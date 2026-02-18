РФ на Олимпиаде проводит масштабную кампанию с фейками против Украины, в частности генерирует ИИ-видео, - BBC

Масштабная российская операция по дезинформации началась на зимних Олимпийских играх в Милане. Кремль пытается с помощью сгенерированных ИИ-видео представить украинских спортсменов и болельщиков агрессивными, коррумпированными и неприемлемыми.

Об этом говорится в исследовании экспертов BBC Verify.

Российские фейки

С 30 января эксперты BBC Verify проанализировали 43 примера фейковых новостей, которые им предоставили независимые американские исследователи. BBC Verify отслеживает эту операцию уже несколько лет.

"Матрешка" — одно из многих названий, под которыми известна эта российская дезинформационная кампания. Почти ничего не известно о том, где работает "Матрешка", кто ею руководит и действительно ли она имеет связи с Кремлем.

"Матрешка" действует путем публикации большого количества фейкового контента, который координированно распространяется через сеть фейковых аккаунтов в социальных сетях. Эксперты утверждают, что цель кампании — чтобы часть этого контента была распространена реальными аккаунтами или освещена в СМИ.

Кампания против Украины

BBC приводит пример из пресс-конференции президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Сначала показали настоящую пресс-конференцию Ковентри Euronews о дисквалификации скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти", а через несколько секунд голос Ковентри начинает генерировать искусственный интеллект.

Она "утверждает", что была шокирована тем, что украинцы приехали в Милан "ради безумного политического пиара", что спортсмены ведут себя агрессивно и что она клянется, что "никогда не встречала таких раздражительных людей". Но кадры с настоящей пресс-конференции доказывают, что Ковентри не сказала ни одной из этих фраз.

BBC Verify видели, как эту же тактику использовали, чтобы создать дипфейк американского комментатора на зимних Олимпийских играх, а канадская телекомпания CBC опровергла ИИ-видео с одним из своих журналистов.

Отмечается, что впервые "Матрешка" привлекла широкое внимание во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году, но, согласно докладу французского правительства, она действует по крайней мере с сентября 2023 года.

"Ее целью является влияние на общественное мнение в ЕС и США относительно вторжения России в Украину, подрыв доверия к демократическим институтам, поляризация общественного мнения по чувствительным вопросам и порча имиджа украинцев", - добавляет BBC.

