Выдавали себя за "украинских нацистов": В Австрии разоблачена сеть ФСБ, - СМИ

С целью дискредитации украинцев и Украины Россия создала в Европе масштабную дезинформационную сеть, которая наиболее активно действовала в Австрии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в расследовании австрийского издания profil на основании материалов Управления государственной безопасности и разведки Австрии.

Что известно?

Так, отмечается, что в марте этого года спецслужба сообщила о разоблачении российской дезинформационной операции, а теперь журналисты получили доступ к деталям следствия.

По данным расследования, кампания охватывала не только Австрию, но и другие страны Европы. Координацией сети занимался австриец Ян Марсалек, который, по данным следствия, длительное время работает на российские спецслужбы. С 2022 года он вместе с гражданином Болгарии Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, организовывал изготовление и размещение наклеек и граффити с праворадикальной и неонацистской символикой в публичных местах.

Отмечается, что все эти действия были направлены на создание впечатления, что соответствующую символику распространяют украинцы. Переписка организаторов свидетельствует о преднамеренной попытке привязать нацистские символы к Украине: праворадикальные знаки изображали в цветах украинского флага, сочетали с лозунгом "Слава Украине" и дополняли оскорбительными призывами против россиян.

Кураторы из ФСБ рекомендовали агентам распространять символику "Азова"

Сообщается, что участники кампании создали сеть веб-сайтов, которые имитировали европейские ячейки украинского полка "Азов". По данным журналистов, кураторы из ФСБ прямо рекомендовали агентам распространять символику "Азова" по всей Европе с обязательным добавлением свастики для усиления дискредитационного эффекта.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Коллегия Европейской комиссии утвердила проект "Европейский щит демократии", который будет бороться с гибридными угрозами и дезинформацией со стороны России.