Новини Тарифи Трампа
Американський бізнес масово вимагає відшкодування коштів після скасування тарифів Трампа, ‒ FT

Після рішення Верховного суду США, який визнав, що президент Дональд Трамп не мав повноважень запроваджувати мита, американський бізнес почав масово вимагати компенсації.

Наразі вже подано позовів на понад $130 млрд, повідомляє Financial Times.

Торгова палата США та Національна федерація роздрібної торгівлі (NRF) були серед галузевих організацій, які одразу закликали до відшкодування мільярдів доларів мит, сплачених після запровадження тарифів Трампа минулого року.

NRF, що представляє таких ритейлерів, як Walmart, а також власників незалежних магазинів, наголосила на необхідності "забезпечити безперебійний процес повернення тарифів імпортерам США, що стимулюватиме економіку та дозволить компаніям реінвестувати у власну діяльність, персонал та клієнтів".

Торгова палата підтримала цю ініціативу та закликала менші компанії домагатися повернення сплачених мит.

"Швидке відшкодування неприпустимих тарифів буде важливим для понад 200 000 імпортерів малого бізнесу та допоможе підтримати економічне зростання цього року", ‒ зазначив головний політичний директор організації Ніл Бредлі.

Американська асоціація одягу та взуття, що представляє таких виробників, як Ralph Lauren та American Eagle Outfitters, також заявила, що рішення передбачає обов’язкове повернення коштів. Вона закликала Митно-прикордонне управління "діяти швидко та надати чіткі інструкції бізнесу щодо отримання відшкодування за незаконно стягнуті тарифи", зазначивши, що недавно модернізований електронний процес відшкодування сприятиме пришвидшенню процедури.

Водночас аналітики попередили, що уряду може знадобитися роки, щоб повернути кошти компаніям. Крім того, процес буде розглядатися в кожному конкретному випадку, тому не всі компанії обов’язково отримають компенсацію.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду США, яке визнало його глобальні мита незаконними та скасувало їх, "ганьбою". Під час сніданку в Білому домі з губернаторами 20 лютого вранці він охарактеризував ситуацію як "ганьбу", водночас запевнивши присутніх, що має резервний план.

Чиновники адміністрації Трампа готували президента до можливого рішення Верховного суду, запевняючи його, що у разі скасування мит існують альтернативні шляхи їхнього запровадження.

Топ коментарі
+11
Заварило кашу, дурне
показати весь коментар
23.02.2026 11:46 Відповісти
+6
ха-ха-ха, мита запроваджували "на Індію" та "на Китай", а платили їх американські корпорації.

Тут є ще один фінт вухами: корпорації платили ті "мита" не з власної кишені, очевидно, а підвищуючи ціни для кінцевих покупців товарів. Тобто компенсацію мит вимагають корпорації, але гроші додаткові насправді витратили громадяни США.

Просто у корпорацій є власні юридичні департаменти та гроші на підготовку позовів та вимог до держави, а громадяни США організовуватись, якщо це взагалі можливо, будуть роками.
показати весь коментар
23.02.2026 11:30 Відповісти
+5
Я розумію, хтось скаже, що адміністрація (уряд) таким чином типу намагалася "перенести виробництво товарів в США". Але це ж руде лайно. Стимуляція власної промисловості, повернення виробництв тощо - робиться далеко не тільки митами на імпортні товари. Зазвичай це величезний комплекс з податкових, преференційних речей, інфраструктурне стимулювання (організація технологічних парків, зменшення/компенсація/спрощення виділення/купівлі/оренди землі під будівництва, стимулювання/зменшення виробництва або хоча б імпорту сировини тощо). Але нічого такого руде лайно і його шобла не робили насправді. Тож всі ці "тарифи трямпа" - насправді просто беззмістовне лайно, яке спричинило тільки збільшення корупції, цін для американських споживачів, контрабанди тощо...
показати весь коментар
23.02.2026 11:34 Відповісти
Перенести виробництво с США, у кожного бізнесмена подібні заходи викликають нервовий тік, тому що це чисто політична ***** яка взагалі не враховує інтереси бізнесу. Переноси виробництво сюди, нам ***** наскільки це вигідно, практично. Перенести і все тут.
показати весь коментар
23.02.2026 11:54 Відповісти
Це можливо. Для цього потрібні:
- зменшення вартості оренди землі чи купівлі землі (видача з державних фондів);
- зменшення місцевих податків (з компенсацією або преференціями з федерального бюджета);
- зменшення федеральних податків та зборів для виробника;
- спрощення і погіршення для робітників трудового законодавства в частині зобов'язань роботодавця;
- зменшення чи ускладнення процесу отримання робітниками дармових послуг типу страхування тощо;
- зменшення (звісно, цільове) податків та загальне спрощення процесу будівництва недорогого житла навколо вірогідних технологічних парків саме для працівників на підприємствах, що "стимулюються";

Все це може В РАЗИ зробити більш дешевим організацію виробництва.

Як не дивно, але такі речі навіть в Україні, під час війни, працює. Проїдьтеся навколо Білої Церкви, наприклад, подивіться, скільки там заводів будується в "технопарках". Навіть Миронівка щось наважилась будувати (технопарк для підприємств переробки сільгосппродукції, нове котеджне містечко для робітників тощо).

Ви бачили і чули щось подібне в США під проводом рудого лайна?
показати весь коментар
23.02.2026 14:06 Відповісти
Семикратный банкрот Трампон Трампакс!!!
показати весь коментар
23.02.2026 11:57 Відповісти
Один рашу розорив, його дружок озорює Америку.
показати весь коментар
23.02.2026 12:16 Відповісти
Ось тобі Трампе, і ******* день!!!!
Прості Американці оплатили тарифи за Китай, Індію, країни Півдня!!!
А про забезпечення медициною Американців, як в Старій Європі, розуму у Трампа немає!!!
показати весь коментар
23.02.2026 12:29 Відповісти
Донні, з MAGA шось пішло не так.
показати весь коментар
23.02.2026 14:18 Відповісти
Це Америка вже стала знову "Великою", чи ще ні?😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
23.02.2026 15:27 Відповісти
Ще трошки потрібно почекати, у трампона є ще "альтернативні" ідеї...сам сказав.
показати весь коментар
23.02.2026 16:12 Відповісти
Чи може бути старий 78-річний мільярдер, шестикратний банкрут дурнем? Може, каже Трамп і своїм прикладом підтверджує свої слова.
показати весь коментар
23.02.2026 16:32 Відповісти
і оті безоси, цукерберги, маски, та вся піндосовська шелупонь, що привела пристаркуватого імбецила на трон?
показати весь коментар
23.02.2026 16:43 Відповісти
А ось і третя гілка влади у дії.
показати весь коментар
23.02.2026 17:01 Відповісти

