Россия активизирует гибридные угрозы вблизи Швеции, - глава разведки Нильссон

Россия увеличила активность в сфере гибридных угроз в районе вокруг Швеции и готова идти на большие риски.

Об этом заявил руководитель шведской военной разведки Томас Нильссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россия в некоторых случаях активизировала действия и увеличила свое присутствие - и, возможно, с большей склонностью к риску - вблизи нас", - сказал Нильссон.

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что против Европы продолжается гибридная война. По ее словам, под ударом оказались подводные кабели, аэропорты и логистические узлы из-за кибератак, а также выборы стали мишенью кампаний влияния.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция объявила о новом взносе в $100 миллионов для Украины в рамках инициативы PURL

"Это последовательная и эскалационная кампания, направленная на то, чтобы вывести из равновесия наших граждан, испытать нашу решимость, разделить наш Союз и ослабить нашу поддержку Украины", - сказала она.

Наибольшие угрозы - РФ, Китай и Иран

В 2024 году шведская Служба безопасности уже заявляла, что Россия, Китай и Иран остаются самыми большими угрозами для страны и частично координируют свои действия для изменения существующей системы безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Швеция будут сотрудничать в сфере кибербезопасности