Путин стремится защитить режим от "новых угроз" изнутри собственных сил, - The Sun
Российский диктатор Владимир Путин мог обнаружить таинственные "новые угрозы" своему режиму изнутри собственных сил, что побудило его подписать указ, который фактически предоставил российской армии контроль над Национальной гвардией страны, Росгвардией.
Также существует предположение, что Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ может быть ликвидировано, а часть его сотрудников перейдет в Росгвардию.
Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на мнения аналитиков, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Подобные действия фактически поставят оба учреждения под контроль начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Фактический переход Росгвардии под контроль российской армии может быть направлен на защиту самого Путина, - пишут в СМИ. Поскольку именно эта структура в июне 2023 года не смогла вступить в бой во время так называемого "мятежа Пригожина".
Аналитики считают, что еще во время формирования Росгвардии в 2016 году глава Кремля намеренно "неопределенно сформулировал полномочия" этой структуры. Таким образом Путин стремился получить прямые полномочия "контролировать протесты и обезопасить свой режим от государственного переворота".
К тому же, подобные действия могут быть продолжением усилий Путина по централизации нерегулярных сил, воюющих в Украине, под командованием Министерства обороны РФ.
"Учитывая постоянную паранойю Путина, такая внутренняя реструктуризация с целью сохранения его власти не является шоком", - пишет издание.
The Sun также обращает внимание на то, что эти шаги происходят на фоне попыток Кремля полностью заблокировать мессенджер WhatsApp на территории России. Вместо этого власти предлагают россиянам пользоваться собственным сервисом MAX, который, по мнению аналитиков, является ничем иным, как инструментом слежки и контроля.
Тож отакі реструктуризації величезних силових відомств - це навіть не з області "боїться замаху", а з області "структура є, займається хєр зна чим, а дава направимо всіх цих дармоїдів на війноньку".
Протягом року РФ поставила до Китаю 25,3 тонни золота - у дев'ять разів більше, ніж у 2024 році. У грошовому вираженні експорт зріс до 3,29 мільярда доларів.
https://szru.gov.ua/en/news-media/news/russia-sells-gold-reserves-to-china-to-plug-budget-holes
У порівнянні з нафтою це копійки.
Тож, задля збільшення маси "гарматного м'яса" без офіційного оголошення мобілізації на пітьмі ***** вирішило підпорядкувати "росгвардию" своєму "генштабу". А це не багато - не мало - кілька сот тисяч додаткових штурмовиків на 2026 рік.
Тому, планка у 50 тисяч ліквідованих ворожих солдат і офіцерів за місяць цілком може бути досягнута ЗСУ вже у першій половині цього року.
Бо, по-перше, особовий склад росгвардії характеризується високою часткою офіцерів (до 25%), а їх у штурмовики не надішлють. А по-друге, більшу частину особового складу в будь-якому випадку використовуватимуть в якості поліцейських сил.
Зрозумій, пане Сліпий , в такого розміру утвореннях справжні загрозі майже завжди - внутрішні. Голодні бунти, офіцери охорони з шарфіком або табакєрочкою, коханка з отрутою, бомбіст-народоволець з адською машинкою, бидлован з наганом в підвалі... За останні 300 років диктатори-імператори засрашки багато від чого дохли, але ЗАВЖДИ це був внутрішній фактор і внутрішній виконавець.
Не снайпер з США, не бомбардувальник Німеччини, не ракета України, не агент гондураса/мосада. Ніхєра. Свої все робили. СВОЇ. Як і економіку засрашки розвалює не безпосередньо руде лайно. А дегенеративне бажання ***** всі наявні і майбутні ресурси країни спрямовувати на війноньку.
Але згадайте, пане Сліпий , чого це гітлер останні 2 роки свого життя праву руку тримав біля живота/печінки. Якщо не згадується - почитайте, що то було такеє "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB Операція Валькірія".
Єдина реально майже вдала спроба знищення диктатора була організована "своїми". Просто не пощастило.