РФ ведет скоординированные антиукраинские кампании в польскоязычных соцсетях, - маршалок Сейма Польши Чажастый
Россия ведет скоординированные дезинформационные кампании, в частности антиукраинские кампании в польскоязычных социальных сетях.
Об этом рассказал в интервью Укринформу маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, передает Цензор.НЕТ.
Антиукраинские кампании РФ
"Мы должны действовать совместно в трех сферах: безопасность, информация и институциональная устойчивость. Россия ведет скоординированные дезинформационные кампании, в частности с использованием контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, примером чего являются антиукраинские кампании в польскоязычных социальных сетях. Мы не дадим себя обмануть", - отметил он.
Нужно усиливать обмен информацией
Чажастый призвал усиливать обмен информацией. Он подчеркнул, что гибридная война требует совместного ответа – государств, парламентов и обществ.
"Последнее, возможно, самое важное. Ничто не заменит здравый смысл, особенно при оценке контента в интернете", - добавил он.
