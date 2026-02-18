РУС
РФ на Олимпиаде проводит масштабную кампанию с фейками против Украины, в частности генерирует ИИ-видео, - BBC

Олимпиада-2026

Масштабная российская операция по дезинформации началась на зимних Олимпийских играх в Милане. Кремль пытается с помощью сгенерированных ИИ-видео представить украинских спортсменов и болельщиков агрессивными, коррумпированными и неприемлемыми.

Об этом говорится в исследовании экспертов BBC Verify, передаетЦензор.НЕТ.

Российские фейки

С 30 января эксперты BBC Verify проанализировали 43 примера фейковых новостей, которые им предоставили независимые американские исследователи. BBC Verify отслеживает эту операцию уже несколько лет.

  • "Матрешка" — одно из многих названий, под которыми известна эта российская дезинформационная кампания. Почти ничего не известно о том, где работает "Матрешка", кто ею руководит и действительно ли она имеет связи с Кремлем. 

  • "Матрешка" действует путем публикации большого количества фейкового контента, который координированно распространяется через сеть фейковых аккаунтов в социальных сетях. Эксперты утверждают, что цель кампании — чтобы часть этого контента была распространена реальными аккаунтами или освещена в СМИ.

Кампания против Украины

BBC приводит пример из пресс-конференции президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Сначала показали настоящую пресс-конференцию Ковентри Euronews о дисквалификации скелетониста Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти", а через несколько секунд голос Ковентри начинает генерировать искусственный интеллект.

Она "утверждает", что была шокирована тем, что украинцы приехали в Милан "ради безумного политического пиара", что спортсмены ведут себя агрессивно и что она клянется, что "никогда не встречала таких раздражительных людей". Но кадры с настоящей пресс-конференции доказывают, что Ковентри не сказала ни одной из этих фраз.

BBC Verify видели, как эту же тактику использовали, чтобы создать дипфейк американского комментатора на зимних Олимпийских играх, а канадская телекомпания CBC опровергла ИИ-видео с одним из своих журналистов.

Россияне на Олимпиаде проводят масштабную кампанию с фейками против Украины

Отмечается, что впервые "Матрешка" привлекла широкое внимание во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году, но, согласно докладу французского правительства, она действует по крайней мере с сентября 2023 года.

"Ее целью является влияние на общественное мнение в ЕС и США относительно вторжения России в Украину, подрыв доверия к демократическим институтам, поляризация общественного мнения по чувствительным вопросам и порча имиджа украинцев", - добавляет BBC.

Скількі світ буде терпіти таку наволоч, мразоту як сросія? Немає огіднішої,брехливішої,мерзенішної, пакоснішої нації ніж сросіякі.
Проблема не в дезінформації, а в тому, що у неї вірять.
Русню, наприклад, ніякою дезою не проймеш.
Бо діє за принципом "что нє вигодно - то і ложь".
Взагалі потрібно, щоб соціальні мережі заборонили розміщувати матеріали, згенеровані ШІ!
Проблема не в дезінформації, а в тому, що у неї вірять.
Русню, наприклад, ніякою дезою не проймеш.
Бо діє за принципом "что нє вигодно - то і ложь".
Взагалі потрібно, щоб соціальні мережі заборонили розміщувати матеріали, згенеровані ШІ!
Скількі світ буде терпіти таку наволоч, мразоту як сросія? Немає огіднішої,брехливішої,мерзенішної, пакоснішої нації ніж сросіякі.
Поясніть МОКу, що спорт " внє палітікі". А ці відео згенерували англосакси, щоб очернити білих і пушистих кацапів і під цей шумок допустити всіх спортсменів.
Так расєї взагалі немає на Олімпіаді 🤔
На паралімпіаді вже знову є, офіційно. До наступної олімпіади і "олімпійскій вопрос рєшат".
Це ж треба так поїхати кукухою на темі України. В принципі кацапня така завжди була. Як би лапті щоки не надували але це віковий комплекс меншовартості болотяних варварів до жителів Київської метрополії.
Мені 65 плюс, але я в більшості відео і особливо музики розрізню де ші де справжнє. Хай вчаться, бо здохнуть в московській окупації.
Какой пересидент, такая и русня.
Раша- фаша кончена...їй місто на планеті де одні камні і напильники...
