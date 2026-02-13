Україна переможе у війні, Путін вже зазнав стратегічної поразки, - президент Фінляндії Стубб

Російський диктатор Володимир Путін вже стратегічно зазнав поразки у війні проти України.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив у рамках Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Поразка Росії

"По-перше, Путін стратегічно зазнав поразки. Він хотів зробити Україну російською — а вона стала ще більш європейською. Він хотів запобігти розширенню НАТО — а отримав вступ Фінляндії та Швеції. Він хотів утримати наші оборонні витрати на низькому рівні — а тепер вони зростають до 5%", - наголосив Стубб.

Фінський лідер зауважив, що Росія також програє й у військовому вимірі. Він вказав на те, що територіальні здобутки Росії на фронті є незначними.

Перемоги України на фронті

Водночас торік у грудні лише за один місяць Україна змогла ліквідувати близько 34 тисяч російських окупантів, а Росія не змогла компенсувати ці втрати новим набором.

"Отже, моя відповідь — просто продовжуйте робити те, що робите, і зрештою ви вистоїте та виграєте цю війну", - додав Стубб.

