Трамп о решении Верховного суда США по тарифам: Позор, но у меня есть запасной план

Американский президент Дональд Трамп назвал "позором" решение Верховного суда США о признании его глобальных пошлин незаконными и их отмене.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа

Трамп гневно отреагировал на такое решение. Во время завтрака в Белом доме с губернаторами утром 20 февраля он назвал это "позором", но сообщил присутствующим, что у него есть запасной план.

Другой человек, знакомый с его заявлениями, сказал, что Трамп разозлился во время завтрака и начал критиковать суд, в один момент сказав "эти долбаные суды".

Чиновники в администрации Трампа готовились к поражению в Верховном суде, уверяя президента, что если суд отменит его пошлины, будут другие способы их внедрения.

По данным собеседников CNN, президент США в последние недели гневно жаловался в частном кругу, что Верховный суд слишком долго принимает решение. Он также постоянно менял свое мнение о том, какое решение вынесет, а в другой момент вообще сомневался в этом, учитывая, сколько поставлено на карту.

Что предшествовало?