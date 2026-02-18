Це огидно, що МОК обрав росіянку нести табличку України на Олімпіаді. Вимагаємо розслідування, - МЗС

Росіянка Анастасія Кучерова

У Міністерстві закордонних справ України вимагають розслідування від МОК через росіянку Анастасію Кучерову, яка несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція України

Тихий назвав це рішення таким, що суперечить базовим принципам міжнародного спорту й закликав Міжнародний олімпійський комітет провести внутрішнє розслідування інциденту.

"Факт того, що МОК обрав росіянку нести табличку збірної України, є огидним. Це виходить за межі будь-якої людської моралі чи принципів. Я навіть не можу уявити, що відбувалося в голові людини в МОК, яка побачила, що ця росіянка подала заявку, і схвалила її. Ми наполягаємо на внутрішньому розслідуванні в межах МОК, щоб з'ясувати, хто це дозволив", - наголосили в МЗС.

Речник МЗС додав, що в міжнародній спортивній практиці країни, які перебувають у стані війни, зазвичай розводять, аби уникнути прямих перетинів. На його думку, допуск росіянки до супроводу української команди є порушенням духу Олімпійської хартії.

Що передувало?

  • Напередодні стало відомо, що у Мілані під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 табличку збірної України несла уродженка Росії Анастасія Кучерова. 
  • Росіянка розповіла, що свідомо обрала саме Україну, коли волонтерам дозволили обирати країни замість випадкового розподілу, а українські олімпійці поставилися до цього скептично.

Топ коментарі
взагалі то це вона cама обрали нести табличку "Ucraina", бо це МОК віддав на вибір волонтерам... Варто зазначити що вона виїхала з росії в 2018. Виступає проти путлєра та війни...Так і до Нємцова можна доїбатись. Схоже просто хтось хоче попіаритись на тлі власного безсилля стосовно появи рашистьких прапорів на Паралімпіаді! ОТ де енергію треба проявити!
18.02.2026 16:25 Відповісти
Хіба вона громадянка росії, а не Італії? У нас половина уряду уродженці росії, МЗС до них доколупатись не хоче?
18.02.2026 16:29 Відповісти
Ох і під.ри засіли в МОК..
18.02.2026 16:22 Відповісти
Ох і під.ри засіли в МОК..
18.02.2026 16:22 Відповісти
Дуже жадібні під*ри, як і в УЄФА.
18.02.2026 16:31 Відповісти
В данному випадку зелені довбойоби засіли в МЗС...
18.02.2026 16:47 Відповісти
Це ті підари, які казали що спорт поза політикою, коли Гринкевич вдягнув шолом з фото загиблих спортсменів .
18.02.2026 17:10 Відповісти
чий прапор (і паспорт) носить батько ген. прокурора України кравченко ?

наїзд на дівчину - ганебна і, що особливо прикро, тупа акція безсилля ОПи, після того як її "менеджери" обісрались з Шоломом пам'яті і рашиськими прапорами на Параолімпіаді

в Європі так НЕ робиться !

