Росія активізує гібридні загрози поблизу Швеції, - глава розвідки Нільссон

Росія збільшила активність у сфері гібридних загроз у районі навколо Швеції та готова йти на більші ризики.

Про це заявив керівник шведської військової розвідки Томас Нільссон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Росія в деяких випадках активізувала дії та збільшила свою присутність - і, можливо, з більшою схильністю до ризику - поблизу нас", - сказав Нільссон.

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн зазначила, що проти Європи триває гібридна війна. За її словами, під ударом опинилися підводні кабелі, аеропорти та логістичні вузли через кібератаки, а також вибори стали мішенню кампаній впливу.

"Це послідовна та ескалаційна кампанія, спрямована на те, щоб вивести з рівноваги наших громадян, випробувати нашу рішучість, розділити наш Союз та послабити нашу підтримку України", - сказала вона.

Найбільші загрози - РФ, Китай та Іран

У 2024 році шведська Служба безпеки вже заявляла, що Росія, Китай та Іран залишаються найбільшими загрозами для країни та частково координують свої дії для зміни існуючої системи безпеки.

