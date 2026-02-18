РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9436 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2026
3 024 31

Это отвратительно, что МОК выбрал россиянку нести табличку Украины на Олимпиаде. Требуем расследования, - МИД

Россиянка Анастасия Кучерова

В Министерстве иностранных дел Украины требуют расследования от МОК из-за россиянки Анастасии Кучеровой, которая несла табличку сборной Украины во время церемонии открытия Олимпийских игр-2026.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Украины

Тихий назвал это решение противоречащим базовым принципам международного спорта и призвал Международный олимпийский комитет провести внутреннее расследование инцидента.

"Факт того, что МОК выбрал россиянку нести табличку сборной Украины, является отвратительным. Это выходит за пределы любой человеческой морали или принципов. Я даже не могу представить, что происходило в голове человека в МОК, который увидел, что эта россиянка подала заявку, и одобрил ее. Мы настаиваем на внутреннем расследовании в рамках МОК, чтобы выяснить, кто это разрешил", - подчеркнули в МИД.

Представитель МИД добавил, что в международной спортивной практике страны, находящиеся в состоянии войны, обычно разделяют, чтобы избежать прямых пересечений. По его мнению, допуск россиянки к сопровождению украинской команды является нарушением духа Олимпийской хартии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина призывает страны не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026, - Сибига

Что предшествовало?

  • Накануне стало известно, что в Милане во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 табличку сборной Украины несла уроженка России Анастасия Кучерова. 
  • Россиянка рассказала, что сознательно выбрала именно Украину, когда волонтерам разрешили выбирать страны вместо случайного распределения, а украинские олимпийцы отнеслись к этому скептически.

Читайте также: Гераскевич инициирует сбор средств для семей погибших спортсменов

Автор: 

МИД (664) МОК (40) Олимпиада (120) Тихий Георгий (55)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
взагалі то це вона cама обрали нести табличку "Ucraina", бо це МОК віддав на вибір волонтерам... Варто зазначити що вона виїхала з росії в 2018. Виступає проти путлєра та війни...Так і до Нємцова можна доїбатись. Схоже просто хтось хоче попіаритись на тлі власного безсилля стосовно появи рашистьких прапорів на Паралімпіаді! ОТ де енергію треба проявити!
показать весь комментарий
18.02.2026 16:25 Ответить
+8
Ох і під.ри засіли в МОК..
показать весь комментарий
18.02.2026 16:22 Ответить
+8
Хіба вона громадянка росії, а не Італії? У нас половина уряду уродженці росії, МЗС до них доколупатись не хоче?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох і під.ри засіли в МОК..
показать весь комментарий
18.02.2026 16:22 Ответить
Дуже жадібні під*ри, як і в УЄФА.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:31 Ответить
В данному випадку зелені довбойоби засіли в МЗС...
показать весь комментарий
18.02.2026 16:47 Ответить
Це ті підари, які казали що спорт поза політикою, коли Гринкевич вдягнув шолом з фото загиблих спортсменів .
показать весь комментарий
18.02.2026 17:10 Ответить
Це чергова диверсія кацапстану, зважаючи на вплив кацапів у МОК.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:24 Ответить
Розслідування в чому? Хто ніс? Чи хто в МОК? Знову роботи не початий край, комісії, зустрічі... Окозамилювання по всіх фронтах.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:25 Ответить
Ти москаля за двері, так він через вікно лізе!
Народне прислів'я
показать весь комментарий
18.02.2026 16:25 Ответить
взагалі то це вона cама обрали нести табличку "Ucraina", бо це МОК віддав на вибір волонтерам... Варто зазначити що вона виїхала з росії в 2018. Виступає проти путлєра та війни...Так і до Нємцова можна доїбатись. Схоже просто хтось хоче попіаритись на тлі власного безсилля стосовно появи рашистьких прапорів на Паралімпіаді! ОТ де енергію треба проявити!
показать весь комментарий
18.02.2026 16:25 Ответить
" Коли собаці нічого робити, вона починає лизати собі ... . "
Ну не перемовинами ж з кацапами займатись МЗС, з цим і хламідія з умеров впораються. ПоріШають про економічні зони чорні діри.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:34 Ответить
"Виступає" тихенько вдома в туалеті?Бюсь об заклад що ще й збирає кошти на лікування поранених підарів бо-"мальчікі нє вінаватиє,єто всьо плахой путін"
показать весь комментарий
18.02.2026 17:22 Ответить
Трохи не так. 😊 Вам би поцікавитись спочатку. Суть в тому, що ця московитка в рази краща для України по ставленню до українців і кацапів для щирого Героя України Сергія Бубку. Хоча звичацно хитрий задум чиновників МОК виьно неозброєним оком. І так, такі речі толерувсти не треба, навіть якби табличку ніс сам Нємцов.
показать весь комментарий
18.02.2026 17:35 Ответить
Та якось пофіг.Москалі в єс майже всі хороші.Майже всі не підтримують ***** і війну.І одночасно завжди ввернуть-"наші мальчікі тоже гібнут"
показать весь комментарий
18.02.2026 17:40 Ответить
Я трохи не про те. 😊 Я про те, що значна частина доморощених ширих українців стала справжніми ренегатами - гіршими за деяких кацапів.
показать весь комментарий
18.02.2026 17:55 Ответить
"Варто зазначити що вона виїхала з росії в 2018"

