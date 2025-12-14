Видавали себе за "українських нацистів": В Австрії викрито мережу ФСБ, - ЗМІ

З метою дискредитації українців та України Росія створила в Європі масштабну дезінформаційну мережу, що найактивніше діяла в Австрії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у розслідуванні австрійського видання profil на підставі матеріалів Управління державної безпеки та розвідки Австрії.

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Що відомо?

Так, зазначається, що в березні цього року спецслужба повідомила про викриття російської дезінформаційної операції, а тепер журналісти отримали доступ до деталей слідства.

За даними розслідування, кампанія охоплювала не лише Австрію, а й інші країни Європи. Координацією мережі займався австрієць Ян Марсалек, який, за даними слідства, тривалий час працює на російські спецслужби. Із 2022 року він разом із громадянином Болгарії Орліном Русєвим, якого згодом затримали в Лондоні, організовував виготовлення та розміщення наклейок і графіті з праворадикальною та неонацистською символікою в публічних місцях.

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Зауважується, що всі ці дії були спрямовані на створення враження, що відповідну символіку поширюють українці. Листування організаторів свідчить про навмисну спробу прив’язати нацистські символи до України: праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом "Слава Україні" та доповнювали образливими закликами проти росіян.

Куратори з ФСБ рекомендували агентам поширювати символіку "Азову"

Повідомляється, що учасники кампанії створили мережу вебсайтів, які імітували європейські осередки українського полку "Азов". За даними журналістів, куратори з ФСБ прямо рекомендували агентам поширювати символіку "Азову" по всій Європі з обов’язковим додаванням свастики для посилення дискредитаційного ефекту.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Колегія Європейської комісії затвердила проєкт "Європейський щит демократії", який боротиметься з гібридними загрозами та дезінформацією з боку Росії.