Демократи в Сенаті США вимагають відшкодувати бізнесу тарифи Трампа з відсотками

Група з 22 сенаторів-демократів внесла до Сенату США законопроект, який зобов’язує адміністрацію президента Дональда Трампа протягом 180 днів повністю повернути з відсотками всі кошти, стягнуті за тарифами, скасованими Верховним судом США.

Законопроект передбачає, що Агентство митної та прикордонної охорони США (CBP) надаватиме пріоритет у поверненні коштів малому бізнесу, повідомляє Reuters.

Законодавча ініціатива демократів вимагає від CBP відшкодувати всі незаконно встановлені тарифи на основі IEEPA разом з відсотками.

Серед 22 співавторів законопроекту ‒ лідер меншості в Сенаті Чак Шумер, а також сенатори Рон Вайден (Орегон), Едвард Маркі (Массачусетс) та Джин Шахін (Нью-Гемпшир). Вони є провідними демократами у комітетах Сенату з питань фінансів, малого бізнесу та міжнародних відносин відповідно.

Рон Вайден заявив, що демократи в Сенаті продовжуватимуть протидіяти торговельній та економічній політиці Дональда Трампа, яка призводить до зростання цін. За його словами, найважливішим першим кроком є якнайшвидше повернення коштів малому бізнесу та виробникам, які найбільше цього потребують.

Оскільки документ щойно внесено і потребує розгляду в комітеті, рішення про подальше просування приймуть найближчим часом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація дотримуватиметься рішень нижчих судів щодо повернень. За його словами, це може зайняти тижні або місяці.

За оцінками економістів Penn-Wharton Budget Model, рішення Верховного суду робить понад 175 мільярдів доларів зібраних тарифів такими, що потенційно підлягають поверненню.

Як повідомлялося, після рішення Верховного суду США, який визнав, що президент Дональд Трамп не мав повноважень запроваджувати відповідні мита, американський бізнес масово вимагає компенсації сплачених сум. На сьогодні вже подано позовів на суму понад 130 мільярдів доларів.

Торгова палата США та Національна федерація роздрібної торгівлі (NRF) увійшли до числа галузевих організацій, які одразу після рішення суду закликали до повернення мільярдів доларів мит, сплачених після введення тарифів Трампа минулого року.

Топ коментарі
+6
дупу Трампа для поцілунків
24.02.2026 10:28 Відповісти
+3
Шестиразовий банкрот, своїми діями та заявами на посаді Президента США, підзаробив дєньох «трохи декілька млрд дол» з родичами, на гойдалках курсів акцій і тарифах, за рахунок кишень Американців!!!
Брам в Американців чужі, а віддавати має, уже «СВОЇ»!!!
24.02.2026 13:47 Відповісти
+2
а що отримають пересичені платники податків, які купляли в магазинах та інеті товари за цінами, в які впихнули всі додаткові витрати бізнесу?...
24.02.2026 10:22 Відповісти
Та можуть і скальп зняти, а потім цей скальп на трампячу дупу і прибити
Якщо не голосував за трампа, отримай компенсацію, інакше доплати першому
були ж (і все ще є) обидві палати конгресу в одних руках. можна ж було ввести ті тарифи через конгрес - і ніхто б не підкопався. але ні, я-я-я має все робити одноосібно.
хоча може в тому і був план? ну шо іще міг би зробити кацапський шпигун: гепнути економіку об стіну, розсваритися із усіма союзниками, знищити світову довіру до американських інституцій і фінансової системи ну і на останок здати Україну пуйлу.
24.02.2026 10:42 Відповісти
через Конгрес не той цимес, а так великі і чудові тарифи.
24.02.2026 14:02 Відповісти
демократи роблять все, щоб їх не обрали на наступний строк. Гірше ніж це могла бути лише пропозиція перенаправити відшкодування підарасам і мексиканцям. Бо ж більшість виборців розуміє, за чий кошт буде це відшкодування, а хто не розуміє - тому республіканці підкажуть.
Как раз таки следующий срок из большинства на промежуточных выборах скоро им обеспечен уже причем вполне может статься что не только в палате но и в сенате. Да даже если ,ой не если а когда они выиграют палату то трамп на последние свои года в роли президента останется хромой уткой и мало что уже сможет решать без большинства
Логіка вийшла з чату
Під цю "сурдинку" хтось із високопосадовців трампівської адміністрації, наближений до сім'ї Тромба, організував схему, за якою пропонує бізнесу викупляти їх право вимоги на компенсацію витрат від скасованих тарифів.
Все просто: постраждалий бізнесмен формує кейс із документальним підтвердженням втрат, прийнятний для суду та передає його трампівської фірмочці. Яка на підставі цього і завдяки лобізму Тромба миттєво отримує гроші з бюджету США від мінфіну. І розраховується з бізнесом - 30% йому, в 70% - собі.
24.02.2026 10:52 Відповісти
Тим, хто голосував за Трампа, гроші не віддавати.
24.02.2026 11:12 Відповісти
Можна ще краще, вони нехай цю різницю компенсують
Все вірно!
Спочатку бариги нагріли пересічних піндосів на піднятті цін.
Тепер пєдодемократи вимагають нагріти тих же піндосів, на відшкодування з бюджету, але баригам, тобто з податків.
До речі, бариги є і з тієї і з тієї сторони.
Але, в цьому вони одностайні!!!
Двадцять доларів завжди двадцять доларів.
Піндоси заслуговують свого рудого імбецила.
Світ заслуговує, трампа ***** сіньпіня.
24.02.2026 17:05 Відповісти

