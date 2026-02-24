Только побывав в Украине, Трамп поймет, кто агрессор и на кого стоит давить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность визита президента США Дональда Трампа в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Что известно

В одной из частей видео Зеленский проходит мимо народного мемориала с флажками и фотографиями погибших воинов.

По его словам, он очень хочет однажды прийти сюда с президентом США.

"Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, – только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить.

Понять, что Украина защищает жизнь, воюет именно за это. И это не уличная драка. Это нападение больного государства на суверенное, и понять, что Путин и есть эта война. Он – причина начала и препятствие для ее окончания. И ставить на место нужно именно Россию, чтобы был настоящий мир", – подчеркнул глава государства.

