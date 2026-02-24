Нові 10% мита Трампа набули чинності: Білий дім планує підвищити ставки до 15%

Нові 10 % глобальні тарифи Дональда Трампа набули чинності у вівторок, продовживши зусилля Білого дому щодо збереження торговельної програми президента після того, як Верховний суд скасував його початкові широкі мита.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами представника адміністрації, Білий дім працює над офіційним розпорядженням, яке збільшить глобальну тарифну ставку до 15 %. Графік запровадження цього вищого збору ще не визначено.

Відсутність чіткості з боку Вашингтона спричинила плутанину в усьому світі щодо тарифної програми США. Країни та корпорації детально вивчають чинні торговельні угоди, щоб зрозуміти, як реагувати на останні погрози Трампа. Основні торговельні партнери, зокрема Європейський Союз та Індія, призупинили поточні торговельні переговори через цю невизначеність.

Трамп застосовує 10 % базовий збір відповідно до розділу 122 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє президенту запроваджувати збір протягом 150 днів без схвалення Конгресу.

У наказі збережено деякі винятки, зокрема для товарів, які відповідають Північноамериканській торговельній угоді між США, Канадою та Мексикою, а також виняток для певних сільськогосподарських товарів, на які поширювалися скасовані Трампом мита.

Як повідомлялося, група з 22 сенаторів-демократів внесла до Сенату США законопроект, який зобов’язує адміністрацію президента Дональда Трампа протягом 180 днів повністю повернути з відсотками всі кошти, стягнуті за тарифами, визнані незаконними Верховним судом США.

Законопроект передбачає, що Агентство митної та прикордонної охорони США (CBP) надаватиме пріоритет поверненню коштів саме малому бізнесу. Законодавча ініціатива демократів вимагає від CBP відшкодувати всі незаконно запроваджені тарифи на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) разом із відсотками.