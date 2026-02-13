Украина победит в войне, Путин уже потерпел стратегическое поражение, - президент Финляндии Стубб
Российский диктатор Владимир Путин уже стратегически потерпел поражение в войне против Украины.
Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Поражение России
"Во-первых, Путин стратегически потерпел поражение. Он хотел сделать Украину российской — а она стала еще более европейской. Он хотел предотвратить расширение НАТО — а получил вступление Финляндии и Швеции. Он хотел удержать наши оборонные расходы на низком уровне — а теперь они растут до 5%", - подчеркнул Стубб.
- Финский лидер отметил, что Россия также проигрывает и в военном измерении. Он указал на то, что территориальные завоевания России на фронте незначительны.
Победы Украины на фронте
В то же время в декабре прошлого года всего за один месяц Украина смогла ликвидировать около 34 тысяч российских оккупантов, а Россия не смогла компенсировать эти потери новым набором.
"Итак, мой ответ — просто продолжайте делать то, что делаете, и в конце концов вы выстоите и выиграете эту войну", - добавил Стубб.
- мінус 45% населення
- мінус більшість дітей - тобто через покоління нас буде 10-15 млн
- мінус молодь
- мінус жінки
- плюс інваліди
- мінус промисловість і енергетика
в кінці в нас буде лише голе поле, і в 3 рази менше населення
- плюс 45% населення
- плюс більшість дітей - тобто через покоління нас буде 60-70 млн
- плюс молодь
- плюс жінки
- мінус інваліди
- плюс промисловість і енергетика
А скільки б українців залишилося вживих якби путіну дозволили робити все що він захоче?
Оце була б "перемога"?
Але поки що ви вперто крокуєте до стратегічної поразки европи своїми кукольдством і потужністю але тільки на словах за якими нічого немає по суті. Може в тому і план