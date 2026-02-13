Путін прагне захистити режим від "нових загроз" зсередини власних сил, - The Sun
Російський диктатор Володимир Путін міг виявити таємничі "нові загрози" своєму режиму зсередини власних сил, що спонукало його підписати указ, який фактично надав російській армії контроль над Національною гвардією країни, Росгвардією.
Також існує припущення, що Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ може бути ліквідоване, а натомість частина його співробітників перейде до Росгвардії.
Про це пише видання The Sun з посиланням на думки аналітиків, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
Подібні дії фактично поставлять обидві установи під контроль начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.
Фактичний перехід Росгвардії під контроль російської армії може бути спрямованим на захист самого Путіна, - пишуть у ЗМІ. Адже чаме ця структура у червні 2023 року не спромоглася вступити у бій під час так званого "заколоту Пригожина".
Аналітики вважають, що ще під час формування Росгвардії у 2016 році глава Кремля навмисно не "невизначено сформулював повноваження" цієї структури. У такий спосіб Путін прагнув здобути прямі повноваження "контролювати протести та убезпечити свій режим від державного перевороту".
До того ж подібні дії можуть бути продовженням зусиль Путіна з централізації нерегулярних сил, які воюють в Україні, під командуванням Міністерства оборони РФ.
"З огляду на постійну параною Путіна, така внутрішня реструктуризація з метою збереження його влади не є шоком", - пише видання.
The Sun також звертає увагу на те, що ці кроки відбуваються на тлі намагань Кремля повністю заблокувати месенджер WhatsApp на території Росії. Натомість влада пропонує росіянам користуватися власним сервісом MAX, який, на думку аналітиків, є нічим іншим, окрім як інструментом стеження і контролю.
Тож отакі реструктуризації величезних силових відомств - це навіть не з області "боїться замаху", а з області "структура є, займається хєр зна чим, а дава направимо всіх цих дармоїдів на війноньку".
Протягом року РФ поставила до Китаю 25,3 тонни золота - у дев'ять разів більше, ніж у 2024 році. У грошовому вираженні експорт зріс до 3,29 мільярда доларів.
https://szru.gov.ua/en/news-media/news/russia-sells-gold-reserves-to-china-to-plug-budget-holes
У порівнянні з нафтою це копійки.
Тож, задля збільшення маси "гарматного м'яса" без офіційного оголошення мобілізації на пітьмі ***** вирішило підпорядкувати "росгвардию" своєму "генштабу". А це не багато - не мало - кілька сот тисяч додаткових штурмовиків на 2026 рік.
Тому, планка у 50 тисяч ліквідованих ворожих солдат і офіцерів за місяць цілком може бути досягнута ЗСУ вже у першій половині цього року.
Бо, по-перше, особовий склад росгвардії характеризується високою часткою офіцерів (до 25%), а їх у штурмовики не надішлють. А по-друге, більшу частину особового складу в будь-якому випадку використовуватимуть в якості поліцейських сил.
Зрозумій, пане Сліпий , в такого розміру утвореннях справжні загрозі майже завжди - внутрішні. Голодні бунти, офіцери охорони з шарфіком або табакєрочкою, коханка з отрутою, бомбіст-народоволець з адською машинкою, бидлован з наганом в підвалі... За останні 300 років диктатори-імператори засрашки багато від чого дохли, але ЗАВЖДИ це був внутрішній фактор і внутрішній виконавець.
Не снайпер з США, не бомбардувальник Німеччини, не ракета України, не агент гондураса/мосада. Ніхєра. Свої все робили. СВОЇ. Як і економіку засрашки розвалює не безпосередньо руде лайно. А дегенеративне бажання ***** всі наявні і майбутні ресурси країни спрямовувати на війноньку.
Але згадайте, пане Сліпий , чого це гітлер останні 2 роки свого життя праву руку тримав біля живота/печінки. Якщо не згадується - почитайте, що то було такеє "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB Операція Валькірія".
Єдина реально майже вдала спроба знищення диктатора була організована "своїми". Просто не пощастило.