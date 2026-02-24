Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня - Дня Незалежності Штатів.

Видання зазначає, що зусилля Трампа щодо припинення вторгнення Росії в Україну зайшли в глухий кут.

"Мирні переговори зайшли в глухий кут, а бойові дії значною мірою зайшли в глухий кут після чотирьох років війни", - йдеться в матеріалі.

Bloomberg пише, що США наполягають на укладенні мирної угоди до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня.

"Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, що не задовольняє його основні вимоги", - зазначили журналісти.

Навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями.

Топ коментарі
А хіба Трамп докладав якісь "зусилля щодо припинення вторгнення кацапетівки в Україну"?
Цей нарцис вже рік як танцює під балалайку ху#ла та примушує Україну до капітуляції.
А, ще на додаток - грабуючи природні ресурси останньої. Довбаний "миротворець".
24.02.2026 11:11 Відповісти
А як же "24 години"? Що трапилось?
24.02.2026 11:12 Відповісти
Трампу вірити не приходиться , так як його деменція
прогресує не нашу користь ,
а на користь кремлівському виродку !!
24.02.2026 11:14 Відповісти
24.02.2026 11:11 Відповісти
Хоче укласти мир - але є маленька заковирка - путлєр
24.02.2026 11:11 Відповісти
ще один телепень якій любить шоу, в нас Зе також любить шоу - то йому дату вступу у ЄС подавай, та хоче спільне фото з Трампом у Києві
24.02.2026 11:11 Відповісти
Цікаво, навіщо йому те фото? У камерах для засуджених до довічного за державну зраду передбачено зайві особисті речі?
24.02.2026 11:14 Відповісти
Якщо прослідкувати за Зе, майже все що робить, то робить з позиції актора зі сцени, це в нього не відібрати. Вечірні відосики тому яскравий приклад, а як він самозакоханнй себе знімав у авто за кермом авто, як топтав прапор України (сцена була побудована у кольорах прапора) на Майдані, та й ще багато іншого
24.02.2026 11:32 Відповісти
24.02.2026 11:12 Відповісти
клав ***** на рудого та його дати великий болт
24.02.2026 11:12 Відповісти
Вже не до травень, вже до липня. Якого року?
24.02.2026 11:14 Відповісти
Доки якийсь з трьох віслюків здохне
24.02.2026 11:15 Відповісти
24.02.2026 11:14 Відповісти
24.02.2026 11:19 Відповісти
Перекладаю: Трамп хоче дожати Україну на капітуляцію до початку проміжних виборів, перший дедлайн - 4 липня.
24.02.2026 11:17 Відповісти
Kiitos, että selitit kaiken.
24.02.2026 11:27 Відповісти
@ Трамп хоче укласти мирну угоду ...@

Для этого, Трампу, как минимум, надо осознать, кто виновник войны, кто на кого нападает и т.д.
И устранять источник проблемы, а не давить на жертву агрессии ...

