12 244 97

Лавров: Россия добьется возвращения "исконно российских земель" ТОТ Украины "в родную гавань"

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы "доведет до конца" процесс возвращения "исконно российских земель" в родную гавань. Речь идет о временно оккупированном Крыме, Донецкой области и частях Херсонской и Запорожской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитирует российское пропагандистское ТАСС.

Угрозы Лаврова

По его словам, "народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах".

"Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно российских земель в "родную гавань" в соответствии с чаяниями этих людей", - утверждает он.

Кроме того, говорит Лавров, "языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины".

О переговорах с Украиной

  • В российском МИД также утверждают, что "устранение первопричин украинского конфликта" может быть достигнуто с помощью дипломатии.

"Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации в Украине, опираясь на договоренности, достигнутые во время российско-американского саммита в Анкоридже", - заявил Лавров.

Он говорит, что США якобы соглашаются решать вопрос территорий между РФ и Украиной на основе реалий, которые "сложились с учетом волеизъявления народа".

По его словам, Москва "видит причины войны" и готова к урегулированию, если эти причины будут устранены. Среди них он снова назвал вступление Украины в НАТО — мол, этого "не должно быть".

Заявления Лаврова об Украине
Автор: 

Лавров Сергей (2421) переговоры (5649) россия (98978) территориальные претензии (170) война в Украине (7702)
Топ комментарии
+48
Все шо потрібно знати про мир з кацапами
10.02.2026 18:34 Ответить
+31
у без'ядерної країни можна віджимати землі та ресурси, привіт козлам кучмі, кравчуку та першому складу ради.
10.02.2026 18:36 Ответить
+24
аляску поверніть! чи пук пук в свої штани?
10.02.2026 18:36 Ответить
О, как.
10.02.2026 18:34 Ответить
Приклад, коли вживання тривалий час важких хімічних сполук, мають когнітивні наслідки розумових причинно-наслідковий зв'язків у староіособи! Кьонігсберська область, має бути повернута в Німеччину!!
Це спасе її населення, від біологічного знищення на московії!!!!
10.02.2026 19:39 Ответить
Там місцевих виселяли одразу.
Одні болотяники, яких позавозили
10.02.2026 22:05 Ответить
Наслідки для психіки лаврова, від переляку через марш Пригожина на москву, знищення вагнерівцями ІЛ-20, з усим кодлом-ахфецуцерів на ньому!!
показать весь комментарий
Все шо потрібно знати про мир з кацапами
10.02.2026 18:34 Ответить
А чи не здається зміна завдання СВО від денацифкації до заяви про повернення ІСКОННАВА + коли Коняка про це проржала, як твердження перед психушкою типу "тєбя вилєчат і мєня вилєчат" ... Це виглядає якось обнадійливо-оптимістично для очікувань на останні вихлопи іперського бздуху ...
показать весь комментарий
10.02.2026 18:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oBUXPie0x_g

