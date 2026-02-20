Трамп о решении Верховного суда США по тарифам: Позор, но у меня есть запасной план
Американский президент Дональд Трамп назвал "позором" решение Верховного суда США о признании его глобальных пошлин незаконными и их отмене.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Трампа
Трамп гневно отреагировал на такое решение. Во время завтрака в Белом доме с губернаторами утром 20 февраля он назвал это "позором", но сообщил присутствующим, что у него есть запасной план.
Другой человек, знакомый с его заявлениями, сказал, что Трамп разозлился во время завтрака и начал критиковать суд, в один момент сказав "эти долбаные суды".
Чиновники в администрации Трампа готовились к поражению в Верховном суде, уверяя президента, что если суд отменит его пошлины, будут другие способы их внедрения.
По данным собеседников CNN, президент США в последние недели гневно жаловался в частном кругу, что Верховный суд слишком долго принимает решение. Он также постоянно менял свое мнение о том, какое решение вынесет, а в другой момент вообще сомневался в этом, учитывая, сколько поставлено на карту.
Что предшествовало?
- Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
Посадить суддів і назначить своїх родичів?
- кляті судді, не можна просто взяти і виконати волю трампа (намісника бога на землі) ?
- кляті українці, не можна просто піти на всі умови росіян, як хоче трамп?
- клятий комітет нобелівки, не можна просто взяти і вручити премію?
- клятий світ, чого не можна просто взяти і платити тарифи? бажано неміченими купюрами, заносити через задній двір мар-о-лаго.
- клята Гренландія та Канада, хіба так складно увійти в склад сша?
- кляті новини про файли епштейна, що тут такого?
- Що?!
- Ви винятковий, неповторний, бездоганний, чудовий, ні з чим не порівнянний дурень.
- Ооо!.. Інша справа. Хто-небудь, нагородіть цього хлопця!
Майже з перших днів свого президенства своіми діями Доня нагадував того славнозвісного слона у посудній лавці... але з амбіціями. Бо він увірвався в глобальну економіку з грацією розлюченого слона, який вирішив, що порцелянові сервізи світової торгівлі тримаються суто на його чесному слові. Він розбив усе: від відносин з союзниками до логістичних ланцюжків, а тепер, коли суд прийшов прибрати цей безлад, він щиро дивується, чому його виганяють із лавки......Зараз же він нагадує капризну дитину з ,,іншим запасним планом''. Бо теперішня реакція Доні - це справжній майстер-клас із дитячої істерики. Отримавши по руках від суддів (троє з яких, нагадаємо, - його ж ставленики), він не вигадав нічого кращого, ніж назвати рішення ганьбою.....Це знаєте виглядає так: малюк розлив фарбу на дорогий килим, а коли батьки поставили його в куток, він закричав: ,,Це ганьба! У мене є секретний план, як розлити ще більше фарби, але вже з запасноі пляшечки!''.
Чому це смішно і сумно одночасно. Бо як бачимо наш ,,Геній з планування'' не збирається зупинятися. Його ,,запасний план'' - це спроба перекинути ті ж самі незаконні тарифи на інші закони. Схоже на те, як дитина намагається зайти в кімнату через вікно, бо двері замкнули на ключ.... Але в світі зараз справжне Свято і .Економічний ,,тріумф'': Поки Доня тупає ніжками, імпортерам тепер світить повернення близько 200 мільярдів доларів які він встиг ,,наколядувати'' .Світові Ринки в захваті. Щойно суд оголосив, що Доня програв, фондовий ринок підскочив !!! Світ буквально святкує кожну хвилину, коли Доні не дають ,,керувати''. Але замість того, щоб визнати поразку, і визнати і усвідомити що він і є та сама жива ганьба для самоі могутньоі краіни світу, він обіцяє продовжувати свій марш по розбитому посуду. Ну що ж, шоу триває, тільки глядачам стає дедалі дорожче купувати квитки (і товари) через цей нескінченний цирк......
Хто там куди підскочив? Гон конг хіба шо
Після рішення Верховного суду США від 20 лютого 2026 року, яке визнало незаконними масштабні тарифи президента Дональда Трампа, запроваджені через закон IEEPA, на світових та фондових ринках спостерігалося помітне пожвавлення. ( Reuters +1)
Докази миттєвого зростання фондового ринку:
Стрибок основних індексів США: Одразу після оприлюднення рішення суду американські індекси стерли ранкові втрати та вийшли в "зелену зону".
S&P 500 зріс на 0,6%.Nasdaq Composite додав близько 1%.Dow Jones відновився після падіння на 200 пунктів і торгувався в невеликому плюсі.
Секторальне зростання: Найбільше зростання продемонстрували компанії, що залежать від імпорту:E-commerce: Акції Amazon, Etsy та Shopify підскочили, оскільки скасування мит знімає навантаження на їхні ланцюги поставок.
Ритейл: Акції таких брендів, як Nike та Abercrombie & Fitch, зросли на фоні очікувань зниження витрат на виробництво та логістику.
Автопром: Європейські автовиробники також відреагували ростом на новини про скасування американських мит. (CNBC +4)
Реакція світового ринку та валют:
Валютний ринок: Долар США дещо ослаб, тоді як євро продемонстрував швидке зростання ("knee-jerk rally") відразу після оголошення рішення.
Emerging Markets: Індекси ринків, що розвиваються (зокрема Південної Кореї, Індії та Латинської Америки), продемонстрували ріст, оскільки загроза торговельної війни тимчасово відступила.
Ринок облігацій: Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,10%, що свідчить про перехід інвесторів із захисних активів у ризикові (акції). (Reuters +3)
Економічний контекст:
Аналітики https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.cnbc.com/2026/02/19/stock-market-today-live-updates.html&ved=2ahUKEwial8ae7OiSAxWImGoFHZY6BRcQy_kOegQICBAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0kQf7wDa2lAkOgdGFYXmAH&ust=1771703565348000 KKM Financial назвали це рішення "зеленим світлом для биків", оскільки тарифи були головним фактором невизначеності на ринку з квітня минулого року. Очікується, що скасування мит може вивільнити до $175 мільярдів у вигляді повернення раніше сплачених зборів, що спрацює як значний стимул для економіки. (CNBC +2)
Незважаючи на позитивну динаміку, ріст був дещо стриманий заявою Трампа про намір запровадити нове 10% глобальне мито через інші законодавчі механізми. (CNBC +1
У раші верховний суд підмахнув би будь-яку дурню.
Трампу було пред'явлено звинувачення у підробці фінансової документації (виплату за документами оформили як оплату юридичних послуг) І ступеня. Трампу було пред'явлено звинувачення за 34 епізодами.
Трямп в файлах епштейна гвалтує дітей та погрожує їм. Це ті відосики, що путлер крутить йому при кожній зустрічі, на випадок якщо забув..
Тарифи повинен погоджувати конгрес, а не вигадувати надзвичайний стан і займатися шулерством..
але з ким тут спілкуватись, тут же одні тільки галасуни тусуються
Читайте Біблію