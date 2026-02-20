РУС
4 696

Трамп о решении Верховного суда США по тарифам: Позор, но у меня есть запасной план

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп назвал "позором" решение Верховного суда США о признании его глобальных пошлин незаконными и их отмене.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа

Трамп гневно отреагировал на такое решение. Во время завтрака в Белом доме с губернаторами утром 20 февраля он назвал это "позором", но сообщил присутствующим, что у него есть запасной план.

Другой человек, знакомый с его заявлениями, сказал, что Трамп разозлился во время завтрака и начал критиковать суд, в один момент сказав "эти долбаные суды".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Из-за таможенных угроз Трампа: Европарламент приостановил работу над торговым соглашением с США

Чиновники в администрации Трампа готовились к поражению в Верховном суде, уверяя президента, что если суд отменит его пошлины, будут другие способы их внедрения.

По данным собеседников CNN, президент США в последние недели гневно жаловался в частном кругу, что Верховный суд слишком долго принимает решение. Он также постоянно менял свое мнение о том, какое решение вынесет, а в другой момент вообще сомневался в этом, учитывая, сколько поставлено на карту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон отказался войти в "Совет мира" Трампа: лидер США пригрозил тарифами

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

США (7049) тарифы (195) Трамп Дональд (4605)
Топ комментарии
+15
Ганьба це так ...викликайте лікаря ...
20.02.2026 18:27 Ответить
+10
- Містере Трамп, ви дурень.
- Що?!
- Ви винятковий, неповторний, бездоганний, чудовий, ні з чим не порівнянний дурень.
- Ооо!.. Інша справа. Хто-небудь, нагородіть цього хлопця!
20.02.2026 18:58 Ответить
+9
неповага до суду ,друга стаття
20.02.2026 18:27 Ответить
Ганьба це так ...викликайте лікаря ...
20.02.2026 18:27 Ответить
Пізно, пацієнт невиліковний! Тільки морг!
20.02.2026 19:24 Ответить
Поздно пить боржоми когда печень сгнила
20.02.2026 20:03 Ответить
неповага до суду ,друга стаття
20.02.2026 18:27 Ответить
Неповага до суду (contempt of court) у США - це серйозне правопорушення, що означає непокору наказам, нешанобливу поведінку або дії, що перешкоджають правосуддю. Судді мають широкі повноваження карати за це штрафами, видаленням із зали або ув'язненням, включаючи заборону на зйомку та запис
20.02.2026 18:29 Ответить
рудий поц
20.02.2026 18:28 Ответить
поц пишеться із двома "ц" - цц в кінці
20.02.2026 18:32 Ответить
Правильно - шлемазл. Повірте, я знаю, про шо кажу .
20.02.2026 18:39 Ответить
Так це різні слова... "Поц" - зневажлива форма поняття "член маленького розміру". А "шлемазл" - "вічний лузер"...
20.02.2026 19:38 Ответить
Шість банкротств. А я ж про шо...
20.02.2026 19:50 Ответить
А що, "ц" є і на початку слова?
20.02.2026 19:18 Ответить
А для надійності ще й мʼякий знак в кінці слова поставити!
20.02.2026 19:27 Ответить
Або з "тц" на "кінці".
20.02.2026 19:38 Ответить
"Властелин мира" в ауте. Это какой-то позор(с).
20.02.2026 18:29 Ответить
"Трамп повідомив, що має запасний план".
Посадить суддів і назначить своїх родичів?
20.02.2026 18:30 Ответить
Меланію, зятя Кушнера, дочку?
20.02.2026 18:34 Ответить
Рубіо буде Верховним Суддею. За сумісництвом із посадами президента Венесуелт та президента Куби.
20.02.2026 19:41 Ответить
Сядуть всі?
20.02.2026 19:45 Ответить
План мексиканці подгоняють чи колумбійці?
20.02.2026 18:31 Ответить
Цими довбнями потрібно зайнятись - Трамп
20.02.2026 18:31 Ответить
думає рудий - "так і до імпічменту не далеко ..." 🤯
20.02.2026 18:35 Ответить
Економічне зростання США за рік правління Трампа впало з 2,8% у 2024 році до 2,2% у 2025, нарощування боргу навпаки зросло, при цьому рудий придуок розісрався з усіма стратегічними партнерами, які тепер боятимуться покладатись, а значить і вкладати великі кошти в економіку США.
20.02.2026 18:38 Ответить
У Трампона Трампакса есть ещё идеи, в какой цвет перекрасить беговую лошадь!!!
20.02.2026 18:48 Ответить
довбані суди, довбаний Єпштейн, довбана Україна
20.02.2026 18:50 Ответить
Padumal Tromb , i povesilsa ...
20.02.2026 22:38 Ответить
Зливай воду, рудий довбню!
20.02.2026 18:51 Ответить
Перший пішов.
20.02.2026 18:55 Ответить
що не день у трампа, то суцільне розчарування:

- кляті судді, не можна просто взяти і виконати волю трампа (намісника бога на землі) ?
- кляті українці, не можна просто піти на всі умови росіян, як хоче трамп?
- клятий комітет нобелівки, не можна просто взяти і вручити премію?
- клятий світ, чого не можна просто взяти і платити тарифи? бажано неміченими купюрами, заносити через задній двір мар-о-лаго.
- клята Гренландія та Канада, хіба так складно увійти в склад сша?
- кляті новини про файли епштейна, що тут такого?
20.02.2026 18:56 Ответить
- Містере Трамп, ви дурень.
- Що?!
- Ви винятковий, неповторний, бездоганний, чудовий, ні з чим не порівнянний дурень.
- Ооо!.. Інша справа. Хто-небудь, нагородіть цього хлопця!
20.02.2026 18:58 Ответить
підозрюю, що від його "запасного плану" ******* всі.
20.02.2026 19:08 Ответить
Ну що шановні, пристебніться, бо наш головний ,,майстер угод'' щойно уклав найгучнішу угоду у своєму житті - з власною некомпетентністю.....20 лютого 2026 року Верховний суд США з тріском (рахунок 6:3, до речі) пояснив Доні, що Конституція - це не меню в McDonald's, і він не може просто так ,,замовляти'' тарифи, посилаючись на закони про надзвичайний стан 1977 року.
Майже з перших днів свого президенства своіми діями Доня нагадував того славнозвісного слона у посудній лавці... але з амбіціями. Бо він увірвався в глобальну економіку з грацією розлюченого слона, який вирішив, що порцелянові сервізи світової торгівлі тримаються суто на його чесному слові. Він розбив усе: від відносин з союзниками до логістичних ланцюжків, а тепер, коли суд прийшов прибрати цей безлад, він щиро дивується, чому його виганяють із лавки......Зараз же він нагадує капризну дитину з ,,іншим запасним планом''. Бо теперішня реакція Доні - це справжній майстер-клас із дитячої істерики. Отримавши по руках від суддів (троє з яких, нагадаємо, - його ж ставленики), він не вигадав нічого кращого, ніж назвати рішення ганьбою.....Це знаєте виглядає так: малюк розлив фарбу на дорогий килим, а коли батьки поставили його в куток, він закричав: ,,Це ганьба! У мене є секретний план, як розлити ще більше фарби, але вже з запасноі пляшечки!''.
Чому це смішно і сумно одночасно. Бо як бачимо наш ,,Геній з планування'' не збирається зупинятися. Його ,,запасний план'' - це спроба перекинути ті ж самі незаконні тарифи на інші закони. Схоже на те, як дитина намагається зайти в кімнату через вікно, бо двері замкнули на ключ.... Але в світі зараз справжне Свято і .Економічний ,,тріумф'': Поки Доня тупає ніжками, імпортерам тепер світить повернення близько 200 мільярдів доларів які він встиг ,,наколядувати'' .Світові Ринки в захваті. Щойно суд оголосив, що Доня програв, фондовий ринок підскочив !!! Світ буквально святкує кожну хвилину, коли Доні не дають ,,керувати''. Але замість того, щоб визнати поразку, і визнати і усвідомити що він і є та сама жива ганьба для самоі могутньоі краіни світу, він обіцяє продовжувати свій марш по розбитому посуду. Ну що ж, шоу триває, тільки глядачам стає дедалі дорожче купувати квитки (і товари) через цей нескінченний цирк......
20.02.2026 19:09 Ответить
Щойно суд оголосив, що Доня програв, фондовий ринок підскочив !!!

