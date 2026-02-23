Зеленский обсудил с маршалком Сейма Польши Чажастым евроинтеграцию и энергетическую поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Евроинтеграция Украины

Зеленский и Чажастый обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз.

Маршалок Сейма Польши подчеркнул, что поддерживает независимость Украины и вступление нашего государства в Евросоюз.

"Мы не представляем свободную Польшу без свободной Украины. Мы приехали сказать, что сделаем все, чтобы Украина как можно скорее вошла в Европейский Союз", – отметил он.

Оборонная поддержка

Зеленский проинформировал польскую сторону о ходе переговоров для достижения достойного мира, в частности о встречах делегаций Украины, США и России в Женеве.

Особое внимание Зеленский и Чажастый уделили оборонной поддержке Украины.

Президент отметил, что реализация совместных проектов в рамках программы SAFE соответствует интересам безопасности обеих стран, а также поблагодарил Польшу за вклад в программу PURL. Кроме того, стороны обсудили запуск совместных оборонных производств.

Энергетическая поддержка

Также глава государства и маршалок Сейма Польши говорили и об энергетической безопасности и подготовке к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая в июне состоится в Гданьске.

