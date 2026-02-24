Вже 4 роки Путін бере Київ за три дні. Він не досягнув своїх цілей, - Зеленський. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін не досягнув цілей в Україні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Ми захистили незалежність і не програли державність

"Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І це багато говорить про наш спротив, про те, як бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей, велика сміливість, важка робота, витримка і великий шлях, який Україна долає з 24 лютого", - наголошує глава держави.

Чотири роки спротиву

"Згадуючи початок вторгнення і дивлячись на сьогоднішній день, ми маємо повне право сказати: ми захистили незалежність, ми не програли державність, Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців, не переміг у цій війні. Ми зберегли Україну, і ми ми зробимо все, щоб здобути мир і справедливість. Слава Україні!" - додав Зеленський.

Він також показав свій бункер на Банковій.

Тут були перші розмови з лідерами на початку повномасштабної війни і саме тут президент України почув від Байдена: "Володимире, Вам треба терміново залишити Україну, є загроза".