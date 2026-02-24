Уже 4 года Путин берет Киев за три дня. Он не достиг своих целей, - Зеленский. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин не достиг целей в Украине.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Мы защитили независимость и не проиграли государственность
"Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И это много говорит о нашем сопротивлении, о том, как борется Украина все это время. За этими словами – миллионы наших людей, большая смелость, тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", – отмечает глава государства.
Четыре года сопротивления
"Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Путин не достиг своих целей. Не сломал украинцев, не победил в этой войне. Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы обрести мир и справедливость. Слава Украине!", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Приведення ЗСУ у стан бойової готовності.
3. Розосередження авіації, артилерії та ракетних військ.
4. Взяття під вогневий контроль проходів з Білорусі та Криму.
Все те, що казав Порох напередодні вторгнення і не робив ЗЄ.
Все те, що намагався зробити Залужний у межах своїх повноважень потайки від ЗЄ.
2. неможливо тривати ЗСУ в стані бойової готовності довгий час без втрати рівня тієї самої готовності
3. все було зроблено вчасно - Україна майже нічого не втратила окрім нетранспортабельних сисием наприклад с200
4. це не реально - бо забагато таких проходів
впевнений аби провели мобілізацію - пуйло би не напав поки рано чи пізно не провели демобілізацію, яку по любому би провели - бо це було б згубно для нашої нещасної економіки
2. Краще тримати військо у бойовій готовності місяць нід втратити за тиждень більше 20% території та приректи десятки тисяч людей на катування та смерть.
3. Не *****.
4. Це було зроблено при Порошенко до 2019 року. ЗЄ їх розмінував і відкрив для проходу кацапів.
П.С. Я розумію, що ти був зареєстрований 3 дні тому спецом під цю тему. Але твої потуги виглядають тупо та ницо.
2. звідки взявся місяць ? хтось майбутнє бачить?
3. псьов за мацквою
4. ти козел тупий - взяття під вогневий контроль - це не замінування яке таки було зроблене
П.С. ти таки тупий раз не можеш побачити коли я зареєстрований
Цікаво: а для чого ж це було зроблено, пане президенте?
Тільки ідіоти могли обрати собі в президенти людину, яка все своє життя з великої сцени та великих екранів насміхалась над їх країною.
Привіт із Буковеля чуваки й чувихі
Власне, їх обранець Зеленський саме такий -- "Пішли пограємось в президенти".
По його розумінню должен тільки грабувати державу, що й воно успішно робить разом з міндічами
Інфо 110%
А, яке відношення має це обкурене чмо до того про що кукурікає!? "Ми ахистили..." Та ти мудаку безтолковий все просрав, що можна і не можна! І воно тепер, як завжди, хоче примазатись. Встояли і вистояли завдяки ЗСУ та не байдужому народу, всупереч цьому зеленому мудаку.
З іншої сторони:
- не було ніякого вторгнення, а були шашлички на травневі свята,
- вже 4 роки тягнуться 2 тиждні до кави у Ялті,
- ракети у роісі повинні були закінчитися роки 3,5 тому.
І ще багато прибагато чого, висраного ротом ЗЄ та його лакеями.
Київ не взяли за 3 дні завдяки українцям та тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному.
А от завдяки ЗЄ Київ через 2 дні вже був у напівоточенні.
Україна вистояла ще один рік!
Слава Украінї!
СВО идёт строго по намеченному плану.
Максимальное продвижение непобедимой и легендарной Первой армии мира от Донецка на запад за 4 года войны составило аж 42 км :
самый говённый бегун-марафонец пробегает такое расстояние за 4 часа...
Не так блискавично, як планувалося як йому мріялося, але "вода камінь точить".
Це як котові відрізати хвіст: або зразц по саму ср*ку, або по кусочку...
Schröder& Merkel&Macron&... Європа в цьому Путіну потурала, заохочувала своєю стурбованістю, своєю тактикою Лебідь, Щука, Рак...
США цей процес очолювала... При т. Трампі взагалі перестали лукавити...
Т. Трамп і т. Сі на стороні т. Пу. А Європа готова до повтору Мюнхен38 і Ялта45 на цей раз Китай, США, РФ А стару путану Європу і не спитають...
Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" - Трампу похоже уже удалось, с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина, навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией. Вибори підчас воєнного стану, то передача України під оруду Кремля "демократичним шляхом".
Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.
Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...
А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...
А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.
Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
-------------------------------------------------------
А мы 2 года пьем кофе в Крыму
-------------------------------------------------
Это не благодаря тебе, а вопреки тебе
5 років добровольці воюють і захищають в тчт гурток клоунської корупційної клоаки....
5 років добровольців ніхто не міняє..... коли вже їх замінять сикливі мєнти і прокурори????
А краще б втік
в НАТО є тільки нації які суверенні і здобули національні уряди, нації на чолі яких є чужинці та іноземці немає в нато жодної
Це не завдяки тобі Вова!!!
Ти просрав 💩 майже все, за що б не брався!
