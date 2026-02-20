Трамп про рішення Верховного суду США щодо тарифів: Ганьба, але в мене є запасний план

Американський президент Дональд Трамп назвав "ганьбою" рішення Верховного суду США про визнання його глобальних мит незаконними та їхнє скасування.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Трампа

Трамп гнівно відреагував на таке рішення. Під час сніданку в Білому домі з губернаторами вранці 20 лютого він назвав це "ганьбою", але повідомив присутнім, що має запасний план.

Інша особа, обізнана з його заявами, сказала, що Трамп розлютився під час сніданку і почав критикувати суд, в один момент сказавши "ці довбані суди".

Чиновники в адміністрації Трампа готувалися до поразки у Верховному суді, запевняючи президента, що якщо суд скасує його мита, будуть інші способи їхнього впровадження.

За даними співрозмовників CNN, президент США останніми тижнями гнівно скаржився в приватному колі, що Верховний суд занадто довго ухвалює рішення. Він також постійно міняв свою думку щодо того, яке рішення винесе, а в інший момент взагалі сумнівався в цьому, враховуючи, скільки поставлено на карту.