Цікавий контент з новинами зі США у т ч від Ігора Айзенберга
10.02.2026 19:58 Ответить
аляску поверніть! чи пук пук в свої штани?
10.02.2026 18:36 Ответить
Это был, какой то мутный схматоз
показать весь комментарий
Алеути та тленкіти такої звізди дали москалям що їм нічого не залишалось як у останній момент продати те що їм вже не належало. Такий собі примус до продажу, при чому продали американцям які участі у тій війні прямої не брали а лише допомагали народам півночі проти московитів.
показать весь комментарий
Там сцарь віддав , а у них після того як сцаря замочили - на все що сцарь робив моляться .
показать весь комментарий
у без'ядерної країни можна віджимати землі та ресурси, привіт козлам кучмі, кравчуку та першому складу ради.
10.02.2026 18:36 Ответить
100%
показать весь комментарий
Скоріше повернете додому Білгород, Ростов, Таганрог та інші
показать весь комментарий
З часом. Так і станеться. Імперії зникають, зникне і ця. І всі українські землі повернуться у рідну гавань, де не буде ні кцапської мови, секти РПЦ і її філії і вкраденої у всіх сусідів культури, в яку до влади кцапського бруду та перетворили в смердяче лайно.
показать весь комментарий
10.02.2026 19:13 Ответить
11.02.2026 11:42 Ответить
ачєрєдной брєд сівай кабили...
показать весь комментарий
..мєріна ....
показать весь комментарий
І це власне все що треба усім знати про "перемовини" та договороздатність оркостану.
показать весь комментарий
у когось є під рукою крапелька нікотину? Дуже треба, не для себе прошу...
показать весь комментарий
він же не кінь , а лошадь , там не нікотин , а новачок потрібен .
показать весь комментарий
Тупа імперська маячня.
"Русскіє" - це видуманий конструкт, тому і все, що до нього ліпиться, позбавлене сенсу і має шизоїдний контекст.
показать весь комментарий
На мило коняку...🤬🤬🤬🤬🤬. Ти падаль без роду та племені 🤬
показать весь комментарий
Цікаво, що Трамп все ж таки наобіцяв кацапам у Анкориджі?
показать весь комментарий
https://ibb.co/DfPXRrhD
показать весь комментарий
https://ibb.co/9myy3qx5
показать весь комментарий
Не можу поки що знайти скільки саме було попереджень, але з різних інтервю ми знаємо, що 51 починаючи з серпня 2021.
показать весь комментарий
лавров, ты позор армянского народа. как ты не лижи седло ботоксного гнома, тебя все равно, угостят "чайком". слишком много знаешь.
показать весь комментарий
Кремлівські мрійники.
показать весь комментарий
Хай Китай, Японія, Німеччина, Фінляндія, Україна досягнуть повернення від росії в свою рідну гавань своїх споконвічних земель.
показать весь комментарий
Коняка, пора тебе самому вернуться в свою родную гавань- Армению. Можно уже в урне.
показать весь комментарий
Знову балалайка затренькала. Вівса переїв і запор головного мозку?Нехай клізму поставить, збирач "споконвічно російських" земель.
показать весь комментарий
"Народ Крьіма, Донбасса и Новороссии вьіразил свою волю на референдумах. Мьі доведем до конца процесе возвращения зтих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяннями зтих людей", - подчеркнул он.

Ще один народ???
показать весь комментарий
Держиморда ти коняча,чи відомо тобі де рукав пришивається?Кажеш "в рідну гавань"? Так рідна гавань ваша там де флагман Чорноморського недофлота крейсер "москва".Цивілізований світ обов'язково доведе паРашу до кондиції,а Україна стане для неї останнім цвяхом в кришці гроба недоімперії.
показать весь комментарий
Понты, понты наше все🤣
показать весь комментарий
от Киева за 3 дня до возврата в родную гавань бамбасса за 5 лет😎
показать весь комментарий
Яке воно дурне кобилячою дурістю. https://likbez.org.ua/ukrainskaya-respublika-karta-dlya-parizhskoj-mirnoj-konferentsii-1919-g.html Треба щоб монголи йому ще раз вислали дійсну карту болотного каганату.
показать весь комментарий
І як виборці зеленского повірили своїй гниді шо у них там мир в очах. А воно ж зробило та робить все шоб саме так казали рашисти.
показать весь комментарий
Якби могли би вже би досягли , ******* лиш би *******. Думають таким чином значимість свого ******* піднімуть. Могли би вже б забрали і не стали би переговори вести. Просто хочуть максимум коли є мінімум , думають от от дожмуть Україну а вона ніяк не дожимається, у них скоро істерика почнеться знову будуть погрожувати ядерками і т.д.))
показать весь комментарий
Історично болотяна лопатоїдна скріпна говень має бути скорочена до розміру лепрозорію у садовому кільці. Решта племен, етносів та економічних зон балалайні самі оберуть свої вільні політично-економічні без'ядерні шляхи розвитку.
показать весь комментарий
уйобок ,где ты был в 1991 году ?!!! споконвичный (((
показать весь комментарий
Як же я вас ненавиджу, ***********.
показать весь комментарий
Народи Дамбаса. Це він про донбасітів і лугандонів?
показать весь комментарий
Це він про нащадків переселенців з сибірської, ще царської, каторги.
показать весь комментарий
Краще б забрали до Сибіру тих дебілів, які прагнули "русского мира"
показать весь комментарий
Коли саме Україна стала називатися Україною складно сказати, та само і коли Франція чи Іспанія стали так називатися, бо процес становлення нації розтягується у століттях, але коли московія стала росією можна сказати з точністю до дня, тобто її тупо "придумали".

