Путін прагне захистити режим від "нових загроз" зсередини власних сил, - The Sun

Російський диктатор Володимир Путін міг виявити таємничі "нові загрози" своєму режиму зсередини власних сил, що спонукало його підписати указ, який фактично надав російській армії контроль над Національною гвардією країни, Росгвардією.

Також існує припущення, що Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ може бути ліквідоване, а натомість частина його співробітників перейде до Росгвардії.

Про це пише видання The Sun з посиланням на думки аналітиків, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Подібні дії фактично поставлять обидві установи під контроль начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Фактичний перехід Росгвардії під контроль російської армії може бути спрямованим на захист самого Путіна, - пишуть у ЗМІ. Адже чаме ця структура у червні 2023 року не спромоглася вступити у бій під час так званого "заколоту Пригожина".

Аналітики вважають, що ще під час формування Росгвардії у 2016 році глава Кремля навмисно не "невизначено сформулював повноваження" цієї структури. У такий спосіб Путін прагнув здобути прямі повноваження "контролювати протести та убезпечити свій режим від державного перевороту".

До того ж подібні дії можуть бути продовженням зусиль Путіна з централізації нерегулярних сил, які воюють в Україні, під командуванням Міністерства оборони РФ.

"З огляду на постійну параною Путіна, така внутрішня реструктуризація з метою збереження його влади не є шоком", - пише видання.

The Sun також звертає увагу на те, що ці кроки відбуваються на тлі намагань Кремля повністю заблокувати месенджер WhatsApp на території Росії. Натомість влада пропонує росіянам користуватися власним сервісом MAX, який, на думку аналітиків, є нічим іншим, окрім як інструментом стеження і контролю.

Топ коментарі
Бред. Поки є гроші він вестиме війни щоб все населення було зайнято цим. А як вони закінчаться - то і він теж
13.02.2026 10:59 Відповісти
Гітлер вбив сам себе 30.04.1945. І до цієї дати державна машина диктатури працювала практично без збоїв, витримуючи спроби знищення диктатури зовні. Вся моща антигітлерівської коаліції не змогла критично порушити функціонування цієї машини знищення людей і ворогів, а була вимушена "продавлювати" тотально на всіх фронтах.

Але згадайте, пане Сліпий , чого це гітлер останні 2 роки свого життя праву руку тримав біля живота/печінки. Якщо не згадується - почитайте, що то було такеє "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB Операція Валькірія".

Єдина реально майже вдала спроба знищення диктатора була організована "своїми". Просто не пощастило.
13.02.2026 11:44 Відповісти
В зв'язку із різким спадом з початку 2026 року набору на контракт у лави армії російських загарбників, рашисти пішли на використання свого чи не останнього мобрезерву. Ризикуючи при цьому випустити ситуацію всередині пітьми з-під контролю.
Тож, задля збільшення маси "гарматного м'яса" без офіційного оголошення мобілізації на пітьмі ***** вирішило підпорядкувати "росгвардию" своєму "генштабу". А це не багато - не мало - кілька сот тисяч додаткових штурмовиків на 2026 рік.
Тому, планка у 50 тисяч ліквідованих ворожих солдат і офіцерів за місяць цілком може бути досягнута ЗСУ вже у першій половині цього року.
13.02.2026 11:14 Відповісти
Так в тому-то справа, що грошей реально вже катма. Вони під ніж фактично пустили вже навіть будівельну галузь - рішення про націоналізацію "Самольота" - не прийняли, найбільший забудовник країни на грані банкрутства. Уряд засрашки зараз в процесі рятування власної банківської системи - вони вимушені були в січні "розмістити на депозитах" системоутворюючих банків (сбєра, втб тощо) - 450'000'000'000 срублів, вийнявши їх фактично з пустого фнб. Ну як "вийнявши" - щоб ті гроші реальні в них з'явились, вони пішли на розпродаж в 4му кварталі золота з запасів фнб - китайці навіть відзвітували про рекордний імпорт золота з засрашки.

Тож отакі реструктуризації величезних силових відомств - це навіть не з області "боїться замаху", а з області "структура є, займається хєр зна чим, а дава направимо всіх цих дармоїдів на війноньку".
13.02.2026 11:20 Відповісти
Орест Гарай китайці навіть відзвітували про рекордний імпорт золота з засрашки.

