Україна переможе у війні, Путін вже зазнав стратегічної поразки, - президент Фінляндії Стубб
Російський диктатор Володимир Путін вже стратегічно зазнав поразки у війні проти України.
Про це президент Фінляндії Александр Стубб заявив у рамках Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Поразка Росії
"По-перше, Путін стратегічно зазнав поразки. Він хотів зробити Україну російською — а вона стала ще більш європейською. Він хотів запобігти розширенню НАТО — а отримав вступ Фінляндії та Швеції. Він хотів утримати наші оборонні витрати на низькому рівні — а тепер вони зростають до 5%", - наголосив Стубб.
- Фінський лідер зауважив, що Росія також програє й у військовому вимірі. Він вказав на те, що територіальні здобутки Росії на фронті є незначними.
Перемоги України на фронті
Водночас торік у грудні лише за один місяць Україна змогла ліквідувати близько 34 тисяч російських окупантів, а Росія не змогла компенсувати ці втрати новим набором.
"Отже, моя відповідь — просто продовжуйте робити те, що робите, і зрештою ви вистоїте та виграєте цю війну", - додав Стубб.
- мінус 45% населення
- мінус більшість дітей - тобто через покоління нас буде 10-15 млн
- мінус молодь
- мінус жінки
- плюс інваліди
- мінус промисловість і енергетика
в кінці в нас буде лише голе поле, і в 3 рази менше населення
- плюс 45% населення
- плюс більшість дітей - тобто через покоління нас буде 60-70 млн
- плюс молодь
- плюс жінки
- мінус інваліди
- плюс промисловість і енергетика
А скільки б українців залишилося вживих якби путіну дозволили робити все що він захоче?
Оце була б "перемога"?
Але поки що ви вперто крокуєте до стратегічної поразки европи своїми кукольдством і потужністю але тільки на словах за якими нічого немає по суті. Може в тому і план
І те і те має бути без затримок