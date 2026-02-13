РУС
Путин стремится защитить режим от "новых угроз" изнутри собственных сил, - The Sun

Путин мог столкнуться с новыми угрозами для собственного режима

Российский диктатор Владимир Путин мог обнаружить таинственные "новые угрозы" своему режиму изнутри собственных сил, что побудило его подписать указ, который фактически предоставил российской армии контроль над Национальной гвардией страны, Росгвардией.

Также существует предположение, что Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ может быть ликвидировано, а часть его сотрудников перейдет в Росгвардию.

Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на мнения аналитиков, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Подобные действия фактически поставят оба учреждения под контроль начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Фактический переход Росгвардии под контроль российской армии может быть направлен на защиту самого Путина, - пишут в СМИ. Поскольку именно эта структура в июне 2023 года не смогла вступить в бой во время так называемого "мятежа Пригожина".

Аналитики считают, что еще во время формирования Росгвардии в 2016 году глава Кремля намеренно "неопределенно сформулировал полномочия" этой структуры. Таким образом Путин стремился получить прямые полномочия "контролировать протесты и обезопасить свой режим от государственного переворота".

К тому же, подобные действия могут быть продолжением усилий Путина по централизации нерегулярных сил, воюющих в Украине, под командованием Министерства обороны РФ.

"Учитывая постоянную паранойю Путина, такая внутренняя реструктуризация с целью сохранения его власти не является шоком", - пишет издание.

The Sun также обращает внимание на то, что эти шаги происходят на фоне попыток Кремля полностью заблокировать мессенджер WhatsApp на территории России. Вместо этого власти предлагают россиянам пользоваться собственным сервисом MAX, который, по мнению аналитиков, является ничем иным, как инструментом слежки и контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диалог с Путиным - это не вопрос ближайших дней, Европа должна сформировать свои требования, - Макрон

Автор: 

путин владимир (32740) россия (98978) Нацгвардия рф (51) Росгвардия (94)
Топ комментарии
+3
Бред. Поки є гроші він вестиме війни щоб все населення було зайнято цим. А як вони закінчаться - то і він теж
показать весь комментарий
13.02.2026 10:59 Ответить
+2
Гітлер вбив сам себе 30.04.1945. І до цієї дати державна машина диктатури працювала практично без збоїв, витримуючи спроби знищення диктатури зовні. Вся моща антигітлерівської коаліції не змогла критично порушити функціонування цієї машини знищення людей і ворогів, а була вимушена "продавлювати" тотально на всіх фронтах.

Але згадайте, пане Сліпий , чого це гітлер останні 2 роки свого життя праву руку тримав біля живота/печінки. Якщо не згадується - почитайте, що то було такеє "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB Операція Валькірія".

Єдина реально майже вдала спроба знищення диктатора була організована "своїми". Просто не пощастило.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:44 Ответить
+1
В зв'язку із різким спадом з початку 2026 року набору на контракт у лави армії російських загарбників, рашисти пішли на використання свого чи не останнього мобрезерву. Ризикуючи при цьому випустити ситуацію всередині пітьми з-під контролю.
Тож, задля збільшення маси "гарматного м'яса" без офіційного оголошення мобілізації на пітьмі ***** вирішило підпорядкувати "росгвардию" своєму "генштабу". А це не багато - не мало - кілька сот тисяч додаткових штурмовиків на 2026 рік.
Тому, планка у 50 тисяч ліквідованих ворожих солдат і офіцерів за місяць цілком може бути досягнута ЗСУ вже у першій половині цього року.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бред. Поки є гроші він вестиме війни щоб все населення було зайнято цим. А як вони закінчаться - то і він теж
показать весь комментарий
13.02.2026 10:59 Ответить
Так в тому-то справа, що грошей реально вже катма. Вони під ніж фактично пустили вже навіть будівельну галузь - рішення про націоналізацію "Самольота" - не прийняли, найбільший забудовник країни на грані банкрутства. Уряд засрашки зараз в процесі рятування власної банківської системи - вони вимушені були в січні "розмістити на депозитах" системоутворюючих банків (сбєра, втб тощо) - 450'000'000'000 срублів, вийнявши їх фактично з пустого фнб. Ну як "вийнявши" - щоб ті гроші реальні в них з'явились, вони пішли на розпродаж в 4му кварталі золота з запасів фнб - китайці навіть відзвітували про рекордний імпорт золота з засрашки.

Тож отакі реструктуризації величезних силових відомств - це навіть не з області "боїться замаху", а з області "структура є, займається хєр зна чим, а дава направимо всіх цих дармоїдів на війноньку".
показать весь комментарий
13.02.2026 11:20 Ответить
Орест Гарай китайці навіть відзвітували про рекордний імпорт золота з засрашки.

Протягом року РФ поставила до Китаю 25,3 тонни золота - у дев'ять разів більше, ніж у 2024 році. У грошовому вираженні експорт зріс до 3,29 мільярда доларів.
https://szru.gov.ua/en/news-media/news/russia-sells-gold-reserves-to-china-to-plug-budget-holes