Ти разом з Бакановим максимально сприяли кацапам перед вторгненням, особливо на півдні України.
Україну врятувало те, що ти (як і кацапи) не знаєш українців, бо думав що вони всі такі як ти сам "какая разніца".
Зеленський вже сьомий рік "бореться"🤼♂️ з корупцією в Україні очоливши її.
Вчителі з 2019 року чекають на ті обіцяні 4000 доларів 💰 на місяць від Зеленського, але отримують по 1000 гривень раз на рік, як і всі українці.🤭
Українці чекають не дочекаються на ту весну, коли нарешті "будуть саджати", бо коли Володимир Олександрович Зеленський це говорив, то не уточнив в якому році та весна прийде.🤔
Призначені Зеленським потужні менеджери, крадуть все що можна, а потім мужньо втікають за кордон.🚕
Зеленський звичайно "не в курсі", бо він щодня рахує шахеди, ракети та кількість будинків в Києві, в котрих Кличко ще не відновив тепло та водопостачання.
Це не завдяки твоєму "професійному керівництву", яке довело країну до прірви, а завдяки мужності наших збройних сил та зовнішньої допомоги..Дай боже нашим військовим здоров'я, сили і витримки.
Вічна пам'ять усім загиблим на фронті і в тилу, одужання пораненим і покаліченим, співчуття всім за втрати.!
Усім нам терпіння, взаєморозуміння і підтримки один одного.Тримаємося!
Трое головних бенефіціарів продовження війни.
- Сі.
З одного боку, він (як головний світовий експортер) чимало втрачає від уповільнення темпів розвитку глобальної економіки. Але компенсує це дешевими ресурсами, котрі московити змушені йому продавати на його умовах. Також він перетворив Росію на свого повного економічного й політичного васала. І роль його як суверена, від якого завершення війни залежить трохи більше, ніж повністю, дає йому серйозні політичні важелі на глобальній карті.
- Путін.
Провал «СВО» зробив його ситуацію дуже вразливою. По-перше, пасіонарні шовіністи не сприймуть компроміс із Україною й це створить серйозні проблеми його владі. По-друге, навіть відміна санкцій не допоможе швидко відновити економіку, яка настільки перебудована на військові потреби.
- Зеленський.
Як іронічно, що передвиборча брехня про Порошенка, який «не зацікавлений закінчувати війну, бо наживається на ній», стала реальністю по відношенню до самого Зеленського. Справа навіть не в мародерстві (хоча й воно грає роль), а в тому, що закінчення бойових дій і наступні вибори означають для нього слідство й неминучу тюрму по довгому списку обвинувачень. Особливо, за саботаж підготовки до ворожого вторгнення. Ось такі короткі висновки через 4 роки.
(фб)
А в цей час ті, хто до неї системно не готувався, хто ігнорував застереження партнерів і власного військового командування, сьогодні намагаються переписати історію.
Навіть сьогоднішнє відео з "бункеру" ОП починається із кадру іграшкової Мрії. Але забувають сказати, хто винен, що країна не була готова до атаки русні і Мрія справжня стояла під Києвом, а не за кордоном.
Крок за кроком вони намагаються обнулити і стерти подвиги перших днів і місяців, залишаючи тільки себе та своїх власних героїв. Вони хочуть забути, хто дійсно врятував нашу державу - наші воїни, які щодня творять подвиги. Це бридко і по дитячому.
Але правда завжди переможе. Низький уклін всім, хто зі зброєю в руках тримає навалу орди і рятує Україну від знищення!
Від редакції
Сьогодні почався п'ятий рік широкомасштабної фази війни з оскаженілою бензоколонкою, і ми плануємо весь день присвятити цій темі і влаштовуємо щось на зразок марафону, але розбитого на блоки, присвячені заголовній темі. Вони не будуть витікати один з одного, і тому кожен може читати і писати свої коментарі так, як йому буде зручно.
ПРОЛОГ
Ті, хто сьогодні їхав на роботу через центр Києва, бачили те стійбище, яке утворилося через перекриті центральні вулиці. Це й не дивно, бо в день четвертої річниці війни до нас приїхали високі гості з різних адекватних країн. Так, згідно з офіційними даними, до Києва прибули президент Євроради, лідери Хорватії, Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії. Ще низку країн та організацій представлено на іншому рівні. Особливо слід зазначити, що до четвертої річниці широкомасштабної війни з росією Угорщина та Словаччина не надіслали навіть когось із третього дивізіону їхніх політичних команд, натомість заявили про припинення постачання в Україну дизеля та аварійного постачання електроенергії.
Мабуть, пропутінські діячі не врахували уроків свого сюзерена, який одного разу теж вирішив припинити постачання газу, а тепер його газовидобувна складова економіки знаходиться в глибокій ср*ці, а нафту він уже не знає, кому б продати. А все тому, що неосвічені організми, виживаючи з розуму, забули основний принцип ринку - «святе місце порожнім не буває». Грюкнути дверима й піти з якоїсь частини ринку можна, але її займе хтось інший. Але там, де ти грюкнув дверима, тебе більше не сприйматимуть як притомного постачальника. Тож можна похлопати дверима і прохлопати все, що можна.
