Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня - Дня Незалежності Штатів.
Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Завершення війни
Видання зазначає, що зусилля Трампа щодо припинення вторгнення Росії в Україну зайшли в глухий кут.
"Мирні переговори зайшли в глухий кут, а бойові дії значною мірою зайшли в глухий кут після чотирьох років війни", - йдеться в матеріалі.
Bloomberg пише, що США наполягають на укладенні мирної угоди до того, як Трамп проведе святкування 250-ї річниці незалежності США 4 липня.
"Але, за словами високопоставлених європейських чиновників та чиновників НАТО, немає жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, що не задовольняє його основні вимоги", - зазначили журналісти.
Навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать жодних ознак того, що Путін готовий поступитися своїми максималістськими позиціями.
Що передувало?
- Раніше видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ
Цей нарцис вже рік як танцює під балалайку ху#ла та примушує Україну до капітуляції.
А, ще на додаток - грабуючи природні ресурси останньої. Довбаний "миротворець".
прогресує не нашу користь ,
а на користь кремлівському виродку !!
Для этого, Трампу, как минимум, надо осознать, кто виновник войны, кто на кого нападает и т.д.
И устранять источник проблемы, а не давить на жертву агрессии ...
Похоже что престарелый Президент пока еще не разобрался, в этом. Может уже плохо соображает ? И советники ему почему то не помогают...
"Перенести мир в Україні ще на кілька місяців".
У перекладі з лукаво-дипломатичного Трамп хоче продати Україну Путіну до... - дата може змінюватися, - торг продовжується між т. Пу і т. Трампом... А ще т. Сі теж хоче...
Потім той Трамп шоумент планетарного масштабу здатен з любого г*вна створити шоу. Это безумный, безумный, безумный, безумный... Трамп.
Трамп здатний навіть похорони, трагедію перетворити у спектакль - циганське весілля.
Єдиний порятунок що у Трампа сім п'ятниць на одну добу і склероз..
з нобелівкою геній трамп пролетів, з тарифами зганьбився, лишається соломинка на міжнародному треку. Але клята Україна пручається. Де це бачено, щоб маленька країна пручалась двом величезним?