она выехала в 2012, в 2018 последний раз посещала
показать весь комментарий
18.02.2026 17:31 Ответить
Підозрюю що ти теж не "посєщал".Але досі в німеччині з якиком живеш
показать весь комментарий
18.02.2026 17:41 Ответить
Чого не зробиш за путінську копійчину.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:26 Ответить
а якого хера Збірна України не влаштувала демарш?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:27 Ответить
Хіба вона громадянка росії, а не Італії? У нас половина уряду уродженці росії, МЗС до них доколупатись не хоче?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:29 Ответить
Привіт, член секти "какая разніцца" і свідок "харьошіх і рюськіх"!І не затримуючись іди до біса
показать весь комментарий
18.02.2026 17:20 Ответить
Я б сходив, але ж такі як ти там вже всі місця забронювали, скориставшись окремим входом для "розумово обмежено придатних".
показать весь комментарий
18.02.2026 17:26 Ответить
Там багато харьошіх рускіх!За якими ти сумуєш!
показать весь комментарий
18.02.2026 17:28 Ответить
ВІрю. Тобі видніше, ти ж вже там.
показать весь комментарий
18.02.2026 17:32 Ответить
***** за це заплатило мок, тому кацапка і несла нашу табличку.
Наш ворог не просто якийсь тупий кацап, наш ворог - чекіст, охранка, яка саме цим і займається, що найопує всіх веде підкилимну війну скрізь. Вбиває своїх ворогів отрутою, наче живе ще у середньовіччі, натякає всьому світу, що українські спортсмени - це їхня власність, яку веде за собою кацапська самиця, та усілякі інші гидотні подлянки.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:30 Ответить
МОК взагалі огидна організація. Взагалі а яка організація в теперішньому світі не лайно? Весь світ-лайно.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:32 Ответить
виписати преміальні зрадникам від України "борзому " і "бубці" .які в МОК ВІДСТОЮВАЛИ І ВІДСТОЮЮТЬ ІНТЕРЕСИ РАШИСТІВ ЗА ГРОШІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
показать весь комментарий
18.02.2026 16:46 Ответить
Я впевнений на 99% вона з чекісток
показать весь комментарий
18.02.2026 17:01 Ответить
Мзс спочатку вичекав,подивився на реакцію громадян і вже тоді відреагував.І за те дякую
показать весь комментарий
18.02.2026 17:18 Ответить
Міщенко Олександр Павлович

Заступник Міністра закордонних справ України
Народивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5 Туапсе, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Прямо в сусідньому кабінеті сидить такий же уродженець росії. Але ж "ета другоє, панімать нада".
показать весь комментарий
18.02.2026 17:20 Ответить
росіянка, яка 14 років проживає в Мілані, висловила свою незгоду з війною Росії проти України Джерело: https://censor.net/ua/p3601061
- в чому проблєма ?
показать весь комментарий
18.02.2026 17:32 Ответить
имитация бурной деятельности, других проблем у мзс нет
показать весь комментарий
18.02.2026 17:34 Ответить
Виглядає так що ми самі заковтнули наживку і роздули цей факт в негативному для себе плані.Якщо нам не вистарчило розуму сказати що от етнічна росіянка втікла з фашистської росіі і гордо несе табличку "УКРАЇНА" бо вважає себе українкою то можна було принаймі змовчати."Глупа баба завжди здасться розумною...поки не заговорить" - східна поговірка...
показать весь комментарий
18.02.2026 17:40 Ответить
 
 