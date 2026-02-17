Россия активизирует гибридные угрозы вблизи Швеции, - глава разведки Нильссон
Россия увеличила активность в сфере гибридных угроз в районе вокруг Швеции и готова идти на большие риски.
Об этом заявил руководитель шведской военной разведки Томас Нильссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Россия в некоторых случаях активизировала действия и увеличила свое присутствие - и, возможно, с большей склонностью к риску - вблизи нас", - сказал Нильссон.
Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что против Европы продолжается гибридная война. По ее словам, под ударом оказались подводные кабели, аэропорты и логистические узлы из-за кибератак, а также выборы стали мишенью кампаний влияния.
"Это последовательная и эскалационная кампания, направленная на то, чтобы вывести из равновесия наших граждан, испытать нашу решимость, разделить наш Союз и ослабить нашу поддержку Украины", - сказала она.
Наибольшие угрозы - РФ, Китай и Иран
В 2024 году шведская Служба безопасности уже заявляла, что Россия, Китай и Иран остаются самыми большими угрозами для страны и частично координируют свои действия для изменения существующей системы безопасности.
