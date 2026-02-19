Европейские разведки не верят в мирное соглашение с РФ в 2026 году, - Reuters
Руководители пяти европейских разведывательных служб пессимистично оценивают перспективы достижения мирного соглашения между Украиной и Россией в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о приближении договоренностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как сообщает Reuters, высокопоставленные сотрудники разведок на условиях анонимности заявили, что Москва не заинтересована в скором завершении войны.
Четверо собеседников считают, что Россия использует переговоры с США, чтобы добиться ослабления санкций и заключения выгодных бизнес-сделок. Один из руководителей назвал последний раунд переговоров в Женеве "театром".
"Россия не стремится заключить мирное соглашение. Она стремится достичь своих стратегических целей, и они не изменились", - подчеркнул один из представителей разведки.
Среди таких целей называют устранение президента Украины Владимира Зеленского и превращение Украины в "нейтральную" буферную зону между Россией и Западом.
Разногласия с позицией Белого дома
Заявления европейских разведчиков свидетельствуют о существенной разнице в оценках между европейскими столицами и Белым домом. По данным Украины, администрация Трампа стремится достичь соглашения до июня - перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре.
В то же время, по словам одного из руководителей спецслужб, экономика России "не находится на грани краха", а значит Москва не испытывает потребности в скором мире.
Другой собеседник предположил, что даже полный контроль над Донецкой областью не обеспечит Кремлю главной цели - смены прозападного правительства в Киеве.
Третий представитель разведки назвал ошибочным мнение о том, что уступка Украины в отношении Донецкой области автоматически приведет к быстрому мирному соглашению.
Также выражается обеспокоенность "ограниченным" уровнем переговорных навыков с Россией в Западной Европе, несмотря на позицию Киева о необходимости активной роли европейской стороны в переговорах.