18.02.2026 21:51 Відповісти
Це чергова диверсія кацапстану, зважаючи на вплив кацапів у МОК.
18.02.2026 16:24 Відповісти
Розслідування в чому? Хто ніс? Чи хто в МОК? Знову роботи не початий край, комісії, зустрічі... Окозамилювання по всіх фронтах.
18.02.2026 16:25 Відповісти
Ти москаля за двері, так він через вікно лізе!
Народне прислів'я
18.02.2026 16:25 Відповісти
18.02.2026 16:25 Відповісти
" Коли собаці нічого робити, вона починає лизати собі ... . "
Ну не перемовинами ж з кацапами займатись МЗС, з цим і хламідія з умеров впораються. ПоріШають про економічні зони чорні діри.
18.02.2026 16:34 Відповісти
"Виступає" тихенько вдома в туалеті?Бюсь об заклад що ще й збирає кошти на лікування поранених підарів бо-"мальчікі нє вінаватиє,єто всьо плахой путін"
18.02.2026 17:22 Відповісти
Трохи не так. 😊 Вам би поцікавитись спочатку. Суть в тому, що ця московитка в рази краща для України по ставленню до українців і кацапів для щирого Героя України Сергія Бубку. Хоча звичацно хитрий задум чиновників МОК виьно неозброєним оком. І так, такі речі толерувсти не треба, навіть якби табличку ніс сам Нємцов.
18.02.2026 17:35 Відповісти
Та якось пофіг.Москалі в єс майже всі хороші.Майже всі не підтримують ***** і війну.І одночасно завжди ввернуть-"наші мальчікі тоже гібнут"
18.02.2026 17:40 Відповісти
Я трохи не про те. 😊 Я про те, що значна частина доморощених ширих українців стала справжніми ренегатами - гіршими за деяких кацапів.
18.02.2026 17:55 Відповісти
Це тези рашки.Ні,незважаючи ні на що-москалі вороги.Наглі,безцеремонні вороги.Які хочуть нас вбити,а коли отримують відкоша-знову згадують про брасткую любовь
18.02.2026 18:23 Відповісти
проблема не в тому що ти необізнаний невіглас, а в тому що ти цим хизуєшся і навіть не намагаєшся підняти рівень свого розуміння...типовий приклад ефекту Даннінга-Крюгера...
18.02.2026 22:01 Відповісти
Аааааа а ти інтелектуал чекаєш можливості возєднатися з хорошіми руськіми?Єхай пошукай їх на Донбас.
18.02.2026 22:03 Відповісти
ну, в де чому ти таки правий, я дійсно, вважаю себе інтелектуалом...мій життєвий шлях і здобутки підтверджують нашу правоту
18.02.2026 22:08 Відповісти
Супер.Коли москаль прийде до твоєї хати-ти йому томік пушкіна покажи.Засвідчи що інтелектуал.Гадаю що вам буде що обговорити.Правда не довго.
18.02.2026 22:11 Відповісти
я краще процитую тобі Марка Твена: «Ніколи не сперечайтеся з ідіотами. Ви опуститеся до їхнього рівня, де вони вас задавлять своїм досвідом»
18.02.2026 22:20 Відповісти
Добре що нагадав,припиняю з тобою сперечатися.
18.02.2026 22:28 Відповісти
😊 Дивно... Про "братскую любовь" першим власне ти згадав. І не просто першим - а єдиним. Ти кацап? 🤔
18.02.2026 23:18 Відповісти
Щось в тебе логіка закручена.То впарюєш що деякі українці гірші за кацапів,то згадку про "браську любов" перекручуєш.Кацапи-вороги.І нехрен серед лайна діаманти шукати.
18.02.2026 23:25 Відповісти
Росіяни хороші коли мертві.
18.02.2026 18:48 Відповісти
Так.
18.02.2026 18:49 Відповісти
альо, виши- ватники, почитайте що написав "наш" борзов

це реально ганьба !

18.02.2026 21:54 Відповісти
Узькощелепне,йди до біса
18.02.2026 21:58 Відповісти
як сталося що серед волонтерів не знайшлося жодного українця для нашої таблички... якось не віриться що просто не було охочих українців бути дотичними до такої події разом з нашою командою...от питаннячко цікаве...
18.02.2026 22:04 Відповісти
"Варто зазначити що вона виїхала з росії в 2018"

она выехала в 2012, в 2018 последний раз посещала
18.02.2026 17:31 Відповісти
Підозрюю що ти теж не "посєщал".Але досі в німеччині з якиком живеш
18.02.2026 17:41 Відповісти
"Підозрюю що ти теж не "посєщал"

себе підозрюй, больше польщы будет
18.02.2026 18:46 Відповісти
Це так "мило" коли москалі з порадами лізуть
18.02.2026 18:51 Відповісти
"Це так "мило"

ну, если сам не справляешься, приходится радити
18.02.2026 18:57 Відповісти
Москалику,бери свої поради і єхай на історічєскіє *****
18.02.2026 19:04 Відповісти
"Москалику,бери свої поради"

