РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7538 посетителей онлайн
Новости Зеленский о Трампе
1 229 16

Только побывав в Украине, Трамп поймет, кто агрессор и на кого стоит давить, - Зеленский

Зеленский в годовщину войны вспомнил Трампа

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность визита президента США Дональда Трампа в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В одной из частей видео Зеленский проходит мимо народного мемориала с флажками и фотографиями погибших воинов.

По его словам, он очень хочет однажды прийти сюда с президентом США.

Читайте: Акцент на гарантиях безопасности: Зеленский провел первую беседу с премьером Нидерландов Йеттеном

"Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, – только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить.

Понять, что Украина защищает жизнь, воюет именно за это. И это не уличная драка. Это нападение больного государства на суверенное, и понять, что Путин и есть эта война. Он – причина начала и препятствие для ее окончания. И ставить на место нужно именно Россию, чтобы был настоящий мир", – подчеркнул глава государства.

Смотрите также: Уже 4 года Путин берет Киев за три дня. Он не достиг своих целей, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (10583) США (7070) Трамп Дональд (4632)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ти так нічого і не зрозумів ,з Трампа такий президент як з тебе ,обидва нарциси ,обидва далекі від політики і понад усе власне збагачення і всі вині окрім самого.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:21 Ответить
+7
От гундосе дебільне одоробло.
Скільки горя пресло Україні.
Тобі ж сказали: у тебе нема карт, а друг владімір хочєт міра.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:16 Ответить
+4
хіба якщо тут побудувати гольф-галявину класу альфа-центаври та напхати туди в якості ескорт-персоналу місок усіх всесвітів плюс мільярд доларів готівкою на розігрів...
показать весь комментарий
24.02.2026 09:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От гундосе дебільне одоробло.
Скільки горя пресло Україні.
Тобі ж сказали: у тебе нема карт, а друг владімір хочєт міра.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:16 Ответить
хіба якщо тут побудувати гольф-галявину класу альфа-центаври та напхати туди в якості ескорт-персоналу місок усіх всесвітів плюс мільярд доларів готівкою на розігрів...
показать весь комментарий
24.02.2026 09:21 Ответить
Ти так нічого і не зрозумів ,з Трампа такий президент як з тебе ,обидва нарциси ,обидва далекі від політики і понад усе власне збагачення і всі вині окрім самого.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:21 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
24.02.2026 09:23 Ответить
Логорея (від гр. logos - слово та rrhoea - течія) - це патологічний стан, що характеризується надмірною, нестримною балакучістю, прискореним темпом мовлення та багатослівністю.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:37 Ответить
Зелупа,ти ще дурніша ніж здаєшся,якщо вважаєщ,що рудому нарцису та психопату є діло до українців чи до України,природні копалини якої ти вже йому віддав.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:40 Ответить
Як завжди, мимо.
трампу потрібно найскоріше припинення вогню за будь-яких умов.
Тобто, треба тиснути на воюючі сторони.
А простіше тиснути на Україну.
От і все.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:40 Ответить
Воно як не розуміло, шо відбувається у світі, так і не розуміє.
Як мислило категоріями криворізьких братків, так і мислить.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:43 Ответить
Трапм і так все розуміє, але тобі для підніття статуса потрібно сфотографуватися з Трампом у Києві
показать весь комментарий
24.02.2026 09:40 Ответить
Зелі потрібно шоу - Трамп приїхав у Київ
показать весь комментарий
24.02.2026 09:42 Ответить
На нари мудака тупорилого!
показать весь комментарий
24.02.2026 09:48 Ответить
Трамп точно такий делітант і любітєль пуйла як і Голобородько. Тільки Трамп живе через океани і навіть уяви не має, що таке Україна.. А це хрипласте і небрите прожило тут багато років, а всеодно ненавидить українців. Просто грає роль патріота і гарно вміє брехати. Йогго дії говорять краще за слова - "двушка" на москву. Отой "барига" збирає кошти з підприємств, які належать йому і везе для підтримки ЗСУ, а команда Голобородька забирає гроші з бюджету і наших підприємств і везе в москву на підтримку ворожої армії. Ось така вона різниця. Тільки на марафонах і інших помийках кажуть, що Голообородька герой і патріот, а "барига" ворог і здасть Україну пуйлу.
показать весь комментарий
24.02.2026 09:50 Ответить
Політика квартальна у всій красі
показать весь комментарий
24.02.2026 09:56 Ответить
Дпломатично як... і дибільно..Трамп у білому домі маструбує на портрет з х..йлом і каже - агрессору ЗЕ ноги повисмикую... навіщо казати що пиз..юк погляне і зрозуміє хто агрессор?? Приїде і скаже - вальдемар ти всеодно агрессор і ти скажеш так... Чому?? тому що ти диплотичнохитрий чувак.. Всі горлопани сказали проте, що духовний пастор трампона нарешті донесе трампу про злочини кцп пдр..То як бачимо він і пастора х..йом чув.. Бо буде казати те що потрібно х..йлу
показать весь комментарий
24.02.2026 09:56 Ответить
Тільки побувавши в в'язниці Зеленський...
так нічого і не зрозуміє, бо тупий від природи.
Він звик все життя порушувати закон.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:12 Ответить
Бл*дь, ти розумієш, шо його прийдеться за ручку пішки вести в Україну!
Вонож попреться у любу першу країну на "У".
показать весь комментарий
24.02.2026 10:41 Ответить
 
 