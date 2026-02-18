Це огидно, що МОК обрав росіянку нести табличку України на Олімпіаді. Вимагаємо розслідування, - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України вимагають розслідування від МОК через росіянку Анастасію Кучерову, яка несла табличку збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Тихий назвав це рішення таким, що суперечить базовим принципам міжнародного спорту й закликав Міжнародний олімпійський комітет провести внутрішнє розслідування інциденту.
"Факт того, що МОК обрав росіянку нести табличку збірної України, є огидним. Це виходить за межі будь-якої людської моралі чи принципів. Я навіть не можу уявити, що відбувалося в голові людини в МОК, яка побачила, що ця росіянка подала заявку, і схвалила її. Ми наполягаємо на внутрішньому розслідуванні в межах МОК, щоб з'ясувати, хто це дозволив", - наголосили в МЗС.
Речник МЗС додав, що в міжнародній спортивній практиці країни, які перебувають у стані війни, зазвичай розводять, аби уникнути прямих перетинів. На його думку, допуск росіянки до супроводу української команди є порушенням духу Олімпійської хартії.
- Напередодні стало відомо, що у Мілані під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 табличку збірної України несла уродженка Росії Анастасія Кучерова.
- Росіянка розповіла, що свідомо обрала саме Україну, коли волонтерам дозволили обирати країни замість випадкового розподілу, а українські олімпійці поставилися до цього скептично.
наїзд на дівчину - ганебна і, що особливо прикро, тупа акція безсилля ОПи, після того як її "менеджери" обісрались з Шоломом пам'яті і рашиськими прапорами на Параолімпіаді
в Європі так НЕ робиться !
Народне прислів'я
Ну не перемовинами ж з кацапами займатись МЗС, з цим і хламідія з умеров впораються.
економічні зоничорні діри.
це реально ганьба !
она выехала в 2012, в 2018 последний раз посещала
себе підозрюй, больше польщы будет
ну, если сам не справляешься, приходится радити
забыл у быдла спросить куда мне ехать. валька-стакан этническая украинка и родилась в Украине. по твоей логике ты такой же как валька-стакан. а вот тебе еще для раздумий, если есть чем конечно, тема здесь на цензоре:
"Кричав "зй###йте в Україну" та розпилив газ: таксист напав на вагітну українку у Варшаві"
вот как-то так этот поляк похож на тебя, или ты на него
соболезную
да пох кто она, у нас сырский есть
Наш ворог не просто якийсь тупий кацап, наш ворог - чекіст, охранка, яка саме цим і займається, що найопує всіх веде підкилимну війну скрізь. Вбиває своїх ворогів отрутою, наче живе ще у середньовіччі, натякає всьому світу, що українські спортсмени - це їхня власність, яку веде за собою кацапська самиця, та усілякі інші гидотні подлянки.
Заступник Міністра закордонних справ України
Прямо в сусідньому кабінеті сидить такий же уродженець росії. Але ж "ета другоє, панімать нада".
