным" уровнем переговорных навыков с Россией в Западной Европе, несмотря на позицию Киева о необходимости активной роли европейской стороны в переговорах.