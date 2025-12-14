РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8796 посетителей онлайн
Новости Российская дезинформация против Украины
2 574 20

Выдавали себя за "украинских нацистов": В Австрии разоблачена сеть ФСБ, - СМИ

В Австрии разоблачили сеть ФСБ

С целью дискредитации украинцев и Украины Россия создала в Европе масштабную дезинформационную сеть, которая наиболее активно действовала в Австрии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в расследовании австрийского издания profil на основании материалов Управления государственной безопасности и разведки Австрии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Так, отмечается, что в марте этого года спецслужба сообщила о разоблачении российской дезинформационной операции, а теперь журналисты получили доступ к деталям следствия.

По данным расследования, кампания охватывала не только Австрию, но и другие страны Европы. Координацией сети занимался австриец Ян Марсалек, который, по данным следствия, длительное время работает на российские спецслужбы. С 2022 года он вместе с гражданином Болгарии Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, организовывал изготовление и размещение наклеек и граффити с праворадикальной и неонацистской символикой в публичных местах.

Читайте также: Еврокомиссия планирует создать Центр демократической устойчивости для борьбы с дезинформацией РФ, - The Guardian

Отмечается, что все эти действия были направлены на создание впечатления, что соответствующую символику распространяют украинцы. Переписка организаторов свидетельствует о преднамеренной попытке привязать нацистские символы к Украине: праворадикальные знаки изображали в цветах украинского флага, сочетали с лозунгом "Слава Украине" и дополняли оскорбительными призывами против россиян.

Кураторы из ФСБ рекомендовали агентам распространять символику "Азова"

Сообщается, что участники кампании создали сеть веб-сайтов, которые имитировали европейские ячейки украинского полка "Азов". По данным журналистов, кураторы из ФСБ прямо рекомендовали агентам распространять символику "Азова" по всей Европе с обязательным добавлением свастики для усиления дискредитационного эффекта.

Читайте: США больше не будут сотрудничать с Европой в борьбе с российской дезинформацией, - FT

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Коллегия Европейской комиссии утвердила проект "Европейский щит демократии", который будет бороться с гибридными угрозами и дезинформацией со стороны России.

Автор: 

Австрия (867) дезинформация (369) россия (98364) ФСБ (1987)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Методи луб'янки не змінюються десятиліттями
показать весь комментарий
14.12.2025 11:44 Ответить
+8
Він там давно вже там!

КраїнаПартіяРезультат на Євровиборах 2024 рокуЗв'язки з Росією, позиція щодо України. АвстріяПартія свободи (FPÖ)25,4%Партнери «Єдиної Росії» з 2016 року, протидіють антиросійським санкція в ЄС та закликають до зближення з Росією.

показать весь комментарий
14.12.2025 11:53 Ответить
+5
Русскаязичьй пєрєдок добрався до Австрії.
показать весь комментарий
14.12.2025 11:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Методи луб'янки не змінюються десятиліттями
показать весь комментарий
14.12.2025 11:44 Ответить
чекісти народжують дітей і ті продовжують їх злочини
показать весь комментарий
14.12.2025 12:00 Ответить
Україна стала такою клоакою, завдяки тому що вертухаям дали з почестями померти у своїх маєтках, а не на нарах куди вони відправляли людей. У цих вертухаїв є потомство і вони продовжують плодиться (ЗЕлене лайно).Не платити з Шаріковими. У Польщі заборонили вихідцям з КПРС заборонили (з 1990) займати державні пости, але якщо хочеш лопатою - то ноу проблем. Звідси і це лайно Коавчук, Кучма, Ющ, Овоч усі бивші комуняки пристосуванці.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:22 Ответить
Це відомий факт!
Українці не провели ні люстрації ні інституту негромадянства і натуралізації , за таких умов демократична і процвітаюча Україна неможлива.
Натомість стала заповідником наживи для дітей і внуків чекістів , які тепер зацмають найвищі пости а інші олігархи
показать весь комментарий
14.12.2025 12:36 Ответить
Всі ці 35 років Україна не мала справжньої незалежності, бо кацапія всіма силами намагалася повернути її назад під свою окупацію! Тому і не дивно, що Україна не побудувала сильні демократичні інституції, бо увесь час заважали кацапські агенти і гівняні президенти!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:07 Ответить
По суті якби не автрійський художник то не було б "велічія" ні в росії ні в США і інструментів до пропаганди... а ссср розвалився ще б десь в 1940-1950 роках після смерті сраліна...
Натомість показувати героя росії уткіна хайль петровіча - "нацискій красавец" і має звання героя росії
показать весь комментарий
14.12.2025 12:42 Ответить
кацапи були такими задовго! до чекістів, прапраправправнуків опричників улуса каганатського
показать весь комментарий
14.12.2025 12:52 Ответить
Русскаязичьй пєрєдок добрався до Австрії.
показать весь комментарий
14.12.2025 11:50 Ответить
Він там давно вже там!

КраїнаПартіяРезультат на Євровиборах 2024 рокуЗв'язки з Росією, позиція щодо України. АвстріяПартія свободи (FPÖ)25,4%Партнери «Єдиної Росії» з 2016 року, протидіють антиросійським санкція в ЄС та закликають до зближення з Росією.

показать весь комментарий
14.12.2025 11:53 Ответить
Він вже добрався до Італії, не те що до Австрії, а на підході вже й Іспанія!
показать весь комментарий
14.12.2025 13:03 Ответить
На сайті ЦН "пасеться" одна така мерзота під ніком Yan Pastars #604706
показать весь комментарий
14.12.2025 11:50 Ответить
а європейці на цю дезінформацію ведуться!
показать весь комментарий
14.12.2025 11:56 Ответить
КЛАСИКА. Звідси і всі "звірства" УПА - вся як завжди
показать весь комментарий
14.12.2025 11:58 Ответить
А ще алея "ангелів" і "геноцид в дирини...
Все як завжди - кацап, в першу чергу, звинувачує інших у своїх злочинах або попереджає про те, що сам збирається зробити.
Для нас то зовсім не дививна, а от для ситого і лінивого європейця з відмкнутим мозком? Досить часто то заходить... на жаль.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:11 Ответить
Від пари кацапів уся вулиця смердить. (С)
показать весь комментарий
14.12.2025 12:05 Ответить
Хай спецслужби усіх таких "псевдоукраїнців" перевіряють тестовими словами та виразами: "Полуниця", "залізниця", лисиця", "нісенітниця", та подібними...
показать весь комментарий
14.12.2025 12:18 Ответить
Додам: а якщо не зможуть сказать правильно - відразу на депортацію!...
показать весь комментарий
14.12.2025 12:19 Ответить
Свого часу,вони перевдягались у форму вояків УПА та катували людей. Тварюки.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:20 Ответить
..а як у 70-ті-80-ті роки не вірили тим дідусям та бабцям... жителям Західних областей України...які пережили **звільнення** у 1939...і знущання бандерівців після наступного звільнення.))) Не вірили їм ... що красносракі , перевдівшись у форму УПА вирізали цілі села. Не вірили, що вбивали дітей... гвалтували.. мародерили.. Як же ж міг радянський воїн це робити? Верещали... заламували ратиці... АЛЕ ЦЕ БУЛО!!! Куди не приходила руснява паскуда... повсюди кров..горе..сльози. І скільки вони ще заразили своєю смердячою руснявістью по всьому світу...
показать весь комментарий
14.12.2025 12:26 Ответить
козлячий кацапський мотлох
показать весь комментарий
14.12.2025 12:29 Ответить
 
 