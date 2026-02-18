Это отвратительно, что МОК выбрал россиянку нести табличку Украины на Олимпиаде. Требуем расследования, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины требуют расследования от МОК из-за россиянки Анастасии Кучеровой, которая несла табличку сборной Украины во время церемонии открытия Олимпийских игр-2026.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

Тихий назвал это решение противоречащим базовым принципам международного спорта и призвал Международный олимпийский комитет провести внутреннее расследование инцидента.

"Факт того, что МОК выбрал россиянку нести табличку сборной Украины, является отвратительным. Это выходит за пределы любой человеческой морали или принципов. Я даже не могу представить, что происходило в голове человека в МОК, который увидел, что эта россиянка подала заявку, и одобрил ее. Мы настаиваем на внутреннем расследовании в рамках МОК, чтобы выяснить, кто это разрешил", - подчеркнули в МИД.

Представитель МИД добавил, что в международной спортивной практике страны, находящиеся в состоянии войны, обычно разделяют, чтобы избежать прямых пересечений. По его мнению, допуск россиянки к сопровождению украинской команды является нарушением духа Олимпийской хартии.

Что предшествовало?

Накануне стало известно, что в Милане во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 табличку сборной Украины несла уроженка России Анастасия Кучерова.

Россиянка рассказала, что сознательно выбрала именно Украину, когда волонтерам разрешили выбирать страны вместо случайного распределения, а украинские олимпийцы отнеслись к этому скептически.

