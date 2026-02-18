Це огидно, що МОК обрав росіянку нести табличку України на Олімпіаді. Вимагаємо розслідування, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України вимагають розслідування від МОК через росіянку Анастасію Кучерову, яка несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція України

Тихий назвав це рішення таким, що суперечить базовим принципам міжнародного спорту й закликав Міжнародний олімпійський комітет провести внутрішнє розслідування інциденту.

"Факт того, що МОК обрав росіянку нести табличку збірної України, є огидним. Це виходить за межі будь-якої людської моралі чи принципів. Я навіть не можу уявити, що відбувалося в голові людини в МОК, яка побачила, що ця росіянка подала заявку, і схвалила її. Ми наполягаємо на внутрішньому розслідуванні в межах МОК, щоб з'ясувати, хто це дозволив", - наголосили в МЗС.

Речник МЗС додав, що в міжнародній спортивній практиці країни, які перебувають у стані війни, зазвичай розводять, аби уникнути прямих перетинів. На його думку, допуск росіянки до супроводу української команди є порушенням духу Олімпійської хартії.

Що передувало?

Напередодні стало відомо, що у Мілані під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 табличку збірної України несла уродженка Росії Анастасія Кучерова.

Росіянка розповіла, що свідомо обрала саме Україну, коли волонтерам дозволили обирати країни замість випадкового розподілу, а українські олімпійці поставилися до цього скептично.

