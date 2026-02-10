Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы "доведет до конца" процесс возвращения "исконно российских земель" в родную гавань. Речь идет о временно оккупированном Крыме, Донецкой области и частях Херсонской и Запорожской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитирует российское пропагандистское ТАСС.

Угрозы Лаврова

По его словам, "народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах".

"Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно российских земель в "родную гавань" в соответствии с чаяниями этих людей", - утверждает он.

Кроме того, говорит Лавров, "языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины".

О переговорах с Украиной

В российском МИД также утверждают, что "устранение первопричин украинского конфликта" может быть достигнуто с помощью дипломатии.

"Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации в Украине, опираясь на договоренности, достигнутые во время российско-американского саммита в Анкоридже", - заявил Лавров.

Он говорит, что США якобы соглашаются решать вопрос территорий между РФ и Украиной на основе реалий, которые "сложились с учетом волеизъявления народа".

По его словам, Москва "видит причины войны" и готова к урегулированию, если эти причины будут устранены. Среди них он снова назвал вступление Украины в НАТО — мол, этого "не должно быть".

