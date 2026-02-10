Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито "доведе до кінця" процес повернення "споконвічно російських земель "в рідну гавань". Йдеться про тимчасово окупований Крим, Донецьку область та частини Херсонської й Запорізької областей.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяви цитує російський пропагандистський ТАСС.

Погрози Лаврова

За його словами, "народ Криму, Донбасу та Новоросії висловив свою волю на референдумах".

"Ми доведемо до кінця процес повернення цих споконвічно російських земель до "рідної гавані" відповідно до прагненнями цих людей", - стверджує він.

Крім того, каже Лавров, "мовні, культурні, релігійні права тих, хто залишиться під владою Києва, мають бути відновлені поряд з викоріненням іншої першопричини конфлікту: усуненням військових загроз національній безпеці Росії, що виходять з боку України".

Про переговори з Україною

У російському МЗС також стверджують, що "усунення першопричин українського конфлікту" може бути досягнуто за допомогою дипломатії.

"Росія готова йти шляхом пошуку переговорного рішення ситуації в Україні, спираючись на домовленості, досягнуті під час російсько-американського саміту в Анкориджі", - заявив Лавров.

Він каже, що США нібито погоджуються вирішувати питання територій між РФ та Україною на основі реалій, які "склалися з урахуванням волевиявлення людей".

За його словами, Москва "бачить причини війни" і готова до врегулювання, якщо ці причини будуть усунуті. Серед них він знову назвав вступ України до НАТО — мовляв, цього "не має бути".

