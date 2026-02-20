Трамп про рішення Верховного суду США щодо тарифів: Ганьба, але в мене є запасний план

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп назвав "ганьбою" рішення Верховного суду США про визнання його глобальних мит незаконними та їхнє скасування.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Трампа

Трамп гнівно відреагував на таке рішення. Під час сніданку в Білому домі з губернаторами вранці 20 лютого він назвав це "ганьбою", але повідомив присутнім, що має запасний план.

Інша особа, обізнана з його заявами, сказала, що Трамп розлютився під час сніданку і почав критикувати суд, в один момент сказавши "ці довбані суди".

Чиновники в адміністрації Трампа готувалися до поразки у Верховному суді, запевняючи президента, що якщо суд скасує його мита, будуть інші способи їхнього впровадження.

За даними співрозмовників CNN, президент США останніми тижнями гнівно скаржився в приватному колі, що Верховний суд занадто довго ухвалює рішення. Він також постійно міняв свою думку щодо того, яке рішення винесе, а в інший момент взагалі сумнівався в цьому, враховуючи, скільки поставлено на карту.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

Топ коментарі
Ганьба це так ...викликайте лікаря ...
20.02.2026 18:27 Відповісти
неповага до суду ,друга стаття
20.02.2026 18:27 Відповісти
- Містере Трамп, ви дурень.
- Що?!
- Ви винятковий, неповторний, бездоганний, чудовий, ні з чим не порівнянний дурень.
- Ооо!.. Інша справа. Хто-небудь, нагородіть цього хлопця!
20.02.2026 18:58 Відповісти
Пізно, пацієнт невиліковний! Тільки морг!
20.02.2026 19:24 Відповісти
Поздно пить боржоми когда печень сгнила
20.02.2026 20:03 Відповісти
неповага до суду ,друга стаття
20.02.2026 18:27 Відповісти
Неповага до суду (contempt of court) у США - це серйозне правопорушення, що означає непокору наказам, нешанобливу поведінку або дії, що перешкоджають правосуддю. Судді мають широкі повноваження карати за це штрафами, видаленням із зали або ув'язненням, включаючи заборону на зйомку та запис
20.02.2026 18:29 Відповісти
рудий поц
20.02.2026 18:28 Відповісти
поц пишеться із двома "ц" - цц в кінці
20.02.2026 18:32 Відповісти
Правильно - шлемазл. Повірте, я знаю, про шо кажу .
20.02.2026 18:39 Відповісти
Так це різні слова... "Поц" - зневажлива форма поняття "член маленького розміру". А "шлемазл" - "вічний лузер"...
20.02.2026 19:38 Відповісти
Шість банкротств. А я ж про шо...
20.02.2026 19:50 Відповісти
А що, "ц" є і на початку слова?
20.02.2026 19:18 Відповісти
А для надійності ще й мʼякий знак в кінці слова поставити!
20.02.2026 19:27 Відповісти
Або з "тц" на "кінці".
20.02.2026 19:38 Відповісти
"Властелин мира" в ауте. Это какой-то позор(с).
20.02.2026 18:29 Відповісти
"Трамп повідомив, що має запасний план".
Посадить суддів і назначить своїх родичів?
20.02.2026 18:30 Відповісти
Меланію, зятя Кушнера, дочку?
20.02.2026 18:34 Відповісти
Рубіо буде Верховним Суддею. За сумісництвом із посадами президента Венесуелт та президента Куби.
20.02.2026 19:41 Відповісти
Сядуть всі?
20.02.2026 19:45 Відповісти
План мексиканці подгоняють чи колумбійці?
20.02.2026 18:31 Відповісти
Цими довбнями потрібно зайнятись - Трамп
20.02.2026 18:31 Відповісти
думає рудий - "так і до імпічменту не далеко ..." 🤯
20.02.2026 18:35 Відповісти
Економічне зростання США за рік правління Трампа впало з 2,8% у 2024 році до 2,2% у 2025, нарощування боргу навпаки зросло, при цьому рудий придуок розісрався з усіма стратегічними партнерами, які тепер боятимуться покладатись, а значить і вкладати великі кошти в економіку США.
20.02.2026 18:38 Відповісти
У Трампона Трампакса есть ещё идеи, в какой цвет перекрасить беговую лошадь!!!
20.02.2026 18:48 Відповісти
довбані суди, довбаний Єпштейн, довбана Україна
20.02.2026 18:50 Відповісти
Padumal Tromb , i povesilsa ...
20.02.2026 22:38 Відповісти
Перший пішов.
20.02.2026 18:55 Відповісти
що не день у трампа, то суцільне розчарування:

- кляті судді, не можна просто взяти і виконати волю трампа (намісника бога на землі) ?
- кляті українці, не можна просто піти на всі умови росіян, як хоче трамп?
- клятий комітет нобелівки, не можна просто взяти і вручити премію?
- клятий світ, чого не можна просто взяти і платити тарифи? бажано неміченими купюрами, заносити через задній двір мар-о-лаго.
- клята Гренландія та Канада, хіба так складно увійти в склад сша?
- кляті новини про файли епштейна, що тут такого?
20.02.2026 18:56 Відповісти
підозрюю, що від його "запасного плану" ******* всі.
20.02.2026 19:08 Відповісти
Ну що шановні, пристебніться, бо наш головний ,,майстер угод'' щойно уклав найгучнішу угоду у своєму житті - з власною некомпетентністю.....20 лютого 2026 року Верховний суд США з тріском (рахунок 6:3, до речі) пояснив Доні, що Конституція - це не меню в McDonald's, і він не може просто так ,,замовляти'' тарифи, посилаючись на закони про надзвичайний стан 1977 року.
Майже з перших днів свого президенства своіми діями Доня нагадував того славнозвісного слона у посудній лавці... але з амбіціями. Бо він увірвався в глобальну економіку з грацією розлюченого слона, який вирішив, що порцелянові сервізи світової торгівлі тримаються суто на його чесному слові. Він розбив усе: від відносин з союзниками до логістичних ланцюжків, а тепер, коли суд прийшов прибрати цей безлад, він щиро дивується, чому його виганяють із лавки......Зараз же він нагадує капризну дитину з ,,іншим запасним планом''. Бо теперішня реакція Доні - це справжній майстер-клас із дитячої істерики. Отримавши по руках від суддів (троє з яких, нагадаємо, - його ж ставленики), він не вигадав нічого кращого, ніж назвати рішення ганьбою.....Це знаєте виглядає так: малюк розлив фарбу на дорогий килим, а коли батьки поставили його в куток, він закричав: ,,Це ганьба! У мене є секретний план, як розлити ще більше фарби, але вже з запасноі пляшечки!''.
Чому це смішно і сумно одночасно. Бо як бачимо наш ,,Геній з планування'' не збирається зупинятися. Його ,,запасний план'' - це спроба перекинути ті ж самі незаконні тарифи на інші закони. Схоже на те, як дитина намагається зайти в кімнату через вікно, бо двері замкнули на ключ.... Але в світі зараз справжне Свято і .Економічний ,,тріумф'': Поки Доня тупає ніжками, імпортерам тепер світить повернення близько 200 мільярдів доларів які він встиг ,,наколядувати'' .Світові Ринки в захваті. Щойно суд оголосив, що Доня програв, фондовий ринок підскочив !!! Світ буквально святкує кожну хвилину, коли Доні не дають ,,керувати''. Але замість того, щоб визнати поразку, і визнати і усвідомити що він і є та сама жива ганьба для самоі могутньоі краіни світу, він обіцяє продовжувати свій марш по розбитому посуду. Ну що ж, шоу триває, тільки глядачам стає дедалі дорожче купувати квитки (і товари) через цей нескінченний цирк......
20.02.2026 19:09 Відповісти
Щойно суд оголосив, що Доня програв, фондовий ринок підскочив !!!

Хто там куди підскочив? Гон конг хіба шо
20.02.2026 19:17 Відповісти
Я не видатний фінансіст (в мене інша специфікація) - але не повірите: читати і кориcтуватися інтернетом я можу., і ще де іншим цікавлюсь теж, окрім того що сьогодні на обід. а ще не маю такоі дурноі звички писати про те чого не знаю......Про скачок і пожвавлення на фондовому ринку пишуть усі видатні агенціі (окрім звісно тих що високо у горах абр в глибіні джунглів звісно).....
Після рішення Верховного суду США від 20 лютого 2026 року, яке визнало незаконними масштабні тарифи президента Дональда Трампа, запроваджені через закон IEEPA, на світових та фондових ринках спостерігалося помітне пожвавлення. ( Reuters +1)
Докази миттєвого зростання фондового ринку:
Стрибок основних індексів США: Одразу після оприлюднення рішення суду американські індекси стерли ранкові втрати та вийшли в "зелену зону".
S&P 500 зріс на 0,6%.Nasdaq Composite додав близько 1%.Dow Jones відновився після падіння на 200 пунктів і торгувався в невеликому плюсі.
Секторальне зростання: Найбільше зростання продемонстрували компанії, що залежать від імпорту:E-commerce: Акції Amazon, Etsy та Shopify підскочили, оскільки скасування мит знімає навантаження на їхні ланцюги поставок.
Ритейл: Акції таких брендів, як Nike та Abercrombie & Fitch, зросли на фоні очікувань зниження витрат на виробництво та логістику.
Автопром: Європейські автовиробники також відреагували ростом на новини про скасування американських мит. (CNBC +4)
Реакція світового ринку та валют:
Валютний ринок: Долар США дещо ослаб, тоді як євро продемонстрував швидке зростання ("knee-jerk rally") відразу після оголошення рішення.
Emerging Markets: Індекси ринків, що розвиваються (зокрема Південної Кореї, Індії та Латинської Америки), продемонстрували ріст, оскільки загроза торговельної війни тимчасово відступила.
Ринок облігацій: Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,10%, що свідчить про перехід інвесторів із захисних активів у ризикові (акції). (Reuters +3)
Економічний контекст:
Аналітики https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.cnbc.com/2026/02/19/stock-market-today-live-updates.html&ved=2ahUKEwial8ae7OiSAxWImGoFHZY6BRcQy_kOegQICBAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0kQf7wDa2lAkOgdGFYXmAH&ust=1771703565348000 KKM Financial назвали це рішення "зеленим світлом для биків", оскільки тарифи були головним фактором невизначеності на ринку з квітня минулого року. Очікується, що скасування мит може вивільнити до $175 мільярдів у вигляді повернення раніше сплачених зборів, що спрацює як значний стимул для економіки. (CNBC +2)
Незважаючи на позитивну динаміку, ріст був дещо стриманий заявою Трампа про намір запровадити нове 10% глобальне мито через інші законодавчі механізми. (CNBC +1

20.02.2026 22:34 Відповісти
Підскочив це коли ріст на кілька відсотків за день для базового індексу snp 500. В нас звичайне середньодобове коливання. Ось графік зміни індексу за цей тиждень:


Для наглядності я домалював добові коливання ціни: зелені вгору, червоні вниз.
Що ми бачимо? Аналогічне зростання було і 17 і 18 лютого, але 16 і 18 ціна так само рухалась вниз і лише один день ринок стояв на місці (був у флеті на жаргоні біржовиків). Що це означає? Ринок постійно рухається вгору вниз, це те, що в статистиці називається статистичною похибкою. І в нас був рух саме в межах похибки, але не більше того.
Для наглядності покажу вам "підскочив" на прикладі 5 лютого:
21.02.2026 11:11 Відповісти
Стрілкою вказане 5 лютого, обведено наш ріст 20 лютого.
Ось що таке справжній ріст6930-6800)/6800*100= 1.9%
https://i.imgflip.com/akpo09.jpg
Чому ж тоді пишуть про "підскочив"? Фінансові аналітики такі саме журналісти як і всі інші. Вони продають "сенсацію". Бачать ріст, шукають топ новину і співставляють їх, видаючи за справжню аналітику.
зі. І просто як доказ ваш же пост вище: S&P 500 зріс на 0,6%, а на вашиму графіку, що? Ріст біля 1,5%. Тобто звичайне середньодобове коливання видали за сенсацію.
21.02.2026 11:23 Відповісти
Коли рішення Верховного суду було оголошено у п'ятницю, 20 лютого 2026 року, S&P 500 дійсно закрився зростанням на 0,69%, а Nasdaq підскочив майже на 0,9%. Для базового індексу це суттєвий рух, оскільки він часто відображає перелив мільярдів доларів. Те, що Ви називаєте ,,звичайним коливанням'', насправді скоріш за все було позитивним закриттям тижня після періоду волатильності. Ринок не злетів на ,,кілька відсотків", бо позитив від рішення суду був частково нівельований негайною заявою Донi. Бо того ж дня він оголосив про введення нових 10% глобальних мит за іншою статтею закону (Section 122 Trade Act 1974). Інвестори отримали не ,,кінець торгової війни", а лише зміну її юридичного формату, що змусило ринки діяти обережніше.. І ,,стрибок'' відбувся не по всьому ринку, а в конкретних секторах. Найбільш позитивну реакцію продемонстрували акціі споживчого сектору та ритейлу, які найбільше страждали від мит. Якщо дивитися лише на загальний S&P 500, можна пропустити локальне ралі в акціях компаній, що залежать від імпорту. Також рішення суду відкрило шлях до повернення мільярдів доларів уже сплачених мит. Це величезний майбутній приплив ліквідності для бізнесу, але ринок почне його ,,відігравати'' повністю лише тоді, коли з'явиться чіткий механізм цих виплат, а не просто юридичне право на них. Але Ви маєте рацію, що 0,7% за день - це не історичне ралі. Але в контексті того, що Доні одразу пообіцяв нові мита, цей ріст показує величезне полегшення ринку. Якби не рішення суду, ми, ймовірно, бачили б падіння на фоні нової ескалації. Ринок не просто "не підскочив" - він встояв і виріс всупереч спробам адміністрації зберегти тиск. Ще раз дякую за ваші пояснення, дійсно ціную ваш професіоналізм у цьому питанні....
21.02.2026 17:37 Відповісти
"...для поки що самоі могутньоі краіни світу..."
20.02.2026 19:45 Відповісти
Буйний проти санітарів. Епічна битва.
20.02.2026 19:10 Відповісти
Боже, як він зараз завидує тупіну!
У раші верховний суд підмахнув би будь-яку дурню.
20.02.2026 19:13 Відповісти
"Назло бабушке, сниму шапку, и атмарожу уши"...".
20.02.2026 19:48 Відповісти
Півтора вуха.
20.02.2026 20:56 Відповісти
Агент трямп в черговий раз порушив закон, скоїв злочин... для зміни тарифів в США існує процедура, яка завершується прийняттям закону... Незаконно введені трямпоном тарифи суд відмінив, а за порушення закону забув його покарати...
20.02.2026 19:48 Відповісти
Який саме злочин скоїв Трвмп?
20.02.2026 21:02 Відповісти
Ти думаєш що замаскувався і не видно що ти парашний бот?
Трампу було пред'явлено звинувачення у підробці фінансової документації (виплату за документами оформили як оплату юридичних послуг) І ступеня. Трампу було пред'явлено звинувачення за 34 епізодами.
Трямп в файлах епштейна гвалтує дітей та погрожує їм. Це ті відосики, що путлер крутить йому при кожній зустрічі, на випадок якщо забув..
Тарифи повинен погоджувати конгрес, а не вигадувати надзвичайний стан і займатися шулерством..
20.02.2026 22:52 Відповісти
Трампа було засуджено за 34 епізодами в Південному окрузі Нью Йорка. Для вас це нічого не каже, але для американців значить дуже багато.
Ось вам один приклад того що відбувається там - https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Aleynikov справа Сергія Алейнікова.
Я його персонально не знав, але з Мішею Малишевим що заснував Teza Technologies ( куди Алєйніков хотів перейти з Goldman Sachs,) був знайомий через одне рукостискання, і деякій час навіть був асоційований по бізнесу.
Алєйнікова в Нью Йорку посадили в суді штату навіть після того як його виправдав федеральний суддя в тій самій справі А все тому що він послав нах*й (буквально і в обличчя) Goldman Sachs. А в американському фінансовому бізнесі є два правила: 1) Голдман ніколи не програє. 2) Якщо Голдман таки програє то дивись правило 1.
Так шо ідіть розказуйте про непідкупних Нью Йоркських прокурорів лохам.
п.с. - а що сталося з прокурором і суддєю що впаяли Трампу 34 злочини, знаєте?
21.02.2026 02:41 Відповісти
Зауважте що три з дев'яти суддів Верховного Суду були призначені саме Трампом. І посилайте нахєр хайпожерів що кукудахкають про "диктатуру" Трампа тощо.
20.02.2026 21:01 Відповісти
Tak i zdelaiu ...pashol naher !
20.02.2026 22:40 Відповісти
Так эти три из девяти и проголосовали в его поддержку. А для диктатуры ему не хватило времени. Их (судей) избирают на пожизненный срок. Дай бог здоровья оставшимся 6.
20.02.2026 22:53 Відповісти
Потужномір з чотирма поділками:
⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️Боротьба Триває
⬆️Перемога
20.02.2026 21:02 Відповісти
Ой, забув одну: вставлю номер 4 ↗️ " Потужність Росте".
⬇️
↘️
➡️
↗️
⬆️
20.02.2026 21:04 Відповісти
цеглиночки на фундамет будівлі "імпічмент"
20.02.2026 21:03 Відповісти
🧭🎛️⏲️ Потужмір ( оновлено, 5 поділок )

⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️ Боротьба Триває
↗️ Потужність Росте
⬆️Перемога
20.02.2026 21:06 Відповісти
хоч би поцікавились, чи мали країни ЄС імпортні тарифи на американську продукцію ДО ТОГО як трамп став Президентом

але з ким тут спілкуватись, тут же одні тільки галасуни тусуються
20.02.2026 21:52 Відповісти
Царі не повинні займатися економікою.
Читайте Біблію
20.02.2026 23:05 Відповісти
О, знову поп намалювався зі своїми причандалами. Шо там сьогодні? Біблія?
20.02.2026 23:29 Відповісти
У "краснова" з 24-го року сама улюблена, кишенькова книжка, з котрою він не розлучається, це --"Як керувати світом не притягуючи уваги санітарів".
20.02.2026 23:26 Відповісти
 
 