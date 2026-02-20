Трамп про рішення Верховного суду США щодо тарифів: Ганьба, але в мене є запасний план
Американський президент Дональд Трамп назвав "ганьбою" рішення Верховного суду США про визнання його глобальних мит незаконними та їхнє скасування.
Про це пише CNN із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Трампа
Трамп гнівно відреагував на таке рішення. Під час сніданку в Білому домі з губернаторами вранці 20 лютого він назвав це "ганьбою", але повідомив присутнім, що має запасний план.
Інша особа, обізнана з його заявами, сказала, що Трамп розлютився під час сніданку і почав критикувати суд, в один момент сказавши "ці довбані суди".
Чиновники в адміністрації Трампа готувалися до поразки у Верховному суді, запевняючи президента, що якщо суд скасує його мита, будуть інші способи їхнього впровадження.
За даними співрозмовників CNN, президент США останніми тижнями гнівно скаржився в приватному колі, що Верховний суд занадто довго ухвалює рішення. Він також постійно міняв свою думку щодо того, яке рішення винесе, а в інший момент взагалі сумнівався в цьому, враховуючи, скільки поставлено на карту.
Що передувало?
- Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
Посадить суддів і назначить своїх родичів?
- кляті судді, не можна просто взяти і виконати волю трампа (намісника бога на землі) ?
- кляті українці, не можна просто піти на всі умови росіян, як хоче трамп?
- клятий комітет нобелівки, не можна просто взяти і вручити премію?
- клятий світ, чого не можна просто взяти і платити тарифи? бажано неміченими купюрами, заносити через задній двір мар-о-лаго.
- клята Гренландія та Канада, хіба так складно увійти в склад сша?
- кляті новини про файли епштейна, що тут такого?
- Що?!
- Ви винятковий, неповторний, бездоганний, чудовий, ні з чим не порівнянний дурень.
- Ооо!.. Інша справа. Хто-небудь, нагородіть цього хлопця!
Майже з перших днів свого президенства своіми діями Доня нагадував того славнозвісного слона у посудній лавці... але з амбіціями. Бо він увірвався в глобальну економіку з грацією розлюченого слона, який вирішив, що порцелянові сервізи світової торгівлі тримаються суто на його чесному слові. Він розбив усе: від відносин з союзниками до логістичних ланцюжків, а тепер, коли суд прийшов прибрати цей безлад, він щиро дивується, чому його виганяють із лавки......Зараз же він нагадує капризну дитину з ,,іншим запасним планом''. Бо теперішня реакція Доні - це справжній майстер-клас із дитячої істерики. Отримавши по руках від суддів (троє з яких, нагадаємо, - його ж ставленики), він не вигадав нічого кращого, ніж назвати рішення ганьбою.....Це знаєте виглядає так: малюк розлив фарбу на дорогий килим, а коли батьки поставили його в куток, він закричав: ,,Це ганьба! У мене є секретний план, як розлити ще більше фарби, але вже з запасноі пляшечки!''.
Чому це смішно і сумно одночасно. Бо як бачимо наш ,,Геній з планування'' не збирається зупинятися. Його ,,запасний план'' - це спроба перекинути ті ж самі незаконні тарифи на інші закони. Схоже на те, як дитина намагається зайти в кімнату через вікно, бо двері замкнули на ключ.... Але в світі зараз справжне Свято і .Економічний ,,тріумф'': Поки Доня тупає ніжками, імпортерам тепер світить повернення близько 200 мільярдів доларів які він встиг ,,наколядувати'' .Світові Ринки в захваті. Щойно суд оголосив, що Доня програв, фондовий ринок підскочив !!! Світ буквально святкує кожну хвилину, коли Доні не дають ,,керувати''. Але замість того, щоб визнати поразку, і визнати і усвідомити що він і є та сама жива ганьба для самоі могутньоі краіни світу, він обіцяє продовжувати свій марш по розбитому посуду. Ну що ж, шоу триває, тільки глядачам стає дедалі дорожче купувати квитки (і товари) через цей нескінченний цирк......
Хто там куди підскочив? Гон конг хіба шо
Після рішення Верховного суду США від 20 лютого 2026 року, яке визнало незаконними масштабні тарифи президента Дональда Трампа, запроваджені через закон IEEPA, на світових та фондових ринках спостерігалося помітне пожвавлення. ( Reuters +1)
Докази миттєвого зростання фондового ринку:
Стрибок основних індексів США: Одразу після оприлюднення рішення суду американські індекси стерли ранкові втрати та вийшли в "зелену зону".
