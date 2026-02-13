Украина победит в войне, Путин уже потерпел стратегическое поражение, - президент Финляндии Стубб

Российский диктатор Владимир Путин уже стратегически потерпел поражение в войне против Украины.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Поражение России

"Во-первых, Путин стратегически потерпел поражение. Он хотел сделать Украину российской — а она стала еще более европейской. Он хотел предотвратить расширение НАТО — а получил вступление Финляндии и Швеции. Он хотел удержать наши оборонные расходы на низком уровне — а теперь они растут до 5%", - подчеркнул Стубб.

Финский лидер отметил, что Россия также проигрывает и в военном измерении. Он указал на то, что территориальные завоевания России на фронте незначительны.

Победы Украины на фронте

В то же время в декабре прошлого года всего за один месяц Украина смогла ликвидировать около 34 тысяч российских оккупантов, а Россия не смогла компенсировать эти потери новым набором.

"Итак, мой ответ — просто продолжайте делать то, что делаете, и в конце концов вы выстоите и выиграете эту войну", - добавил Стубб.

