Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня - Дня Незалежності Штатів.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Завершення війни

Видання зазначає, що зусилля Трампа щодо припинення вторгнення Росії в Україну зайшли в глухий кут.

"Мирні переговори зайшли в глухий кут, а бойові дії значною мірою зайшли в глухий кут після чотирьох років війни", - йдеться в матеріалі.

Bloomberg пише, що США наполягають на укладенні мирної угоди до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня.

"Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, що не задовольняє його основні вимоги", - зазначили журналісти.

Навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями.

Що передувало?

Раніше видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ

