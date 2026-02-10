Лавров: Россия добьется возвращения "исконно российских земель" ТОТ Украины "в родную гавань"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы "доведет до конца" процесс возвращения "исконно российских земель" в родную гавань. Речь идет о временно оккупированном Крыме, Донецкой области и частях Херсонской и Запорожской областей.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявления цитирует российское пропагандистское ТАСС.
Угрозы Лаврова
По его словам, "народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах".
"Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно российских земель в "родную гавань" в соответствии с чаяниями этих людей", - утверждает он.
Кроме того, говорит Лавров, "языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины".
О переговорах с Украиной
- В российском МИД также утверждают, что "устранение первопричин украинского конфликта" может быть достигнуто с помощью дипломатии.
"Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации в Украине, опираясь на договоренности, достигнутые во время российско-американского саммита в Анкоридже", - заявил Лавров.
Он говорит, что США якобы соглашаются решать вопрос территорий между РФ и Украиной на основе реалий, которые "сложились с учетом волеизъявления народа".
По его словам, Москва "видит причины войны" и готова к урегулированию, если эти причины будут устранены. Среди них он снова назвал вступление Украины в НАТО — мол, этого "не должно быть".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це спасе її населення, від біологічного знищення на московії!!!!
Одні болотяники, яких позавозили
Цікавий контент з новинами зі США у т ч від Ігора Айзенберга
"Русскіє" - це видуманий конструкт, тому і все, що до нього ліпиться, позбавлене сенсу і має шизоїдний контекст.
Ще один народ???
а то ще й гірше того по телевізійним ,,історичним'' лекціям путіна- то вона б знала ,що "споконвічно російськи землі" - це болота і топі підмосков'я...... Все інше - це крадене, відібране силою і привласнене.....
Весь посыл заключается в том, что конца "войны не ждите" - цель война и террор, до бесконечности.. ведь у самой новососии никогда не было чётких границ
На якому, с_ка, "референдумі" висловили волю мешканці міста Запоріжжя, куди зараз твоя орда лізе, га? ПеΔрило ти парнокопитне...
І коли ця стара кляча вже здохне....
І вся їхня історія фейк і фальсифікат. який нахабно нав'язується всьому світу з моменту існування москалії!
оце і забирай !