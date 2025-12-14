Выдавали себя за "украинских нацистов": В Австрии разоблачена сеть ФСБ, - СМИ
С целью дискредитации украинцев и Украины Россия создала в Европе масштабную дезинформационную сеть, которая наиболее активно действовала в Австрии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в расследовании австрийского издания profil на основании материалов Управления государственной безопасности и разведки Австрии.
Что известно?
Так, отмечается, что в марте этого года спецслужба сообщила о разоблачении российской дезинформационной операции, а теперь журналисты получили доступ к деталям следствия.
По данным расследования, кампания охватывала не только Австрию, но и другие страны Европы. Координацией сети занимался австриец Ян Марсалек, который, по данным следствия, длительное время работает на российские спецслужбы. С 2022 года он вместе с гражданином Болгарии Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, организовывал изготовление и размещение наклеек и граффити с праворадикальной и неонацистской символикой в публичных местах.
Отмечается, что все эти действия были направлены на создание впечатления, что соответствующую символику распространяют украинцы. Переписка организаторов свидетельствует о преднамеренной попытке привязать нацистские символы к Украине: праворадикальные знаки изображали в цветах украинского флага, сочетали с лозунгом "Слава Украине" и дополняли оскорбительными призывами против россиян.
Кураторы из ФСБ рекомендовали агентам распространять символику "Азова"
Сообщается, что участники кампании создали сеть веб-сайтов, которые имитировали европейские ячейки украинского полка "Азов". По данным журналистов, кураторы из ФСБ прямо рекомендовали агентам распространять символику "Азова" по всей Европе с обязательным добавлением свастики для усиления дискредитационного эффекта.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Коллегия Европейской комиссии утвердила проект "Европейский щит демократии", который будет бороться с гибридными угрозами и дезинформацией со стороны России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українці не провели ні люстрації ні інституту негромадянства і натуралізації , за таких умов демократична і процвітаюча Україна неможлива.
Натомість стала заповідником наживи для дітей і внуків чекістів , які тепер зацмають найвищі пости а інші олігархи
Натомість показувати героя росії уткіна хайль петровіча - "нацискій красавец" і має звання героя росії
КраїнаПартіяРезультат на Євровиборах 2024 рокуЗв'язки з Росією, позиція щодо України. АвстріяПартія свободи (FPÖ)25,4%Партнери «Єдиної Росії» з 2016 року, протидіють антиросійським санкція в ЄС та закликають до зближення з Росією.
Все як завжди - кацап, в першу чергу, звинувачує інших у своїх злочинах або попереджає про те, що сам збирається зробити.
Для нас то зовсім не дививна, а от для ситого і лінивого європейця з відмкнутим мозком? Досить часто то заходить... на жаль.