Протягом року РФ поставила до Китаю 25,3 тонни золота - у дев'ять разів більше, ніж у 2024 році. У грошовому вираженні експорт зріс до 3,29 мільярда доларів.
https://szru.gov.ua/en/news-media/news/russia-sells-gold-reserves-to-china-to-plug-budget-holes

У порівнянні з нафтою це копійки.
13.02.2026 12:17 Відповісти
цікаво, чи є китайцям знижка на золото, як на нафту. думаю є.
13.02.2026 12:30 Відповісти
Саме з цих копійок і складається пакет порятунку засрашинських банків. Я ж вам пишу - в них зараз велика проблема з грошима в бюджеті. Тупо "надрукувати" - вже не допомагає, а тільки погіршує. Вони вже реально задумались про дерибан не тільки фнб (в якому ВЖЕ ніхєра не залишилось практично) - вони вже задумались про дерибан в бік ВПК і нагальних потреб втримання економіки від колапсу золото-валютних резервів "банку росії" з тих, що ще їм підконтрольні (там теж є золото, інші дорогоцінні метали і витвори, юані тощо).
13.02.2026 14:56 Відповісти
Ви знаєте суми експорту та імпорту рф за 2025 рік?
13.02.2026 15:01 Відповісти
Ви знаєте суму витрат, доходів та бюджетного дефіциту рф за 2025 рік? Я знаю. Також я знаю, що замість запланованих 900 мільярдів рублів доходів від експорту нафтогазу в січні 2026 вони отримали менше 400 мільярдів. Саме тому тільки за січень 2026 року вони надрукували 1.2 трильйони срублів, аби покрити касові розриви видатків федерального бюджету - бо збирання "ненафтогазових" податків теж критично просіло.
13.02.2026 15:25 Відповісти
Ху...до вестиме війну, даже якщо не буде грошей та закінчаться бояришник та стекломий. Бо інакше його просто вб'ють за проср...ний общак
13.02.2026 11:26 Відповісти
Зачищає шойгівців? Це ж той оленяр МНСниками керував раніше.
13.02.2026 11:06 Відповісти
та коли то було. цією гвардією, ледь не з самого початку керував особистий охоронець пуйла. правда, той настільки тупий, шо не дивно, якшо там оленєводи заведуться.
13.02.2026 12:18 Відповісти
Я про МНС, власне.
13.02.2026 12:37 Відповісти
Розмір особового складу росгвардії - до 400к. В Україні вже перебувають "найбоєздтаніші", які беруть участь в т.ч. у штурмах - до 40к. Теоретично, з особового складу росгвардії безпосередньо у штурмовики можуть направити ще до 50-70к особового складу. Але це максимальний максимум.

Бо, по-перше, особовий склад росгвардії характеризується високою часткою офіцерів (до 25%), а їх у штурмовики не надішлють. А по-друге, більшу частину особового складу в будь-якому випадку використовуватимуть в якості поліцейських сил.
13.02.2026 11:33 Відповісти
А "анал_і_тики", в силу своєї розумової недостатності, продовжують шукати "загрози" режиму ***** всередині кацапщини 😂
13.02.2026 11:17 Відповісти
Дурники в силу своєї розумової недостатньості, продовжують шукати загрози режиму ***** зовні кацапщини. Ніби хтось на цій планеті, окрім України, реально і безпосередньо хоч щось робить для знищення того режиму.

Зрозумій, пане Сліпий , в такого розміру утвореннях справжні загрозі майже завжди - внутрішні. Голодні бунти, офіцери охорони з шарфіком або табакєрочкою, коханка з отрутою, бомбіст-народоволець з адською машинкою, бидлован з наганом в підвалі... За останні 300 років диктатори-імператори засрашки багато від чого дохли, але ЗАВЖДИ це був внутрішній фактор і внутрішній виконавець.

Не снайпер з США, не бомбардувальник Німеччини, не ракета України, не агент гондураса/мосада. Ніхєра. Свої все робили. СВОЇ. Як і економіку засрашки розвалює не безпосередньо руде лайно. А дегенеративне бажання ***** всі наявні і майбутні ресурси країни спрямовувати на війноньку.
13.02.2026 11:27 Відповісти
Завжди та не завжди пане Орест Гарай ... гітлерівському режиму "внутрішні загрози" змогли нашкодити трохи більше ніж ніяк і тільки зовнішня піздюліна допомогла ... тут схоже ситуація та сама 🤔
13.02.2026 11:32 Відповісти
От якраз про операцію "Валькірія" я і написав ""внутрішні загрози" змогли нашкодити трохи більше ніж ніяк " достатньо було Гебельсу покликати до телефона Ремера поговорити з Гітлером і все здулось як і не було
13.02.2026 11:53 Відповісти
Ну і хто по-твоєму пуйло замоче? Американці чи французи впряжуться? Подобається займатися самообманом? Замоче пуйло той, у кого буде можливість і він дістане своїми безумствами. В України поки, що можливості нема.
13.02.2026 11:50 Відповісти
Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ може бути ліквідоване і на цьому треба поставити крапку. Ліквідувати його можуть як кадирівці, так і зграя бандитів з фронту
13.02.2026 11:21 Відповісти
 
 