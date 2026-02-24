Демократи в Сенаті США вимагають відшкодувати бізнесу тарифи Трампа з відсотками

Група з 22 сенаторів-демократів внесла до Сенату США законопроект, який зобов’язує адміністрацію президента Дональда Трампа протягом 180 днів повністю повернути з відсотками всі кошти, стягнуті за тарифами, скасованими Верховним судом США.

Законопроект передбачає, що Агентство митної та прикордонної охорони США (CBP) надаватиме пріоритет у поверненні коштів малому бізнесу, повідомляє Reuters.

Законодавча ініціатива демократів вимагає від CBP відшкодувати всі незаконно встановлені тарифи на основі IEEPA разом з відсотками.

Серед 22 співавторів законопроекту ‒ лідер меншості в Сенаті Чак Шумер, а також сенатори Рон Вайден (Орегон), Едвард Маркі (Массачусетс) та Джин Шахін (Нью-Гемпшир). Вони є провідними демократами у комітетах Сенату з питань фінансів, малого бізнесу та міжнародних відносин відповідно.

Рон Вайден заявив, що демократи в Сенаті продовжуватимуть протидіяти торговельній та економічній політиці Дональда Трампа, яка призводить до зростання цін. За його словами, найважливішим першим кроком є якнайшвидше повернення коштів малому бізнесу та виробникам, які найбільше цього потребують.

Оскільки документ щойно внесено і потребує розгляду в комітеті, рішення про подальше просування приймуть найближчим часом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація дотримуватиметься рішень нижчих судів щодо повернень. За його словами, це може зайняти тижні або місяці.

За оцінками економістів Penn-Wharton Budget Model, рішення Верховного суду робить понад 175 мільярдів доларів зібраних тарифів такими, що потенційно підлягають поверненню.

Як повідомлялося, після рішення Верховного суду США, який визнав, що президент Дональд Трамп не мав повноважень запроваджувати відповідні мита, американський бізнес масово вимагає компенсації сплачених сум. На сьогодні вже подано позовів на суму понад 130 мільярдів доларів.

Торгова палата США та Національна федерація роздрібної торгівлі (NRF) увійшли до числа галузевих організацій, які одразу після рішення суду закликали до повернення мільярдів доларів мит, сплачених після введення тарифів Трампа минулого року.