Що стосується Орбана, то він навіть із власної діяльності не зміг засвоїти уроків. Свого часу він облив сусідню Хорватію помиями і звинуватив її в тому, що та викручує руки через нафтопровід «Адрія». Тоді хорвати висловили «фе» сусідам і викрили у відвертій брехні. А зробив це Орбан лише для того, щоб пояснити Єврокомісії, чому він не скорочує постачання нафти з курника, а збільшує. У такий спосіб він намагався довести безальтернативність російської нафти.
І ось тепер, коли нафтопровід «Дружба» злегка вийшов із чату, постало питання про реальні альтернативні постачання, і Орбан став улещувати Хорватію, щоб та пропустила російську танкерну нафту через свій морський термінал і той самий нафтопровід «Адрія». Хорвати ж, чудово пам'ятаючи запах орбанських помиїв, заявили про те, що, безумовно, допоможуть Угорщині отримати потрібні обсяги нафти, тільки не російської, бо та - під санкціями. Будь-яку іншу - скільки завгодно. Не в ту криницю Вітя плював. Те ж саме з дизелем та електроенергією. Воно, звісно, можна розчепірювати пальці, але навіть у прутіна це виходить так, що потім стає дуже боляче при наповненні таємних валіз. Ось такий контраст ранку 24 лютого 2026 року - четвертої річниці початку широкомасштабного вторгнення.
ОЗИРНЕМОСЯ
Безумовно, кожен має власні спогади про те, яким був ранок 24 лютого 2024 року, але наші спогади вже навряд чи комусь цікаві просто тому, що масштаб війни став настільки величезним, що такі дрібні деталі вже давно потонули в потоці подій навіть одного того дня, не кажучи вже про все, що сталося за цей час.
Безумовно, ми зобов'язані вшанувати пам'ять усіх тих, хто склав свої голови в боротьбі з цією скаженою тварюкою. Причому тих, про кого стало відомо, де і як він загинув, але й, напевно, тисячі тих, хто прийняв свій останній бій і впав без свідків і єдиної інформації про той бій і про тих, хто з нього не вийшов. Для мене будь-який із тих безвісних героїв безумовно й абсолютно дорожчий за всю ту зажерту хамовиту зелень, разом узяту, починаючи з ганебних папуг 96 кварталу і закінчуючи тією добірною поганню, яка окопалася в урядовому кварталі. Словом, це люди, які вступили в бій, розуміючи його результат перед самим початком. Так у бій вступали самураї, вікінги й наші предки - запорізькі козаки, а тому всім їм - найвища честь.
Але, озирнувшись у це вже історичне минуле, ми бачимо не тільки 24 лютого, а й 16-е, коли клоуни влаштували перформанс «день є*нання» замість загальної мобілізації. Саме на цей день ворог спочатку призначив широкомасштабне вторгнення, про що попереджали наші партнери. До цього дня практично всіх співробітників їхніх посольств уже було евакуйовано, і що найголовніше - сама зелень до цієї дати евакуювала власні сім'ї і стала на низький старт, щоб змитися і розіграти фрик-шоу «уряд у вигнанні» десь у затишному Лондоні.
А потім з 17 по 23 лютого вони самі та їхні ганебні рупори гуморили на тему «Ну що, прутін напав?», але 24-го вони просто зникли з ефіру, густо зіпсувавши за собою повітря. Це вже коли ситуація більш-менш стабілізувалася і ворог відкотився від Києва, вони почали розповідати легенди про те, як жерли «Мівіну» і після цього ганялися за чеченцями на Банковій, щоб усіх їх убити. А тоді була цілковита тиша в ефірі.
Ми також пам'ятаємо про те, як за кілька місяців до вторгнення всі ось ці акуратно небриті діячі, які зараз розповідають красиві казки, впевнено говорили про те, що інформація партнерів про покрокове підвищення готовності ворога до вторгнення не відповідає дійсності, бо вони мають точнішу інформацію і вона - зовсім іншого змісту. Між іншим, вони це розповідали в той момент, коли вивезли з України папашу і мамашу, а також дітей та дружину. Настільки вони були впевнені у власній інформації, яку їм надала розвідка і яка спростовувала попередження партнерів. Зараз вони вдають, що це все розповідала Зінка, а вони були пильні та зосереджені.
Буквально щойно генерал Залужний знову зробив акуратну заяву саме до роковин широкомасштабного вторгнення. Напевно, всі її вже читали, а я зверну увагу лише на один момент у цій промові. Генерал сказав про те, що незабаром буде написано правдиву історію початку війни, а це - тонкий натяк на товсті обставини, а саме на те, що всі казки зелені - суцільна та жирна брехня. Ми це знаємо й без Залужного, але так він попередив зелених не тільки про те, що правду буде розказано, а й що всім зеленим красеням доведеться відповідати за те, що вони накоїли.
(Далі буде)
Слава ВСУ і Валерію Залужному!!!