Похоже что престарелый Президент пока еще не разобрался, в этом. Может уже плохо соображает ? И советники ему почему то не помогают...
24.02.2026 11:18 Відповісти
24.02.2026 11:20 Відповісти
А ***** згодне?
24.02.2026 11:22 Відповісти
Якого року?
24.02.2026 11:23 Відповісти
Трамп хоче, Україна хоче, а ***** не хоче. То може справа всетаки в *****
24.02.2026 11:24 Відповісти
Ни о чем не договорились, но все хотят. Прогресс.
24.02.2026 11:25 Відповісти
У Трампа справжня "савецька" психологія - він все стапається прив"язать до пам"ятних дат... Кацапи - до з"їздів КПРС, і державних свят, і Трамп тим же займається - до 4 липня...
24.02.2026 11:27 Відповісти
Помаранчевий педофіл як завжди обісреться, війну через 24години він вже закінчив
24.02.2026 11:31 Відповісти
Збірна США після тріумфу на Олімпійських іграх відхилила запрошення Трампа взяти участь у його зверненні до нації
24.02.2026 11:32 Відповісти
Я - великий ХочуВухо!!!...
24.02.2026 11:35 Відповісти
Нехай нагадувалку в телефоні поставить:
"Перенести мир в Україні ще на кілька місяців".
24.02.2026 11:39 Відповісти
Як же може бути Мир до 4 липня це ж зразу вибори в Україні і кінець так званого президенства Зеленського - тоді тільки бородьба до останнього українця.
24.02.2026 11:43 Відповісти
Ой *****, як ти заїбав вже. Трампу конче потрібен успішний успіх до виборів в Конгресі, хоча щось. Але поки що його досягнення в тому що він зробив республіканців токсичною партію на декілька років. А деми схоже грають в довгу.
24.02.2026 11:43 Відповісти
Місце цього нарциса в психушкі, як воно вже за.....бало!!!
24.02.2026 11:50 Відповісти
А ми хочем щоб Тромб зустрівся з кобзоном. Або хоча б з Епштейном
24.02.2026 11:51 Відповісти
"трампло" зробив із американської партії республіканців те ж саме.що "зе" із партією "зеленої рашистської слуги" в Україні.що видає одного і того ж КУЙЛА,ЯКИЙ Є ОРГАНІЗАТОРОМ ПОЗОРУ ,ЯК ДЛЯ УКРАЇНИ ТАК І ДЛЯ США3,ЧЕРЕЗ СВОЇ "КАРАСІВ"
24.02.2026 11:57 Відповісти
Хоче? Хай укладає.
24.02.2026 12:00 Відповісти
Перекладаю. Трамп хоче спонукати Україну до капітуляції росії до 4 липня.
24.02.2026 12:03 Відповісти
Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня, - Bloomberg
У перекладі з лукаво-дипломатичного Трамп хоче продати Україну Путіну до... - дата може змінюватися, - торг продовжується між т. Пу і т. Трампом... А ще т. Сі теж хоче...

Потім той Трамп шоумент планетарного масштабу здатен з любого г*вна створити шоу. Это безумный, безумный, безумный, безумный... Трамп.

Трамп здатний навіть похорони, трагедію перетворити у спектакль - циганське весілля.

Єдиний порятунок що у Трампа сім п'ятниць на одну добу і склероз..
24.02.2026 12:08 Відповісти
перекладаю: чекаємо до 4 липня нових консолідованих дій від трампа, параші, угорщини, словаччини, чехії, а також активізацію проросійських сил по всьому світу.

з нобелівкою геній трамп пролетів, з тарифами зганьбився, лишається соломинка на міжнародному треку. Але клята Україна пручається. Де це бачено, щоб маленька країна пручалась двом величезним?
24.02.2026 12:17 Відповісти
Наскільки цинічна ця руда потвора! Влаштовувати шоу до свого дня незалежності, жодного дня не розуміючи, що Україна відстоює свою незалежність і більше того, закликати до поступок агресору, з яким він не приховує своїх дружніх стосунків? До речі про повну відсутність в нього емпатії писала Мері Трамп, його племінниця, доктор психіатрії.
24.02.2026 12:23 Відповісти
це для трампа бізнес і нічого більше. Х й йому на все його руде рило. Після проміжних виборів трампа білше не буде.
24.02.2026 13:24 Відповісти
Ну то нехай забирається з України разом зі 700 тис озброєних москалів негайно, то тоді можливо буде щось обговорювати, а допоки хоч один озброєний москаль буде на нашій території - нема про що говорити ні з москалями, ні, тим більше, з недоумком трампом, якось так.
24.02.2026 13:50 Відповісти
ТАК ОСЬ ЯК ТИ ВИГЛЯДАЄШ - 24-годинне ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ
24.02.2026 14:11 Відповісти
Ну просто магічний дедлайн ! Доня пообіцяв мир до 4 липня, бо, мабуть, вирішив, що геополітика - це як замовлення піци, яке має встигнути до початку феєрверків....Це дипломатія в стилі дитячого ,,просто хочу''... Але ж вже не дитина і мав би вже і розуміти , що щоб досягти миру, недостатньо просто хотіти і голосно думати про це в соцмережах - іноді треба щось робити.....
24.02.2026 16:44 Відповісти
 
 