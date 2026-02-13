Україна та Швеція співпрацюватимуть у сфері кібербезпеки

Україна та Швеція підписали 12 лютого в Німеччині меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі кібербезпеки.

Про це повідомив уряд Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, угода посилить стійкість України у кіберпросторі та водночас підвищить здатність Швеції протидіяти сучасним кіберзагрозам.

Співпраця передбачає участь Швеції у нарощуванні потенціалу – шляхом навчань, методологічної підтримки, обміну досвідом та безпечного обміну інформацією для зміцнення здатності України протистояти російським кібератакам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін легалізував залучення "етичних хакерів" для виявлення вразливостей держресурсів

Водночас створюються умови для того, щоб Україна могла поділитися досвідом протидії сучасним російським кібератакам.

Термін угоди

Повідомляється, що меморандум про співпрацю укладено між шведським Національним центром кібербезпеки при Радіостанції оборони та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗЗІУ).

Читайте: Проросійські пропагандисти та кібератаки: ЄС запровадив нові санкції

Термін дії угоди - п'ять років.