3 024 31
Это отвратительно, что МОК выбрал россиянку нести табличку Украины на Олимпиаде. Требуем расследования, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины требуют расследования от МОК из-за россиянки Анастасии Кучеровой, которая несла табличку сборной Украины во время церемонии открытия Олимпийских игр-2026.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Украины
Тихий назвал это решение противоречащим базовым принципам международного спорта и призвал Международный олимпийский комитет провести внутреннее расследование инцидента.
"Факт того, что МОК выбрал россиянку нести табличку сборной Украины, является отвратительным. Это выходит за пределы любой человеческой морали или принципов. Я даже не могу представить, что происходило в голове человека в МОК, который увидел, что эта россиянка подала заявку, и одобрил ее. Мы настаиваем на внутреннем расследовании в рамках МОК, чтобы выяснить, кто это разрешил", - подчеркнули в МИД.
Представитель МИД добавил, что в международной спортивной практике страны, находящиеся в состоянии войны, обычно разделяют, чтобы избежать прямых пересечений. По его мнению, допуск россиянки к сопровождению украинской команды является нарушением духа Олимпийской хартии.
Что предшествовало?
- Накануне стало известно, что в Милане во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 табличку сборной Украины несла уроженка России Анастасия Кучерова.
- Россиянка рассказала, что сознательно выбрала именно Украину, когда волонтерам разрешили выбирать страны вместо случайного распределения, а украинские олимпийцы отнеслись к этому скептически.
Топ комментарии
+11 MrStepanovM
показать весь комментарий18.02.2026 16:25 Ответить Ссылка
+8 Виталий Еременко
показать весь комментарий18.02.2026 16:22 Ответить Ссылка
+8 cimg max
показать весь комментарий18.02.2026 16:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Народне прислів'я
Ну не перемовинами ж з кацапами займатись МЗС, з цим і хламідія з умеров впораються. ПоріШають про
економічні зоничорні діри.
она выехала в 2012, в 2018 последний раз посещала
Наш ворог не просто якийсь тупий кацап, наш ворог - чекіст, охранка, яка саме цим і займається, що найопує всіх веде підкилимну війну скрізь. Вбиває своїх ворогів отрутою, наче живе ще у середньовіччі, натякає всьому світу, що українські спортсмени - це їхня власність, яку веде за собою кацапська самиця, та усілякі інші гидотні подлянки.
Заступник Міністра закордонних справ України
Народивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 24 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5 Туапсе, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Прямо в сусідньому кабінеті сидить такий же уродженець росії. Але ж "ета другоє, панімать нада".
- в чому проблєма ?