Хто там куди підскочив? Гон конг хіба шо
20.02.2026 19:17 Ответить
Я не видатний фінансіст (в мене інша специфікація) - але не повірите: читати і кориcтуватися інтернетом я можу., і ще де іншим цікавлюсь теж, окрім того що сьогодні на обід. а ще не маю такоі дурноі звички писати про те чого не знаю......Про скачок і пожвавлення на фондовому ринку пишуть усі видатні агенціі (окрім звісно тих що високо у горах абр в глибіні джунглів звісно).....
Після рішення Верховного суду США від 20 лютого 2026 року, яке визнало незаконними масштабні тарифи президента Дональда Трампа, запроваджені через закон IEEPA, на світових та фондових ринках спостерігалося помітне пожвавлення. ( Reuters +1)
Докази миттєвого зростання фондового ринку:
Стрибок основних індексів США: Одразу після оприлюднення рішення суду американські індекси стерли ранкові втрати та вийшли в "зелену зону".
S&P 500 зріс на 0,6%.Nasdaq Composite додав близько 1%.Dow Jones відновився після падіння на 200 пунктів і торгувався в невеликому плюсі.
Секторальне зростання: Найбільше зростання продемонстрували компанії, що залежать від імпорту:E-commerce: Акції Amazon, Etsy та Shopify підскочили, оскільки скасування мит знімає навантаження на їхні ланцюги поставок.
Ритейл: Акції таких брендів, як Nike та Abercrombie & Fitch, зросли на фоні очікувань зниження витрат на виробництво та логістику.
Автопром: Європейські автовиробники також відреагували ростом на новини про скасування американських мит. (CNBC +4)
Реакція світового ринку та валют:
Валютний ринок: Долар США дещо ослаб, тоді як євро продемонстрував швидке зростання ("knee-jerk rally") відразу після оголошення рішення.
Emerging Markets: Індекси ринків, що розвиваються (зокрема Південної Кореї, Індії та Латинської Америки), продемонстрували ріст, оскільки загроза торговельної війни тимчасово відступила.
Ринок облігацій: Дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,10%, що свідчить про перехід інвесторів із захисних активів у ризикові (акції). (Reuters +3)
Економічний контекст:
Аналітики https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.cnbc.com/2026/02/19/stock-market-today-live-updates.html&ved=2ahUKEwial8ae7OiSAxWImGoFHZY6BRcQy_kOegQICBAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0kQf7wDa2lAkOgdGFYXmAH&ust=1771703565348000 KKM Financial назвали це рішення "зеленим світлом для биків", оскільки тарифи були головним фактором невизначеності на ринку з квітня минулого року. Очікується, що скасування мит може вивільнити до $175 мільярдів у вигляді повернення раніше сплачених зборів, що спрацює як значний стимул для економіки. (CNBC +2)
Незважаючи на позитивну динаміку, ріст був дещо стриманий заявою Трампа про намір запровадити нове 10% глобальне мито через інші законодавчі механізми. (CNBC +1

20.02.2026 22:34 Ответить
"...для поки що самоі могутньоі краіни світу..."
20.02.2026 19:45 Ответить
Буйний проти санітарів. Епічна битва.
20.02.2026 19:10 Ответить
Боже, як він зараз завидує тупіну!
У раші верховний суд підмахнув би будь-яку дурню.
20.02.2026 19:13 Ответить
"Назло бабушке, сниму шапку, и атмарожу уши"...".
20.02.2026 19:48 Ответить
Півтора вуха.
20.02.2026 20:56 Ответить
Агент трямп в черговий раз порушив закон, скоїв злочин... для зміни тарифів в США існує процедура, яка завершується прийняттям закону... Незаконно введені трямпоном тарифи суд відмінив, а за порушення закону забув його покарати...
20.02.2026 19:48 Ответить
Який саме злочин скоїв Трвмп?
20.02.2026 21:02 Ответить
Ти думаєш що замаскувався і не видно що ти парашний бот?
Трампу було пред'явлено звинувачення у підробці фінансової документації (виплату за документами оформили як оплату юридичних послуг) І ступеня. Трампу було пред'явлено звинувачення за 34 епізодами.
Трямп в файлах епштейна гвалтує дітей та погрожує їм. Це ті відосики, що путлер крутить йому при кожній зустрічі, на випадок якщо забув..
Тарифи повинен погоджувати конгрес, а не вигадувати надзвичайний стан і займатися шулерством..
20.02.2026 22:52 Ответить
Зауважте що три з дев'яти суддів Верховного Суду були призначені саме Трампом. І посилайте нахєр хайпожерів що кукудахкають про "диктатуру" Трампа тощо.
20.02.2026 21:01 Ответить
Tak i zdelaiu ...pashol naher !
20.02.2026 22:40 Ответить
Так эти три из девяти и проголосовали в его поддержку. А для диктатуры ему не хватило времени. Их (судей) избирают на пожизненный срок. Дай бог здоровья оставшимся 6.
20.02.2026 22:53 Ответить
Потужномір з чотирма поділками:
⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️Боротьба Триває
⬆️Перемога
20.02.2026 21:02 Ответить
Ой, забув одну: вставлю номер 4 ↗️ " Потужність Росте".
⬇️
↘️
➡️
↗️
⬆️
20.02.2026 21:04 Ответить
цеглиночки на фундамет будівлі "імпічмент"
20.02.2026 21:03 Ответить
🧭🎛️⏲️ Потужмір ( оновлено, 5 поділок )

⬇️ Зрада
↘️ Ганьба
➡️ Боротьба Триває
↗️ Потужність Росте
⬆️Перемога
20.02.2026 21:06 Ответить
хоч би поцікавились, чи мали країни ЄС імпортні тарифи на американську продукцію ДО ТОГО як трамп став Президентом

але з ким тут спілкуватись, тут же одні тільки галасуни тусуються
20.02.2026 21:52 Ответить
Царі не повинні займатися економікою.
Читайте Біблію
20.02.2026 23:05 Ответить
О, знову поп намалювався зі своїми причандалами. Шо там сьогодні? Біблія?
20.02.2026 23:29 Ответить
У "краснова" з 24-го року сама улюблена, кишенькова книжка, з котрою він не розлучається, це --"Як керувати світом не притягуючи уваги санітарів".
20.02.2026 23:26 Ответить
 
 