показать весь комментарий
Не придумали, а петруха 1 не міг запам'ятати всіх своїх рабів та їх національності от з бодуна і придумав у 1721році погоняло "русские"
показать весь комментарий
Цей, представник іподрому, ще не то заспіває за пайку вівса
показать весь комментарий
псевдоісторикам варто пам'ятати, що чимала частина території ******** рф була під Київською Руссю
показать весь комментарий
Твоя рідна гавань 2м×1м,ще й бетоном залита з осиновим кілком.
показать весь комментарий
Для нього і скотомогильник підійде, тільки криозотом залити для профілактики ящура.
показать весь комментарий
А Миколаїв і Одеса уже всьо, не ісконні? Поверни Японії її ісконні острови, а Німеччині - Кенігсберг, губу він конячу розкатав?
показать весь комментарий
Знову ржать почав,мабуть підвезли овес.
показать весь комментарий
рашистські собаки,так за допомогою зброї Гітлер совковий союз теж збирався повернути в нацистську "говєнь",ви кровопивці словянської української крові гірше нацистів в сотні разів і прокляття українського народу на ваших кровожадних черепках буде вічним
показать весь комментарий
І скільки ще мільйонів росіян задля цього вона готова покласти? А також чи встигнуть Путлер з Лавровомерином до цього дожити?
показать весь комментарий
Вони тільки відсосуть як відсосали на початку війни і відсосують зараз
показать весь комментарий
Якби ця коняка вчила історію не надписам на стінах громадських туалетів,
а то ще й гірше того по телевізійним ,,історичним'' лекціям путіна- то вона б знала ,що "споконвічно російськи землі" - це болота і топі підмосков'я...... Все інше - це крадене, відібране силою і привласнене.....
показать весь комментарий
Очень размытая формулировка, и больше нацеленный месседж для сторон "переговорного процесса". Самый жёсткий посыл в этих словах "народ новороссии". Вообще этот термин по материалам гос. архива врага, после 1917 года утратил свою актуальность, да и всегда был очень расплывчатым... Его реанимировали как раз для оправдания аннексии украинского полуострова Крыма в 2014. Про прибрежные области даже писать лень и так всё понятно. Кишинёв тоже они вернут в "родную гавань"? Или пойдут по обрубленной логике кремлёвского х**ла? который пока, что публично не рассматривает Молдову как часть т.н. новососии.

Весь посыл заключается в том, что конца "войны не ждите" - цель война и террор, до бесконечности.. ведь у самой новососии никогда не было чётких границ
показать весь комментарий
Недоноссії
показать весь комментарий
Лавров.як і Медведев просто суфлери плешивого.
показать весь комментарий
Хто про що а Сортир завжди про "радную гавьонь"
показать весь комментарий
Якщо само ху...ло тупе, то чого чекати від його коняки, куди ху...ло направляє туди воно і їде. Да ще наркотиків мабуть в овес додали
показать весь комментарий
>> висловив свою волю на референдумах...

На якому, с_ка, "референдумі" висловили волю мешканці міста Запоріжжя, куди зараз твоя орда лізе, га? ПеΔрило ти парнокопитне...

