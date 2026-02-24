Только побывав в Украине, Трамп поймет, кто агрессор и на кого стоит давить, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность визита президента США Дональда Трампа в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в обращении в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Что известно
В одной из частей видео Зеленский проходит мимо народного мемориала с флажками и фотографиями погибших воинов.
По его словам, он очень хочет однажды прийти сюда с президентом США.
"Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев своими глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, – только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить.
Понять, что Украина защищает жизнь, воюет именно за это. И это не уличная драка. Это нападение больного государства на суверенное, и понять, что Путин и есть эта война. Он – причина начала и препятствие для ее окончания. И ставить на место нужно именно Россию, чтобы был настоящий мир", – подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки горя пресло Україні.
Тобі ж сказали: у тебе нема карт, а друг владімір хочєт міра.
трампу потрібно найскоріше припинення вогню за будь-яких умов.
Тобто, треба тиснути на воюючі сторони.
А простіше тиснути на Україну.
От і все.
Як мислило категоріями криворізьких братків, так і мислить.
так нічого і не зрозуміє, бо тупий від природи.
Він звик все життя порушувати закон.
Вонож попреться у любу першу країну на "У".