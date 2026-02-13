Україна переможе у війні, Путін вже зазнав стратегічної поразки, - президент Фінляндії Стубб

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін вже стратегічно зазнав поразки у війні проти України.

Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив у рамках Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Поразка Росії

"По-перше, Путін стратегічно зазнав поразки. Він хотів зробити Україну російською — а вона стала ще більш європейською. Він хотів запобігти розширенню НАТО — а отримав вступ Фінляндії та Швеції. Він хотів утримати наші оборонні витрати на низькому рівні — а тепер вони зростають до 5%", - наголосив Стубб.

  • Фінський лідер зауважив, що Росія також програє й у військовому вимірі. Він вказав на те, що територіальні здобутки Росії на фронті є незначними.

Перемоги України на фронті

Водночас торік у грудні лише за один місяць Україна змогла ліквідувати близько 34 тисяч російських окупантів, а Росія не змогла компенсувати ці втрати новим набором.

"Отже, моя відповідь — просто продовжуйте робити те, що робите, і зрештою ви вистоїте та виграєте цю війну", - додав Стубб.

Автор: 

путін володимир Стубб Александр війна в Україні
Топ коментарі
+20
НІ НЕ ПРАВДА. Стратегічної поразки зазнали ми

- мінус 45% населення
- мінус більшість дітей - тобто через покоління нас буде 10-15 млн
- мінус молодь
- мінус жінки
- плюс інваліди
- мінус промисловість і енергетика

в кінці в нас буде лише голе поле, і в 3 рази менше населення
13.02.2026 19:02 Відповісти
+12
Як гарно закликати перемогти з іншої країни чужими життями! Не робота а мрія
13.02.2026 19:13 Відповісти
+9
Тобто стратегічна премога у Вас виглядає ось так?
- плюс 45% населення
- плюс більшість дітей - тобто через покоління нас буде 60-70 млн
- плюс молодь
- плюс жінки
- мінус інваліди
- плюс промисловість і енергетика
13.02.2026 19:14 Відповісти
13.02.2026 19:25 Відповісти
більшість із цих "45%" виїхала до європейських країн, можливо там і побудує своє щасливе майбутнє.
А скільки б українців залишилося вживих якби путіну дозволили робити все що він захоче?
Оце була б "перемога"?
13.02.2026 19:26 Відповісти
Чтобы это понять, нужно спрэцировать ситуацию хотя бы на 5-10 лет вперёд. Большинство не могут этого сделать даже в рамках пары месяцев. Было бы иначе, клоун не стал бы президентом.
13.02.2026 20:15 Відповісти
Валеріани лікарської, терміново!
13.02.2026 21:05 Відповісти
Не сци!
13.02.2026 21:32 Відповісти
Ви з бодунам і вам погано по ходу
13.02.2026 21:50 Відповісти
Просто українці не повністю зрозуміли його слова. Росія зазнала стретегічної поразки у протистоянні з країнами НАТО. Адже їм вдається вести війну самим не вступаючи безпосередньо в бойові дії. А що там якась Україна буде вщент зруйнована його то як би мало обходить. Для них це такий самий осколок рос імперії як і сама росія.
14.02.2026 01:43 Відповісти
Звичайна трепотня.
13.02.2026 19:05 Відповісти
Можна підписувати мир і святкувати перемогу як фіни в 1940.
13.02.2026 19:05 Відповісти
Ви вже третій рік на цій пустій за змістом беспековій конференції раз за разом толдичите туж мантру про стратегічну поразку якою байден вас заразив.
Але поки що ви вперто крокуєте до стратегічної поразки европи своїми кукольдством і потужністю але тільки на словах за якими нічого немає по суті. Може в тому і план
13.02.2026 19:08 Відповісти
Залишилося Українцям, лише здолати зелені коридори та шлахмбауми в Україні, шляхом їх знищення, а не відсторонення їх від посади!! Усе, що треба для цього, це лише 3 метра вірьовки, на оте ********* зеленського і ригоАНАЛЬНИХ…. І не буде деякий час, від 3 до 5 років, рецедивів «портновських кабміндічів з бакановим»…. Це буде і дієво, і наочно!!
13.02.2026 19:11 Відповісти
Як гарно закликати перемогти з іншої країни чужими життями! Не робота а мрія
13.02.2026 19:13 Відповісти
Це та гнила Фінляндія, що під час війни виділяє мільйони євро на просування фемінізму в Україні, щоб добивати інститут сім'ї.
13.02.2026 19:19 Відповісти
і що нам того що ви вскочили в НАТО
13.02.2026 19:20 Відповісти
Правильно Стубб каже. Раша у 2026 сподівалася бути у Берліні, а воює і далі на Луганщині та Донеччині.
13.02.2026 19:22 Відповісти
А фіни в 1940 теж про перемогу говорили ?
13.02.2026 19:26 Відповісти
Ну,як би весь світ розумів, що Фінляндія як мінімум не програла війну,враховуючи потенціали та розмір країн,зараз практично та ж ситуація.
13.02.2026 19:41 Відповісти
Територія Фінляндії в 1939 році складала 388 тис .кв.км. ,******* територія Фінляндії - 337 тис .кв.км. ,загалом Фінлядія втратила 50 тис кв .км. а це приблизно 20% території , приблизно стільки ж ,до речі, української території нині під кацапською окупацією.
13.02.2026 19:57 Відповісти
Фінни зрозуміли що частина менше цілого.
13.02.2026 20:04 Відповісти
А наші диванні ура-патріоти будуть до кінця верещати про "перемогу " і "кордони 91 року " поки кацапи не захоплять всю Східну і Південну Україну.
13.02.2026 20:09 Відповісти
Украина уже давным-давно бы победила, если бы Запад не яйца мял а действовал так как надо действовать по отношению к кацапской мрази.
13.02.2026 19:27 Відповісти
Байден +- те саме говорив 2023 року. Ці куколди готові хоч по 109 разів на день триндіти про поразку ерефії, поки Україна стікає все дужче кров'ю. Замість того щоб заблокувати російські танкери - пафосне блаблабла.
13.02.2026 19:37 Відповісти
Фінни вступили в НАТО, і тепер чхати хотіли на Україну.
13.02.2026 19:48 Відповісти
Так фіни довго наполегливо чекали майже 75 років свого вступу до НАТО ,а Україна хоче всього і одразу . так як зєля всім мізки компостує "чому Україна не в НАТО"
13.02.2026 20:01 Відповісти
Все вірно говорить Президент Фінляндії! Оце наш брат!
13.02.2026 19:52 Відповісти
Твій брат?Ох і родичи у тебе))
13.02.2026 20:53 Відповісти
В общем их все устраивает.
13.02.2026 20:09 Відповісти
Фіннам повезло що вони мали Маннергейма , який мислив масштабами країни . А не шукав що вкрасти.
13.02.2026 20:13 Відповісти
Повезло кажеш? А де зєля взявся?
13.02.2026 20:38 Відповісти
Та легко . От тільки налагодить хоча б парітет по КАБам .
13.02.2026 20:42 Відповісти
100% ... роша вже обісралася на віка ☝️🥴
13.02.2026 20:48 Відповісти
Який гарячий фінський хлопець
13.02.2026 20:55 Відповісти
Дійсно так, від нас Гагіват ЧерчеГавела, від вас - зброя.
І те і те має бути без затримок
13.02.2026 21:57 Відповісти
 
 