S&P 500 зріс на 0,6%.Nasdaq Composite додав близько 1%.Dow Jones відновився після падіння на 200 пунктів і торгувався в невеликому плюсі.
Секторальне зростання: Найбільше зростання продемонстрували компанії, що залежать від імпорту:E-commerce: Акції Amazon, Etsy та Shopify підскочили, оскільки скасування мит знімає навантаження на їхні ланцюги поставок.
Ритейл: Акції таких брендів, як Nike та Abercrombie & Fitch, зросли на фоні очікувань зниження витрат на виробництво та логістику.
Автопром: Європейські автовиробники також відреагували ростом на новини про скасування американських мит. (CNBC +4)
Реакція світового ринку та валют:
Валютний ринок: Долар США дещо ослаб, тоді як євро продемонстрував швидке зростання ("knee-jerk rally") відразу після оголошення рішення.
Emerging Markets: Індекси ринків, що розвиваються (зокрема Південної Кореї, Індії та Латинської Америки), продемонстрували ріст, оскільки загроза торговельної війни тимчасово відступила.
Ринок облігацій: Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,10%, що свідчить про перехід інвесторів із захисних активів у ризикові (акції). (Reuters +3)
Економічний контекст:
Аналітики KKM Financial назвали це рішення "зеленим світлом для биків", оскільки тарифи були головним фактором невизначеності на ринку з квітня минулого року. Очікується, що скасування мит може вивільнити до $175 мільярдів у вигляді повернення раніше сплачених зборів, що спрацює як значний стимул для економіки.
Незважаючи на позитивну динаміку, ріст був дещо стриманий заявою Трампа про намір запровадити нове 10% глобальне мито через інші законодавчі механізми. (CNBC +1
Для наглядності я домалював добові коливання ціни: зелені вгору, червоні вниз.
Що ми бачимо? Аналогічне зростання було і 17 і 18 лютого, але 16 і 18 ціна так само рухалась вниз і лише один день ринок стояв на місці (був у флеті на жаргоні біржовиків). Що це означає? Ринок постійно рухається вгору вниз, це те, що в статистиці називається статистичною похибкою. І в нас був рух саме в межах похибки, але не більше того.
Для наглядності покажу вам "підскочив" на прикладі 5 лютого:
Ось що таке справжній ріст6930-6800)/6800*100= 1.9%
Чому ж тоді пишуть про "підскочив"? Фінансові аналітики такі саме журналісти як і всі інші. Вони продають "сенсацію". Бачать ріст, шукають топ новину і співставляють їх, видаючи за справжню аналітику.
зі. І просто як доказ ваш же пост вище: S&P 500 зріс на 0,6%, а на вашиму графіку, що? Ріст біля 1,5%. Тобто звичайне середньодобове коливання видали за сенсацію.
У раші верховний суд підмахнув би будь-яку дурню.
Трампу було пред'явлено звинувачення у підробці фінансової документації (виплату за документами оформили як оплату юридичних послуг) І ступеня. Трампу було пред'явлено звинувачення за 34 епізодами.
Трямп в файлах епштейна гвалтує дітей та погрожує їм. Це ті відосики, що путлер крутить йому при кожній зустрічі, на випадок якщо забув..
Тарифи повинен погоджувати конгрес, а не вигадувати надзвичайний стан і займатися шулерством..
Ось вам один приклад того що відбувається там - https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Aleynikov справа Сергія Алейнікова.
Я його персонально не знав, але з Мішею Малишевим що заснував Teza Technologies ( куди Алєйніков хотів перейти з Goldman Sachs,) був знайомий через одне рукостискання, і деякій час навіть був асоційований по бізнесу.
Алєйнікова в Нью Йорку посадили в суді штату навіть після того як його виправдав федеральний суддя в тій самій справі А все тому що він послав нах*й (буквально і в обличчя) Goldman Sachs. А в американському фінансовому бізнесі є два правила: 1) Голдман ніколи не програє. 2) Якщо Голдман таки програє то дивись правило 1.
Так шо ідіть розказуйте про непідкупних Нью Йоркських прокурорів лохам.
п.с. - а що сталося з прокурором і суддєю що впаяли Трампу 34 злочини, знаєте?
