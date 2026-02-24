Вже 4 роки Путін бере Київ за три дні. Він не досягнув своїх цілей, - Зеленський. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін не досягнув цілей в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Ми захистили незалежність і не програли державність

"Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І це багато говорить про наш спротив, про те, як бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей, велика сміливість, важка робота, витримка і великий шлях, який Україна долає з 24 лютого", - наголошує глава держави.

Чотири роки спротиву

"Згадуючи початок вторгнення і дивлячись на сьогоднішній день, ми маємо повне право сказати: ми захистили незалежність, ми не програли державність, Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців, не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну, і ми ми зробимо все, щоб здобути мир і справедливість. Слава Україні!" - додав Зеленський.

Він також показав свій бункер на Банковій.

Тут були перші розмови з лідерами на початку повномасштабної війни і саме тут президент України почув від Байдена: "Володимире, Вам треба терміново залишити Україну, є загроза".

а чому не сказав як ти готувався до нападу ? як тебе попереджали? А про міндіча забув ?
показати весь коментар
24.02.2026 08:24 Відповісти
цікаво, як Ви бачите підготовку до нападу ?
показати весь коментар
24.02.2026 08:28 Відповісти
приблизно отак:
показати весь коментар
24.02.2026 08:29 Відповісти
а по суть є щось?
показати весь коментар
24.02.2026 08:34 Відповісти
По суті? Нема питань. Наприклад ось так.
показати весь коментар
24.02.2026 08:38 Відповісти
1. Введення військового стану, як мінімум, у січні.
2. Приведення ЗСУ у стан бойової готовності.
3. Розосередження авіації, артилерії та ракетних військ.
4. Взяття під вогневий контроль проходів з Білорусі та Криму.

Все те, що казав Порох напередодні вторгнення і не робив ЗЄ.
Все те, що намагався зробити Залужний у межах своїх повноважень потайки від ЗЄ.
показати весь коментар
24.02.2026 08:44 Відповісти
Станом на середину 2019 року оперативний резерв першої черги ЗСУ, налічував близько 200 тисяч осіб. Ніхто й не збирався його розгортати. Мабуть Зєля про нього і не чув.
показати весь коментар
24.02.2026 09:38 Відповісти
Та й цивільну авіацію прибрати..тоді б і Мрію не втратили. Й кілька пасажирських..
показати весь коментар
24.02.2026 12:53 Відповісти
1. Дає військовим право діяти відповідно військовому часу.
2. Краще тримати військо у бойовій готовності місяць нід втратити за тиждень більше 20% території та приректи десятки тисяч людей на катування та смерть.
3. Не *****.
4. Це було зроблено при Порошенко до 2019 року. ЗЄ їх розмінував і відкрив для проходу кацапів.

П.С. Я розумію, що ти був зареєстрований 3 дні тому спецом під цю тему. Але твої потуги виглядають тупо та ницо.
показати весь коментар
24.02.2026 22:50 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
24.02.2026 09:03 Відповісти
Залужний за наказом Зеленського вивів три бригади з півдня на донецький напрямок і рашисти за добу були у Мелітополі і потім у Василівки.
показати весь коментар
24.02.2026 09:05 Відповісти
+1.
Цікаво: а для чого ж це було зроблено, пане президенте?
показати весь коментар
24.02.2026 11:02 Відповісти
Зеленський не малорос, не зрадник, а ворог, тільки ворог може вчинити таке з чужим для нього народом.
показати весь коментар
24.02.2026 12:01 Відповісти
Та йому пох на Україну та на її народ! Скільки можна вже про це казати?
Тільки ідіоти могли обрати собі в президенти людину, яка все своє життя з великої сцени та великих екранів насміхалась над їх країною.
показати весь коментар
24.02.2026 12:21 Відповісти
А Портніков так і сказав, що за Зеленського голосували українофоби і ідіоти.
показати весь коментар
24.02.2026 13:51 Відповісти
Або ось так:

Привіт із Буковеля чуваки й чувихі
показати весь коментар
24.02.2026 08:31 Відповісти
тобто він не повинен буі нічого робити, коли його попереджали ?
показати весь коментар
24.02.2026 09:08 Відповісти
Нашо такі тупі питання,чому хтось має бачити підготовку до нападу,коли для цього є ті хто за це відповідає,займає посади,отримує за це гроші,премії,пільгі, чому за це має думати той хто платить на це все податки,та утримує тих хто має за це думати ,відповідати? Де ви блд беретесь такі " розумні" зі своїми дебільними питаннями?
показати весь коментар
24.02.2026 09:55 Відповісти
+100500!!!
Власне, їх обранець Зеленський саме такий -- "Пішли пограємось в президенти".
показати весь коментар
24.02.2026 10:55 Відповісти
я розумію. що ти у 19 році проголосував за зельонкіна і після виборів у тебе амнезія до 26 року. де ви взялись зелені падли.
показати весь коментар
24.02.2026 10:26 Відповісти
Ви ДІЙСНО вважаєте, що Зеленський в 2021-22 все робив вірно???
показати весь коментар
24.02.2026 10:53 Відповісти
Раніше спати лягти.
показати весь коментар
24.02.2026 17:20 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 08:31 Відповісти
Ще воно ясно дало зрозуміти народу України що "я ничево не должен".
По його розумінню должен тільки грабувати державу, що й воно успішно робить разом з міндічами
показати весь коментар
24.02.2026 09:18 Відповісти
Псевдо "Боневтік" мєдлєнно прєврасчаєцца в "Бонезнав".
показати весь коментар
24.02.2026 09:22 Відповісти
Хто розмінував Чонгар,блазень? Чому кацапи захопили ЗАЕС?
показати весь коментар
24.02.2026 08:25 Відповісти
Порошеко разом з Байденом
Інфо 110%
показати весь коментар
24.02.2026 09:08 Відповісти
Не наговорюй, вони лише банду Гіркіна з оточення на Донбас випустили і то не факт, що Байден посприяв.
показати весь коментар
25.02.2026 20:54 Відповісти
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
показати весь коментар
24.02.2026 08:28 Відповісти
А сухокопитний калідор у Крим то хіба не стратегічна ціль?
показати весь коментар
24.02.2026 08:28 Відповісти
Головна ціль війни,щоб вона йшла максимально довше і перемалювала людськи життя з обох сторін.А "Київ за 3 дні",це пропагандистська мулька,щоб вдохновляти українців.
показати весь коментар
24.02.2026 09:09 Відповісти
так ти йому краще розкажи скільки ти українських земель віддав.
показати весь коментар
24.02.2026 08:28 Відповісти
Мародер,который просрал все.
показати весь коментар
24.02.2026 08:31 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 08:32 Відповісти
А, яке відношення має це обкурене чмо до того про що кукурікає!? "Ми ахистили..." Та ти мудаку безтолковий все просрав, що можна і не можна! І воно тепер, як завжди, хоче примазатись. Встояли і вистояли завдяки ЗСУ та не байдужому народу, всупереч цьому зеленому мудаку.
показати весь коментар
24.02.2026 08:35 Відповісти
Хм....
З іншої сторони:
- не було ніякого вторгнення, а були шашлички на травневі свята,
- вже 4 роки тягнуться 2 тиждні до кави у Ялті,
- ракети у роісі повинні були закінчитися роки 3,5 тому.
І ще багато прибагато чого, висраного ротом ЗЄ та його лакеями.

Київ не взяли за 3 дні завдяки українцям та тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному.
А от завдяки ЗЄ Київ через 2 дні вже був у напівоточенні.
показати весь коментар
24.02.2026 08:35 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Україна вистояла ще один рік!
Слава Украінї!
показати весь коментар
24.02.2026 08:36 Відповісти
Пошёл 5-ый год спецоперации "Киев за 3 дня, вся Украина за неделю."

СВО идёт строго по намеченному плану.

