Новини
Тільки побувавши в Україні, Трамп зрозуміє, хто агресор та на кого варто тиснути, - Зеленський

Зеленський у роковини війни згадав Трампа

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості візиту президента США Дональда Трампа до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у зверненні в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо?

В одній із частин відео Зеленський проходить повз народний меморіал із прапорцями та фото полеглих воїнів.

За його словами, він дуже хоче одного дня прийти сюди із президентом США.

"Я точно знаю: тільки побувавши в Україні й побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, – тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді. І через кого. Хто тут агресор. На кого потрібно тиснути.

Зрозуміти, що Україна захищає життя, воює саме за це. І це не вулична бійка. Це напад хворої держави на суверенну, і зрозуміти, що Путін і є ця війна. Він – причина початку й перепона для її закінчення. І ставити на місце треба саме Росію, щоб справжній мир був", - наголосив глава держави.

Зеленський Володимир США Трамп Дональд
Топ коментарі
+13
Ти так нічого і не зрозумів ,з Трампа такий президент як з тебе ,обидва нарциси ,обидва далекі від політики і понад усе власне збагачення і всі вині окрім самого.
24.02.2026 09:21 Відповісти
+7
От гундосе дебільне одоробло.
Скільки горя пресло Україні.
Тобі ж сказали: у тебе нема карт, а друг владімір хочєт міра.
24.02.2026 09:16 Відповісти
+4
хіба якщо тут побудувати гольф-галявину класу альфа-центаври та напхати туди в якості ескорт-персоналу місок усіх всесвітів плюс мільярд доларів готівкою на розігрів...
24.02.2026 09:21 Відповісти
Балачки
24.02.2026 09:23 Відповісти
Логорея (від гр. logos - слово та rrhoea - течія) - це патологічний стан, що характеризується надмірною, нестримною балакучістю, прискореним темпом мовлення та багатослівністю.
24.02.2026 09:37 Відповісти
Зелупа,ти ще дурніша ніж здаєшся,якщо вважаєщ,що рудому нарцису та психопату є діло до українців чи до України,природні копалини якої ти вже йому віддав.
24.02.2026 09:40 Відповісти
Як завжди, мимо.
трампу потрібно найскоріше припинення вогню за будь-яких умов.
Тобто, треба тиснути на воюючі сторони.
А простіше тиснути на Україну.
От і все.
24.02.2026 09:40 Відповісти
Воно як не розуміло, шо відбувається у світі, так і не розуміє.
Як мислило категоріями криворізьких братків, так і мислить.
24.02.2026 09:43 Відповісти
Трапм і так все розуміє, але тобі для підніття статуса потрібно сфотографуватися з Трампом у Києві
24.02.2026 09:40 Відповісти
Зелі потрібно шоу - Трамп приїхав у Київ
24.02.2026 09:42 Відповісти
На нари мудака тупорилого!
24.02.2026 09:48 Відповісти
Трамп точно такий делітант і любітєль пуйла як і Голобородько. Тільки Трамп живе через океани і навіть уяви не має, що таке Україна.. А це хрипласте і небрите прожило тут багато років, а всеодно ненавидить українців. Просто грає роль патріота і гарно вміє брехати. Йогго дії говорять краще за слова - "двушка" на москву. Отой "барига" збирає кошти з підприємств, які належать йому і везе для підтримки ЗСУ, а команда Голобородька забирає гроші з бюджету і наших підприємств і везе в москву на підтримку ворожої армії. Ось така вона різниця. Тільки на марафонах і інших помийках кажуть, що Голообородька герой і патріот, а "барига" ворог і здасть Україну пуйлу.
24.02.2026 09:50 Відповісти
Політика квартальна у всій красі
24.02.2026 09:56 Відповісти
Дпломатично як... і дибільно..Трамп у білому домі маструбує на портрет з х..йлом і каже - агрессору ЗЕ ноги повисмикую... навіщо казати що пиз..юк погляне і зрозуміє хто агрессор?? Приїде і скаже - вальдемар ти всеодно агрессор і ти скажеш так... Чому?? тому що ти диплотичнохитрий чувак.. Всі горлопани сказали проте, що духовний пастор трампона нарешті донесе трампу про злочини кцп пдр..То як бачимо він і пастора х..йом чув.. Бо буде казати те що потрібно х..йлу
24.02.2026 09:56 Відповісти
Тільки побувавши в в'язниці Зеленський...
так нічого і не зрозуміє, бо тупий від природи.
Він звик все життя порушувати закон.
24.02.2026 10:12 Відповісти
Бл*дь, ти розумієш, шо його прийдеться за ручку пішки вести в Україну!
Вонож попреться у любу першу країну на "У".
24.02.2026 10:41 Відповісти
 
 