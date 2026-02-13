РУС
Новости Цели Путина в Украине
Украина победит в войне, Путин уже потерпел стратегическое поражение, - президент Финляндии Стубб

Стубб призывает к усилению санкций против РФ

Российский диктатор Владимир Путин уже стратегически потерпел поражение в войне против Украины.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Поражение России

"Во-первых, Путин стратегически потерпел поражение. Он хотел сделать Украину российской — а она стала еще более европейской. Он хотел предотвратить расширение НАТО — а получил вступление Финляндии и Швеции. Он хотел удержать наши оборонные расходы на низком уровне — а теперь они растут до 5%", - подчеркнул Стубб.

  • Финский лидер отметил, что Россия также проигрывает и в военном измерении. Он указал на то, что территориальные завоевания России на фронте незначительны.

Победы Украины на фронте

В то же время в декабре прошлого года всего за один месяц Украина смогла ликвидировать около 34 тысяч российских оккупантов, а Россия не смогла компенсировать эти потери новым набором.

"Итак, мой ответ — просто продолжайте делать то, что делаете, и в конце концов вы выстоите и выиграете эту войну", - добавил Стубб.

путин владимир (32733) Стубб Александр (175) война в Украине (7695)
НІ НЕ ПРАВДА. Стратегічної поразки зазнали ми

- мінус 45% населення
- мінус більшість дітей - тобто через покоління нас буде 10-15 млн
- мінус молодь
- мінус жінки
- плюс інваліди
- мінус промисловість і енергетика

в кінці в нас буде лише голе поле, і в 3 рази менше населення
13.02.2026 19:02 Ответить
Тобто стратегічна премога у Вас виглядає ось так?
- плюс 45% населення
- плюс більшість дітей - тобто через покоління нас буде 60-70 млн
- плюс молодь
- плюс жінки
- мінус інваліди
- плюс промисловість і енергетика
13.02.2026 19:14 Ответить
13.02.2026 19:25 Ответить
більшість із цих "45%" виїхала до європейських країн, можливо там і побудує своє щасливе майбутнє.
А скільки б українців залишилося вживих якби путіну дозволили робити все що він захоче?
Оце була б "перемога"?
13.02.2026 19:26 Ответить
Звичайна трепотня.
13.02.2026 19:05 Ответить
Можна підписувати мир і святкувати перемогу як фіни в 1940.
13.02.2026 19:05 Ответить
Ви вже третій рік на цій пустій за змістом беспековій конференції раз за разом толдичите туж мантру про стратегічну поразку якою байден вас заразив.
Але поки що ви вперто крокуєте до стратегічної поразки европи своїми кукольдством і потужністю але тільки на словах за якими нічого немає по суті. Може в тому і план
13.02.2026 19:08 Ответить
Залишилося Українцям, лише здолати зелені коридори та шлахмбауми в Україні, шляхом їх знищення, а не відсторонення їх від посади!! Усе, що треба для цього, це лише 3 метра вірьовки, на оте ********* зеленського і ригоАНАЛЬНИХ…. І не буде деякий час, від 3 до 5 років, рецедивів «портновських кабміндічів з бакановим»…. Це буде і дієво, і наочно!!
13.02.2026 19:11 Ответить
Як гарно закликати перемогти з іншої країни чужими життями! Не робота а мрія
13.02.2026 19:13 Ответить
Це та гнила Фінляндія, що під час війни виділяє мільйони євро на просування фемінізму в Україні, щоб добивати інститут сім'ї.
13.02.2026 19:19 Ответить
і що нам того що ви вскочили в НАТО
13.02.2026 19:20 Ответить
Правильно Стубб каже. Раша у 2026 сподівалася бути у Берліні, а воює і далі на Луганщині та Донеччині.
13.02.2026 19:22 Ответить
А фіни в 1940 теж про перемогу говорили ?
13.02.2026 19:26 Ответить
Ну,як би весь світ розумів, що Фінляндія як мінімум не програла війну,враховуючи потенціали та розмір країн,зараз практично та ж ситуація.
13.02.2026 19:41 Ответить
Територія Фінляндії в 1939 році складала 388 тис .кв.км. ,******* територія Фінляндії - 337 тис .кв.км. ,загалом Фінлядія втратила 50 тис кв .км. а це приблизно 20% території , приблизно стільки ж ,до речі, української території нині під кацапською окупацією.
13.02.2026 19:57 Ответить
Украина уже давным-давно бы победила, если бы Запад не яйца мял а действовал так как надо действовать по отношению к кацапской мрази.
13.02.2026 19:27 Ответить
Байден +- те саме говорив 2023 року. Ці куколди готові хоч по 109 разів на день триндіти про поразку ерефії, поки Україна стікає все дужче кров'ю. Замість того щоб заблокувати російські танкери - пафосне блаблабла.
13.02.2026 19:37 Ответить
Фінни вступили в НАТО, і тепер чхати хотіли на Україну.
13.02.2026 19:48 Ответить
Так фіни довго наполегливо чекали майже 75 років свого вступу до НАТО ,а Україна хоче всього і одразу . так як зєля всім мізки компостує "чому Україна не в НАТО"
13.02.2026 20:01 Ответить
Все вірно говорить Президент Фінляндії! Оце наш брат!
13.02.2026 19:52 Ответить
 
 