Максимальное продвижение непобедимой и легендарной Первой армии мира от Донецка на запад за 4 года войны составило аж 42 км :

самый говённый бегун-марафонец пробегает такое расстояние за 4 часа...
показати весь коментар
24.02.2026 08:43 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2026 08:36 Відповісти
Помилковими? Ну, це вже з якого боку подивитися. Хіба кацапи помилилися, знявши Залужного? Звісно, руками торчка.
показати весь коментар
24.02.2026 08:44 Відповісти
Вже 4 роки Зілємскій сходітся пасєрєдінє. Сєрєдіна до сіх пор нє дастігнута.
показати весь коментар
24.02.2026 08:38 Відповісти
А все ж т. Путін поступово добиваться своєї мети.
Не так блискавично, як планувалося як йому мріялося, але "вода камінь точить". Це як котові відрізати хвіст: або зразц по саму ср*ку, або по кусочку...

Schröder& Merkel&Macron&... Європа в цьому Путіну потурала, заохочувала своєю стурбованістю, своєю тактикою Лебідь, Щука, Рак...

США цей процес очолювала... При т. Трампі взагалі перестали лукавити...

Т. Трамп і т. Сі на стороні т. Пу. А Європа готова до повтору Мюнхен38 і Ялта45 на цей раз Китай, США, РФ А стару путану Європу і не спитають...
Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" - Трампу похоже уже удалось, с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина, навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией. Вибори підчас воєнного стану, то передача України під оруду Кремля "демократичним шляхом".

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.
Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...

А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...

А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.

Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
показати весь коментар
24.02.2026 08:41 Відповісти
ага. зельонкін не при ділах? це все Байден, трамп, сталін, гітлер і *****.
показати весь коментар
24.02.2026 10:36 Відповісти
вже сім років я здаю не свою країну, так ми чотири роки з путіним нічого не досягли
показати весь коментар
24.02.2026 08:42 Відповісти
Полісся України колони прошли..пролетіли і були під Чернігівом, Ктивом, їхали по Сумам, Чонгар пролетіли і все шло до оточення Маріуполя... Як так ????у голові питання миготіли... Де поліські винищувачі колон??? Де капкани в Чонгарі??? Не було впевненності у х..йла про цей швидкий марш скрізь, він би не починав би вторгнення..Що робили генерали в Генштабі?? Наумов і баканов можуть пролити світ, але їм "пощастило" пока ще.. В перші дні було оцінено все це як зраду і підготовку до окупації... І завдяки простим бійцям ЗСУ, добровольцям і їх командирам цього не трапилося..
показати весь коментар
24.02.2026 08:42 Відповісти
Хвали мене моя губонько
показати весь коментар
24.02.2026 08:45 Відповісти
Вже 4 роки Путін бере Київ за три дні
-------------------------------------------------------
А мы 2 года пьем кофе в Крыму
показати весь коментар
24.02.2026 08:53 Відповісти
А якби ти готував країну до війни ,послухав зарубіжних колег які за пів року до вторгнення попереджали про велику війну ,якби не розміновували Чонгар а підірвали ,не виводили три бригади які були біля Криму чи було захоплення Херсонської і Запоріжської областей ,за пів доби захоплена Нова Каховка ,через два дні захоплення Мелітополя ,а пятий день оточення Маріуполя втрати територій і тисячі загиблих мирних жителів . Це саме стосуєтся і Гастомеля за декілька днів до вторгнення була виведена бригада нац гвадії ,до речі за місяць директор ЦРУ все пояснював кудою буде наступ ворога і навіть клепки не вистачило забрати "Мрію" тому за недбальство чи співпрацю з ворогом має хтось відповісти.
показати весь коментар
24.02.2026 08:55 Відповісти
А взагалі когось за шось посадили?
показати весь коментар
24.02.2026 08:58 Відповісти
Бєню посадили... в Буковель🤣
показати весь коментар
24.02.2026 09:07 Відповісти
Вже 4 роки Путін бере Київ за три дні
-------------------------------------------------
Это не благодаря тебе, а вопреки тебе
показати весь коментар
24.02.2026 08:55 Відповісти
***** 5 років бере Київ, а клоун вже 5 рік замість воювати і робити реформи годує нас шашликами.
5 років добровольці воюють і захищають в тчт гурток клоунської корупційної клоаки....
5 років добровольців ніхто не міняє..... коли вже їх замінять сикливі мєнти і прокурори????
показати весь коментар
24.02.2026 08:59 Відповісти
постановочному чорту літвін знову написав якусь дич
показати весь коментар
24.02.2026 09:00 Відповісти
Чотири роки, як Лідор невтік!
А краще б втік
показати весь коментар
24.02.2026 09:06 Відповісти
Хто це "МИ"? Нічого прирівнювати своїх "ефективних" менеджерів до українського народу. Не треба бути мухою яка орала поле на рогах вола.
показати весь коментар
24.02.2026 09:16 Відповісти
Чим ти "зелена потвора" вихваляєш; може припомним як ти мразота нас "убаюкував і посилав на шашлики" і скільки крові і горя, а основне- СКІЛЬКИ ЖИТТІВ УКРАЇНЦІВ ти і твоя шобла-ЗАГУБИЛА!!!Так що-закрий свій чорний рот, і Проси на колінах вибачення у загиблих!!!
показати весь коментар
24.02.2026 09:24 Відповісти
Київ не був захоплений Завдяки тим добровольцям--патріотам в основному КИЯНАМ.які дві доби стояли в черзі для одержання зброї Це були люди 40--55р р. в основному Нажаль їх більшість вже немає,бо загинули І це було всупереч продажної влади,яка все робила,щоб здати Київ і всю Україну Ми все ПАМЯТАЄМО,бо там загинули наші діти Ну а влада,як завжди ЦИНІЧНО бреше.
показати весь коментар
24.02.2026 09:35 Відповісти
Зеленський потрібен путіну, щоб дійти до Ужгорода, як гітлер був потрібен сталіну, щоб дійти до Берліна.
показати весь коментар
24.02.2026 09:35 Відповісти
Сталину помогла дойти до Берлина трусость нацистов.
показати весь коментар
24.02.2026 11:54 Відповісти
Якщо це триватиме ще 4 роки, то важливу ціль, у вигляді знелюднення України, він досягне. Навіть якщо закінчиться війна, без нормальних гарантій безпеки, то виїде ще велика кількість людей, бо чекатимуть повторного нападу. Тільки вступ України до НАТО і ЄС, зможе показати росії, що Україна вийшла з його зони впливу і він її остаточно втратив. Без вступу до НАТО, без гарантій безпеки, які доріанюють вступу в НАТО, він нападе знову.
показати весь коментар
24.02.2026 09:37 Відповісти
За анти української системи яка закріпилася на теренах України з 91 року, вступ до НАТО неможливий....
в НАТО є тільки нації які суверенні і здобули національні уряди, нації на чолі яких є чужинці та іноземці немає в нато жодної
показати весь коментар
24.02.2026 09:57 Відповісти
Пуйло не досягло своєї мети не за героїчності Голобородька, а за героїчності в самопожертві народуі ЗСУ, які стали на захист України. А Голобородько навпаки, робив все, щоб Україна була захоплена ворогом. Але дудки. І тільки після цього, коли не вийшло нас здати, воно заговорило патріотичні речі, який він мужній і як він захищає Україну.
показати весь коментар
24.02.2026 09:55 Відповісти
Страшний сон України
показати весь коментар
24.02.2026 10:00 Відповісти
Вже 4 роки Путін бере Київ за три дні. Він не досягнув своїх цілей, - Зеленський.

Це не завдяки тобі Вова!!!
Ти просрав 💩 майже все, за що б не брався!
Ти разом з Бакановим максимально сприяли кацапам перед вторгненням, особливо на півдні України.
Україну врятувало те, що ти (як і кацапи) не знаєш українців, бо думав що вони всі такі як ти сам "какая разніца".

Зеленський вже сьомий рік "бореться"🤼‍♂️ з корупцією в Україні очоливши її.

