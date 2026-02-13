РУС
Украина и Швеция будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Украина и Швеция будут сотрудничать в области кибербезопасности

Украина и Швеция подписали 12 февраля в Германии меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кибербезопасности.

Об этом сообщило правительство Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, соглашение усилит устойчивость Украины в киберпространстве и одновременно повысит способность Швеции противодействовать современным киберугрозам.

Сотрудничество предусматривает участие Швеции в наращивании потенциала – путем учений, методологической поддержки, обмена опытом и безопасного обмена информацией для укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам.

В то же время создаются условия для того, чтобы Украина могла поделиться опытом противодействия современным российским кибератакам.

Срок соглашения

Сообщается, что меморандум о сотрудничестве заключен между шведским Национальным центром кибербезопасности при Радиостанции обороны и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИУ).

Срок действия соглашения - пять лет.

