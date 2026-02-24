Акцент на гарантиях безопасности: Зеленский провел первую беседу с премьером Нидерландов Йеттеном

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Зеленский поблагодарил Нидерланды и нидерландский народ за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте также: Зеленский обсудил с маршалком Сейма Польши Чажастым евроинтеграцию и энергетическую поддержку Украины

Обсуждение оборонной поддержки и энергетики

Во время беседы стороны сосредоточились на ключевых потребностях Украины. Речь шла о поставках ракет для систем противовоздушной обороны и энергетического оборудования для стабилизации инфраструктуры.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландов в защите жизни граждан и укреплении обороноспособности.

"Спасибо Нидерландам за сильную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Мы ценим солидарность и готовность помогать Украине", — отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности для Украины "не будут работать" без участия США, - глава МИД Нидерландов ван Веел

Переговоры о мире и дальнейшие контакты

Отдельное внимание лидеры уделили теме достижения справедливого и устойчивого мира. Они обсудили важность предоставления Украине надежных гарантий безопасности.

Стороны договорились провести личную встречу в ближайшее время и продолжить работу над совместными проектами, которые могут усилить сотрудничество между государствами.

Напомним, 23 февраля правительство меньшинства в Нидерландах во главе с Робом Йеттеном официально принесло присягу. Ранее лидеры трех политических партий страны согласовали коалиционное соглашение, что позволило сформировать новый Кабинет министров. Министром иностранных дел Нидерландов назначен проукраинский евродепутат Том Берендсен.

Читайте также: Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция передали $500 млн на закупку оружия для Украины в рамках PURL