Вчителі з 2019 року чекають на ті обіцяні 4000 доларів 💰 на місяць від Зеленського, але отримують по 1000 гривень раз на рік, як і всі українці.🤭

Українці чекають не дочекаються на ту весну, коли нарешті "будуть саджати", бо коли Володимир Олександрович Зеленський це говорив, то не уточнив в якому році та весна прийде.🤔

Призначені Зеленським потужні менеджери, крадуть все що можна, а потім мужньо втікають за кордон.🚕

Зеленський звичайно "не в курсі", бо він щодня рахує шахеди, ракети та кількість будинків в Києві, в котрих Кличко ще не відновив тепло та водопостачання.
показати весь коментар
24.02.2026 10:00 Відповісти
Добре зєлі, один раз " взяв " в омані і після того кожен день потужно перемагає у всіх сферах . Правда тільки в брехливих відосах. Але то вже дрібниці.
показати весь коментар
24.02.2026 10:06 Відповісти
А за скільки днів ти просрав Південь ?
показати весь коментар
24.02.2026 10:23 Відповісти
Манія величі рветься назовні?. Коваль коня кує, а жаба ногу підставляє?!
Це не завдяки твоєму "професійному керівництву", яке довело країну до прірви, а завдяки мужності наших збройних сил та зовнішньої допомоги..Дай боже нашим військовим здоров'я, сили і витримки.
Вічна пам'ять усім загиблим на фронті і в тилу, одужання пораненим і покаліченим, співчуття всім за втрати.!
Усім нам терпіння, взаєморозуміння і підтримки один одного.Тримаємося!
показати весь коментар
24.02.2026 10:29 Відповісти
Карл Волох:
Трое головних бенефіціарів продовження війни. 
- Сі.
З одного боку, він (як головний світовий експортер) чимало втрачає від уповільнення темпів розвитку глобальної економіки. Але компенсує це дешевими ресурсами, котрі московити змушені йому продавати на його умовах. Також він перетворив Росію на свого повного економічного й політичного васала. І роль його як суверена, від якого завершення війни залежить трохи більше, ніж повністю, дає йому серйозні політичні важелі на глобальній карті.
- Путін.
Провал «СВО» зробив його ситуацію дуже вразливою. По-перше, пасіонарні шовіністи не сприймуть компроміс із Україною й це створить серйозні проблеми його владі. По-друге, навіть відміна санкцій не допоможе швидко відновити економіку, яка настільки перебудована на військові потреби.
- Зеленський.
Як іронічно, що передвиборча брехня про Порошенка, який «не зацікавлений закінчувати війну, бо наживається на ній», стала реальністю по відношенню до самого Зеленського. Справа навіть не в мародерстві (хоча й воно грає роль), а в тому, що закінчення бойових дій і наступні вибори означають для нього слідство й неминучу тюрму по довгому списку обвинувачень. Особливо, за саботаж підготовки до ворожого вторгнення.  Ось такі короткі висновки через 4 роки.
(фб)
показати весь коментар
24.02.2026 10:57 Відповісти
А ти рік не готувався до нападу в готувався до шашликів, і хто тут зрадник?
показати весь коментар
24.02.2026 10:58 Відповісти
Да. Помним, Курск за сутки. Всех положил мра**.
показати весь коментар
24.02.2026 11:06 Відповісти
плохо помагаешь, мудила
показати весь коментар
24.02.2026 11:42 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12421 4 роки, як наше життя розділились на ДО та ПІСЛЯ. Війна триває.
А в цей час ті, хто до неї системно не готувався, хто ігнорував застереження партнерів і власного військового командування, сьогодні намагаються переписати історію.
Навіть сьогоднішнє відео з "бункеру" ОП починається із кадру іграшкової Мрії. Але забувають сказати, хто винен, що країна не була готова до атаки русні і Мрія справжня стояла під Києвом, а не за кордоном.
Крок за кроком вони намагаються обнулити і стерти подвиги перших днів і місяців, залишаючи тільки себе та своїх власних героїв. Вони хочуть забути, хто дійсно врятував нашу державу - наші воїни, які щодня творять подвиги. Це бридко і по дитячому.

Але правда завжди переможе. Низький уклін всім, хто зі зброєю в руках тримає навалу орди і рятує Україну від знищення!
показати весь коментар
24.02.2026 12:18 Відповісти
Цікаво, коли з ним буде всьо...? Бо на інше нічого і звертати увагу.
показати весь коментар
24.02.2026 14:47 Відповісти
Завдяки твоїм, трамповським і європейським зусиллям, скоро візьме, те що він хоче, для початку.
показати весь коментар
24.02.2026 15:25 Відповісти
https://defence-line.info/?p=11731 П'ятий рік (Частина 1)
Від редакції
Сьогодні почався п'ятий рік широкомасштабної фази війни з оскаженілою бензоколонкою, і ми плануємо весь день присвятити цій темі і влаштовуємо щось на зразок марафону, але розбитого на блоки, присвячені заголовній темі. Вони не будуть витікати один з одного, і тому кожен може читати і писати свої коментарі так, як йому буде зручно.