забыл у быдла спросить куда мне ехать. валька-стакан этническая украинка и родилась в Украине. по твоей логике ты такой же как валька-стакан. а вот тебе еще для раздумий, если есть чем конечно, тема здесь на цензоре:
"Кричав "зй###йте в Україну" та розпилив газ: таксист напав на вагітну українку у Варшаві"
вот как-то так этот поляк похож на тебя, или ты на него
18.02.2026 19:11 Відповісти
поплющило.....
18.02.2026 19:14 Відповісти
"поплющило"

соболезную
18.02.2026 19:17 Відповісти
Валька-стакан етнічна росіянка (до шлюбу Тютіна) - дивись Вікіпедію!!!
18.02.2026 23:18 Відповісти
"Валька-стакан етнічна росіянка"

да пох кто она, у нас сырский есть
19.02.2026 10:08 Відповісти
Чого не зробиш за путінську копійчину.
18.02.2026 16:26 Відповісти
а якого хера Збірна України не влаштувала демарш?
18.02.2026 16:27 Відповісти
18.02.2026 16:29 Відповісти
Привіт, член секти "какая разніцца" і свідок "харьошіх і рюськіх"!І не затримуючись іди до біса
18.02.2026 17:20 Відповісти
Я б сходив, але ж такі як ти там вже всі місця забронювали, скориставшись окремим входом для "розумово обмежено придатних".
18.02.2026 17:26 Відповісти
Там багато харьошіх рускіх!За якими ти сумуєш!
18.02.2026 17:28 Відповісти
ВІрю. Тобі видніше, ти ж вже там.
18.02.2026 17:32 Відповісти
***** за це заплатило мок, тому кацапка і несла нашу табличку.
Наш ворог не просто якийсь тупий кацап, наш ворог - чекіст, охранка, яка саме цим і займається, що найопує всіх веде підкилимну війну скрізь. Вбиває своїх ворогів отрутою, наче живе ще у середньовіччі, натякає всьому світу, що українські спортсмени - це їхня власність, яку веде за собою кацапська самиця, та усілякі інші гидотні подлянки.
18.02.2026 16:30 Відповісти
МОК взагалі огидна організація. Взагалі а яка організація в теперішньому світі не лайно? Весь світ-лайно.
18.02.2026 16:32 Відповісти
виписати преміальні зрадникам від України "борзому " і "бубці" .які в МОК ВІДСТОЮВАЛИ І ВІДСТОЮЮТЬ ІНТЕРЕСИ РАШИСТІВ ЗА ГРОШІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
18.02.2026 16:46 Відповісти
Я впевнений на 99% вона з чекісток
18.02.2026 17:01 Відповісти
Мзс спочатку вичекав,подивився на реакцію громадян і вже тоді відреагував.І за те дякую
18.02.2026 17:18 Відповісти
Міщенко Олександр Павлович

Заступник Міністра закордонних справ України
Міщенко Олександр Павлович

Заступник Міністра закордонних справ України
Народився 24 серпня 1964 Туапсе, Краснодарський край

Прямо в сусідньому кабінеті сидить такий же уродженець росії. Але ж "ета другоє, панімать нада".
18.02.2026 17:20 Відповісти
росіянка, яка 14 років проживає в Мілані, висловила свою незгоду з війною Росії проти України Джерело: https://censor.net/ua/p3601061
- в чому проблєма ?
18.02.2026 17:32 Відповісти
В тому що вона росіянка.
18.02.2026 18:26 Відповісти
имитация бурной деятельности, других проблем у мзс нет
18.02.2026 17:34 Відповісти
Виглядає так що ми самі заковтнули наживку і роздули цей факт в негативному для себе плані.Якщо нам не вистарчило розуму сказати що от етнічна росіянка втікла з фашистської росіі і гордо несе табличку "УКРАЇНА" бо вважає себе українкою то можна було принаймі змовчати."Глупа баба завжди здасться розумною...поки не заговорить" - східна поговірка...
18.02.2026 17:40 Відповісти
"Виглядає так що ми самі заковтнули наживку і роздули цей факт в негативному для себе плані"

100%
18.02.2026 18:58 Відповісти
"не знайшлося" жодної українки спроможної нести табличку, яка "прикрість"
18.02.2026 20:18 Відповісти
 
 