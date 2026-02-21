РФ ведет скоординированные антиукраинские кампании в польскоязычных соцсетях, - маршалок Сейма Польши Чажастый

Россия ведет скоординированные дезинформационные кампании, в частности антиукраинские кампании в польскоязычных социальных сетях.

Об этом рассказал в интервью Укринформу маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Антиукраинские кампании РФ

"Мы должны действовать совместно в трех сферах: безопасность, информация и институциональная устойчивость. Россия ведет скоординированные дезинформационные кампании, в частности с использованием контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, примером чего являются антиукраинские кампании в польскоязычных социальных сетях. Мы не дадим себя обмануть", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ на Олимпиаде проводит масштабную кампанию с фейками против Украины, в частности генерирует ИИ-видео, - BBC

Нужно усиливать обмен информацией

Чажастый призвал усиливать обмен информацией. Он подчеркнул, что гибридная война требует совместного ответа – государств, парламентов и обществ.

"Последнее, возможно, самое важное. Ничто не заменит здравый смысл, особенно при оценке контента в интернете", - добавил он.

Читайте также: Пропагандисты РФ готовят новые фейки об Украине, - ЦПД