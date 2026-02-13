Путин стремится защитить режим от "новых угроз" изнутри собственных сил, - The Sun

Российский диктатор Владимир Путин мог обнаружить таинственные "новые угрозы" своему режиму изнутри собственных сил, что побудило его подписать указ, который фактически предоставил российской армии контроль над Национальной гвардией страны, Росгвардией.

Также существует предположение, что Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ может быть ликвидировано, а часть его сотрудников перейдет в Росгвардию.

Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на мнения аналитиков, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Подобные действия фактически поставят оба учреждения под контроль начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Фактический переход Росгвардии под контроль российской армии может быть направлен на защиту самого Путина, - пишут в СМИ. Поскольку именно эта структура в июне 2023 года не смогла вступить в бой во время так называемого "мятежа Пригожина".

Аналитики считают, что еще во время формирования Росгвардии в 2016 году глава Кремля намеренно "неопределенно сформулировал полномочия" этой структуры. Таким образом Путин стремился получить прямые полномочия "контролировать протесты и обезопасить свой режим от государственного переворота".

К тому же, подобные действия могут быть продолжением усилий Путина по централизации нерегулярных сил, воюющих в Украине, под командованием Министерства обороны РФ.

"Учитывая постоянную паранойю Путина, такая внутренняя реструктуризация с целью сохранения его власти не является шоком", - пишет издание.

The Sun также обращает внимание на то, что эти шаги происходят на фоне попыток Кремля полностью заблокировать мессенджер WhatsApp на территории России. Вместо этого власти предлагают россиянам пользоваться собственным сервисом MAX, который, по мнению аналитиков, является ничем иным, как инструментом слежки и контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диалог с Путиным - это не вопрос ближайших дней, Европа должна сформировать свои требования, - Макрон