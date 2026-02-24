Уже 4 года Путин берет Киев за три дня. Он не достиг своих целей, - Зеленский. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин не достиг целей в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Мы защитили независимость и не проиграли государственность

"Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И это много говорит о нашем сопротивлении, о том, как борется Украина все это время. За этими словами – миллионы наших людей, большая смелость, тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", – отмечает глава государства.

Четыре года сопротивления

"Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Путин не достиг своих целей. Не сломал украинцев, не победил в этой войне. Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы обрести мир и справедливость. Слава Украине!", - добавил Зеленский.

