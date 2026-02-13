Путін прагне захистити режим від "нових загроз" зсередини власних сил, - The Sun

Російський диктатор Володимир Путін міг виявити таємничі "нові загрози" своєму режиму зсередини власних сил, що спонукало його підписати указ, який фактично надав російській армії контроль над Національною гвардією країни, Росгвардією.

Також існує припущення, що Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ може бути ліквідоване, а натомість частина його співробітників перейде до Росгвардії.

Про це пише видання The Sun з посиланням на думки аналітиків, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Подібні дії фактично поставлять обидві установи під контроль начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Фактичний перехід Росгвардії під контроль російської армії може бути спрямованим на захист самого Путіна, - пишуть у ЗМІ. Адже чаме ця структура у червні 2023 року не спромоглася вступити у бій під час так званого "заколоту Пригожина".

Аналітики вважають, що ще під час формування Росгвардії у 2016 році глава Кремля навмисно не "невизначено сформулював повноваження" цієї структури. У такий спосіб Путін прагнув здобути прямі повноваження "контролювати протести та убезпечити свій режим від державного перевороту".

До того ж подібні дії можуть бути продовженням зусиль Путіна з централізації нерегулярних сил, які воюють в Україні, під командуванням Міністерства оборони РФ.

"З огляду на постійну параною Путіна, така внутрішня реструктуризація з метою збереження його влади не є шоком", - пише видання.

The Sun також звертає увагу на те, що ці кроки відбуваються на тлі намагань Кремля повністю заблокувати месенджер WhatsApp на території Росії. Натомість влада пропонує росіянам користуватися власним сервісом MAX, який, на думку аналітиків, є нічим іншим, окрім як інструментом стеження і контролю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діалог з Путіним – це не питання найближчих днів, Європа має сформувати свої вимоги, - Макрон