І коли ця стара кляча вже здохне....
показать весь комментарий
Бубочка вже погодив гарантії безпеки та прочую чушню, все на мазі, Донбасс Москві, а ця кляча весь гешефт топить.
показать весь комментарий
До чого ж нахабні, брехливі і підлі руцкий мір і всі москалі!
І вся їхня історія фейк і фальсифікат. який нахабно нав'язується всьому світу з моменту існування москалії!
показать весь комментарий
Не давайте цій клячі овес. Воно й вибрикувати перестане.
показать весь комментарий
Ще я не бачив такого,щоб землі в гавані якійсь були))В гавані переважно не землі)
показать весь комментарий
Кобила показує зуби) коли вона була спокон вашою во ДИБІЛ
показать весь комментарий
Коняка казав про новососію, це набагато більше ніж Крим і чотири області...
показать весь комментарий
Если от старика что-то зависело, переговоры вел бы он, а не ноунейм Дмитриев.
показать весь комментарий
Будуть далі воювати підaри
показать весь комментарий
А коняка вже переплюнув Ріббентропа і став міжнародним злочинцем на рівні з пуйлом
показать весь комментарий
зал*пу!
показать весь комментарий
..........уй ти вгадав!!! А ваші монголоїдні апетити засуньте собі в зад!!!!
показать весь комментарий
У вас італійський прапор - так ось у 20 % італійців присутні гени монголоїдів ( це спадок аварів - авари це тюрки а тюрки це монголоїди ) . А Боголюбський той шо розграбував Київ подібний на азіата тому шо - тому шо князі одружувались на половецьких княжнах ( а половці це тюрки ).
показать весь комментарий
Нахрін кацапи підуть
показать весь комментарий
Вірю що коняка повернеться в рідну конюшню.
показать весь комментарий
За 4 роки війни ні одного обласного центру не взяли ..Ну Херсон правда .. ..То виходить - втекли з родної гавані
показать весь комментарий
Забув про Одесу та Миколаїв - це була Херсонська губернія за часів імператріци Єкатерини II.
показать весь комментарий
Коняка, тобі дихати залишилось два, ну три роки, якщо добра людина не захерячить раніше. Вояка херов, повернути в родную говень ти зможеш лише йух путлера, придурок.
показать весь комментарий
Рідна гавань для вас, рашистскі ублюдки-концерт кобзона, де ви всі тварі скоро будете а Україна- БУДЕ ЖИТИ ВІЧНО
показать весь комментарий
кілком у ваше горло, ви русня повернете наші землі !!! ...
показать весь комментарий
Харківську, Сумську, Січеславську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську Одеську області вони ще не встигли оформити як "ісконно". Але ще не вечір
показать весь комментарий
Мерин, твоя "ісконная земля" гора Арарат.
показать весь комментарий
Сосія повернеться хіба що в споконвічні кордони Московії на болотах
показать весь комментарий
"ізконная зємля" - це те, що з коня впало на землю
оце і забирай !
показать весь комментарий
Старий мерзотник. Здохни.
показать весь комментарий
немає Р. РЕЙГАНА . дуже шкода що захворів і помер МАККЕЙН який замість тампона міг стати президентом і санкціями задавив би парашу з 14 року . і зараз можна всі поголовно танкери з нафтою затримувати за ******* технічний стан . за порушення страховки або відсутність . за маніпуляцію з прапорами і відключення від ідентифікацій але європа сцить і не робить нічого з тими танкерами в балтійському морі на жаль
показать весь комментарий
Голодранці...без українців ви би до сих пір на болотах жаб пугали....всі ці землі козаки завоювали в війні з Туреччиною... ваші уйоб #@ ки тільки привласнили перемогу.
показать весь комментарий
Ви прослухали марення старої коняки, яке ніколи не здісниться
показать весь комментарий
