Тільки побувавши в Україні, Трамп зрозуміє, хто агресор та на кого варто тиснути, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості візиту президента США Дональда Трампа до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у зверненні в четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо?

В одній із частин відео Зеленський проходить повз народний меморіал із прапорцями та фото полеглих воїнів.

За його словами, він дуже хоче одного дня прийти сюди із президентом США.

"Я точно знаю: тільки побувавши в Україні й побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, – тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді. І через кого. Хто тут агресор. На кого потрібно тиснути.

Зрозуміти, що Україна захищає життя, воює саме за це. І це не вулична бійка. Це напад хворої держави на суверенну, і зрозуміти, що Путін і є ця війна. Він – причина початку й перепона для її закінчення. І ставити на місце треба саме Росію, щоб справжній мир був", - наголосив глава держави.