ПРОЛОГ
Ті, хто сьогодні їхав на роботу через центр Києва, бачили те стійбище, яке утворилося через перекриті центральні вулиці. Це й не дивно, бо в день четвертої річниці війни до нас приїхали високі гості з різних адекватних країн. Так, згідно з офіційними даними, до Києва прибули президент Євроради, лідери Хорватії, Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії. Ще низку країн та організацій представлено на іншому рівні. Особливо слід зазначити, що до четвертої річниці широкомасштабної війни з росією Угорщина та Словаччина не надіслали навіть когось із третього дивізіону їхніх політичних команд, натомість заявили про припинення постачання в Україну дизеля та аварійного постачання електроенергії.

Мабуть, пропутінські діячі не врахували уроків свого сюзерена, який одного разу теж вирішив припинити постачання газу, а тепер його газовидобувна складова економіки знаходиться в глибокій ср*ці, а нафту він уже не знає, кому б продати. А все тому, що неосвічені організми, виживаючи з розуму, забули основний принцип ринку - «святе місце порожнім не буває». Грюкнути дверима й піти з якоїсь частини ринку можна, але її займе хтось інший. Але там, де ти грюкнув дверима, тебе більше не сприйматимуть як притомного постачальника. Тож можна похлопати дверима і прохлопати все, що можна.

Що стосується Орбана, то він навіть із власної діяльності не зміг засвоїти уроків. Свого часу він облив сусідню Хорватію помиями і звинуватив її в тому, що та викручує руки через нафтопровід «Адрія». Тоді хорвати висловили «фе» сусідам і викрили у відвертій брехні. А зробив це Орбан лише для того, щоб пояснити Єврокомісії, чому він не скорочує постачання нафти з курника, а збільшує. У такий спосіб він намагався довести безальтернативність російської нафти.

І ось тепер, коли нафтопровід «Дружба» злегка вийшов із чату, постало питання про реальні альтернативні постачання, і Орбан став улещувати Хорватію, щоб та пропустила російську танкерну нафту через свій морський термінал і той самий нафтопровід «Адрія». Хорвати ж, чудово пам'ятаючи запах орбанських помиїв, заявили про те, що, безумовно, допоможуть Угорщині отримати потрібні обсяги нафти, тільки не російської, бо та - під санкціями. Будь-яку іншу - скільки завгодно. Не в ту криницю Вітя плював. Те ж саме з дизелем та електроенергією. Воно, звісно, можна розчепірювати пальці, але навіть у прутіна це виходить так, що потім стає дуже боляче при наповненні таємних валіз. Ось такий контраст ранку 24 лютого 2026 року - четвертої річниці початку широкомасштабного вторгнення.
показати весь коментар
24.02.2026 15:29 Відповісти
https://defence-line.info/?p=11734 П'ятий рік (Частина 2)


ОЗИРНЕМОСЯ
Безумовно, кожен має власні спогади про те, яким був ранок 24 лютого 2024 року, але наші спогади вже навряд чи комусь цікаві просто тому, що масштаб війни став настільки величезним, що такі дрібні деталі вже давно потонули в потоці подій навіть одного того дня, не кажучи вже про все, що сталося за цей час.

Безумовно, ми зобов'язані вшанувати пам'ять усіх тих, хто склав свої голови в боротьбі з цією скаженою тварюкою. Причому тих, про кого стало відомо, де і як він загинув, але й, напевно, тисячі тих, хто прийняв свій останній бій і впав без свідків і єдиної інформації про той бій і про тих, хто з нього не вийшов. Для мене будь-який із тих безвісних героїв безумовно й абсолютно дорожчий за всю ту зажерту хамовиту зелень, разом узяту, починаючи з ганебних папуг 96 кварталу і закінчуючи тією добірною поганню, яка окопалася в урядовому кварталі. Словом, це люди, які вступили в бій, розуміючи його результат перед самим початком. Так у бій вступали самураї, вікінги й наші предки - запорізькі козаки, а тому всім їм - найвища честь.

Але, озирнувшись у це вже історичне минуле, ми бачимо не тільки 24 лютого, а й 16-е, коли клоуни влаштували перформанс «день є*нання» замість загальної мобілізації. Саме на цей день ворог спочатку призначив широкомасштабне вторгнення, про що попереджали наші партнери. До цього дня практично всіх співробітників їхніх посольств уже було евакуйовано, і що найголовніше - сама зелень до цієї дати евакуювала власні сім'ї і стала на низький старт, щоб змитися і розіграти фрик-шоу «уряд у вигнанні» десь у затишному Лондоні.

А потім з 17 по 23 лютого вони самі та їхні ганебні рупори гуморили на тему «Ну що, прутін напав?», але 24-го вони просто зникли з ефіру, густо зіпсувавши за собою повітря. Це вже коли ситуація більш-менш стабілізувалася і ворог відкотився від Києва, вони почали розповідати легенди про те, як жерли «Мівіну» і після цього ганялися за чеченцями на Банковій, щоб усіх їх убити. А тоді була цілковита тиша в ефірі.

Ми також пам'ятаємо про те, як за кілька місяців до вторгнення всі ось ці акуратно небриті діячі, які зараз розповідають красиві казки, впевнено говорили про те, що інформація партнерів про покрокове підвищення готовності ворога до вторгнення не відповідає дійсності, бо вони мають точнішу інформацію і вона - зовсім іншого змісту. Між іншим, вони це розповідали в той момент, коли вивезли з України папашу і мамашу, а також дітей та дружину. Настільки вони були впевнені у власній інформації, яку їм надала розвідка і яка спростовувала попередження партнерів. Зараз вони вдають, що це все розповідала Зінка, а вони були пильні та зосереджені.

Буквально щойно генерал Залужний знову зробив акуратну заяву саме до роковин широкомасштабного вторгнення. Напевно, всі її вже читали, а я зверну увагу лише на один момент у цій промові. Генерал сказав про те, що незабаром буде написано правдиву історію початку війни, а це - тонкий натяк на товсті обставини, а саме на те, що всі казки зелені - суцільна та жирна брехня. Ми це знаємо й без Залужного, але так він попередив зелених не тільки про те, що правду буде розказано, а й що всім зеленим красеням доведеться відповідати за те, що вони накоїли.
(Далі буде)
показати весь коментар
24.02.2026 15:32 Відповісти
От де достойний та український президент України. Не схибив, не продав, не сидів у схованці на мівіні - https://www.youtube.com/watch?v=5TabZ8sYn_M
показати весь коментар
24.02.2026 16:51 Відповісти
Чотири рази ще ухилянт примазує себе до героїв Украін. Які віддають своє життя за її захист. А вцей час зе ізєрмаком міндічем і іншими негідниками розкрадають Україну.
Слава ВСУ і Валерію Залужному!!!
показати весь коментар
24.02.2026 18:05 Відповісти
то что ботексное чучело не взяло Киев за 3 дня уж точно не твоя заслуга, шашлычник!
показати весь коментар
24.02.2026 18:42 Відповісти
З приходом до влади Зеленського,почали відкриватися двері до повномасштабного військогого вторгнення ерефії до України.А після Оману це почало стрімко відбуватися.А у лютому 22му х...о цим скористався,тому що від влади України перших 3-4 днів небуло супротиву.Всі перешкоди під кіривництвом Зеленського і єрмака були відсутні і де які знищені.
показати весь коментар
24.02.2026 19:27 Відповісти
ЯКИЙ ЖЕ ВІН ВЕЛИЧНИЙ!
показати весь коментар
24.02.2026 19:38 Відповісти
***** собиралось взять Киев за 3 дня а взяло только за щеку!
показати весь коментар
24.02.2026 20:20 Відповісти
путін вбив менше, ніж корупція, так йому і треба, програв!
показати весь коментар
24.02.2026 21:07 Відповісти
дякую що живий!
показати весь коментар
24.02.2026 21:41 Відповісти
 
 