У порівнянні з нафтою це копійки.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:17 Ответить
цікаво, чи є китайцям знижка на золото, як на нафту. думаю є.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:30 Ответить
Саме з цих копійок і складається пакет порятунку засрашинських банків. Я ж вам пишу - в них зараз велика проблема з грошима в бюджеті. Тупо "надрукувати" - вже не допомагає, а тільки погіршує. Вони вже реально задумались про дерибан не тільки фнб (в якому ВЖЕ ніхєра не залишилось практично) - вони вже задумались про дерибан в бік ВПК і нагальних потреб втримання економіки від колапсу золото-валютних резервів "банку росії" з тих, що ще їм підконтрольні (там теж є золото, інші дорогоцінні метали і витвори, юані тощо).
показать весь комментарий
13.02.2026 14:56 Ответить
Ви знаєте суми експорту та імпорту рф за 2025 рік?
показать весь комментарий
13.02.2026 15:01 Ответить
Ви знаєте суму витрат, доходів та бюджетного дефіциту рф за 2025 рік? Я знаю. Також я знаю, що замість запланованих 900 мільярдів рублів доходів від експорту нафтогазу в січні 2026 вони отримали менше 400 мільярдів. Саме тому тільки за січень 2026 року вони надрукували 1.2 трильйони срублів, аби покрити касові розриви видатків федерального бюджету - бо збирання "ненафтогазових" податків теж критично просіло.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:25 Ответить
Ху...до вестиме війну, даже якщо не буде грошей та закінчаться бояришник та стекломий. Бо інакше його просто вб'ють за проср...ний общак
показать весь комментарий
13.02.2026 11:26 Ответить
Зачищає шойгівців? Це ж той оленяр МНСниками керував раніше.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:06 Ответить
та коли то було. цією гвардією, ледь не з самого початку керував особистий охоронець пуйла. правда, той настільки тупий, шо не дивно, якшо там оленєводи заведуться.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:18 Ответить
Я про МНС, власне.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:37 Ответить
В зв'язку із різким спадом з початку 2026 року набору на контракт у лави армії російських загарбників, рашисти пішли на використання свого чи не останнього мобрезерву. Ризикуючи при цьому випустити ситуацію всередині пітьми з-під контролю.
Тож, задля збільшення маси "гарматного м'яса" без офіційного оголошення мобілізації на пітьмі ***** вирішило підпорядкувати "росгвардию" своєму "генштабу". А це не багато - не мало - кілька сот тисяч додаткових штурмовиків на 2026 рік.
Тому, планка у 50 тисяч ліквідованих ворожих солдат і офіцерів за місяць цілком може бути досягнута ЗСУ вже у першій половині цього року.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:14 Ответить
Розмір особового складу росгвардії - до 400к. В Україні вже перебувають "найбоєздтаніші", які беруть участь в т.ч. у штурмах - до 40к. Теоретично, з особового складу росгвардії безпосередньо у штурмовики можуть направити ще до 50-70к особового складу. Але це максимальний максимум.

Бо, по-перше, особовий склад росгвардії характеризується високою часткою офіцерів (до 25%), а їх у штурмовики не надішлють. А по-друге, більшу частину особового складу в будь-якому випадку використовуватимуть в якості поліцейських сил.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:33 Ответить
А "анал_і_тики", в силу своєї розумової недостатності, продовжують шукати "загрози" режиму ***** всередині кацапщини 😂
показать весь комментарий
13.02.2026 11:17 Ответить
Дурники в силу своєї розумової недостатньості, продовжують шукати загрози режиму ***** зовні кацапщини. Ніби хтось на цій планеті, окрім України, реально і безпосередньо хоч щось робить для знищення того режиму.

Зрозумій, пане Сліпий , в такого розміру утвореннях справжні загрозі майже завжди - внутрішні. Голодні бунти, офіцери охорони з шарфіком або табакєрочкою, коханка з отрутою, бомбіст-народоволець з адською машинкою, бидлован з наганом в підвалі... За останні 300 років диктатори-імператори засрашки багато від чого дохли, але ЗАВЖДИ це був внутрішній фактор і внутрішній виконавець.

Не снайпер з США, не бомбардувальник Німеччини, не ракета України, не агент гондураса/мосада. Ніхєра. Свої все робили. СВОЇ. Як і економіку засрашки розвалює не безпосередньо руде лайно. А дегенеративне бажання ***** всі наявні і майбутні ресурси країни спрямовувати на війноньку.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:27 Ответить
Завжди та не завжди пане Орест Гарай ... гітлерівському режиму "внутрішні загрози" змогли нашкодити трохи більше ніж ніяк і тільки зовнішня піздюліна допомогла ... тут схоже ситуація та сама 🤔
показать весь комментарий
13.02.2026 11:32 Ответить
Гітлер вбив сам себе 30.04.1945. І до цієї дати державна машина диктатури працювала практично без збоїв, витримуючи спроби знищення диктатури зовні. Вся моща антигітлерівської коаліції не змогла критично порушити функціонування цієї машини знищення людей і ворогів, а була вимушена "продавлювати" тотально на всіх фронтах.

Але згадайте, пане Сліпий , чого це гітлер останні 2 роки свого життя праву руку тримав біля живота/печінки. Якщо не згадується - почитайте, що то було такеє "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB Операція Валькірія".

Єдина реально майже вдала спроба знищення диктатора була організована "своїми". Просто не пощастило.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:44 Ответить
От якраз про операцію "Валькірія" я і написав ""внутрішні загрози" змогли нашкодити трохи більше ніж ніяк " достатньо було Гебельсу покликати до телефона Ремера поговорити з Гітлером і все здулось як і не було
показать весь комментарий
13.02.2026 11:53 Ответить
Ну і хто по-твоєму пуйло замоче? Американці чи французи впряжуться? Подобається займатися самообманом? Замоче пуйло той, у кого буде можливість і він дістане своїми безумствами. В України поки, що можливості нема.
показать весь комментарий
13.02.2026 11:50 Ответить
Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ може бути ліквідоване і на цьому треба поставити крапку. Ліквідувати його можуть як кадирівці, так і зграя бандитів з фронту
показать весь комментарий
13.02.2026 11:21 Ответить
 
 