РФ на Олімпіаді проводить масштабну кампанію з фейків проти України, зокрема генерує ШІ-відео, - BBC
Масштабна російська операція з дезінформації розпочалася на зимові Олімпійські ігри в Мілані. Кремль намагається згенерованими ШІ-відео представити українських спортсменів і вболівальників агресивними, корумпованими та неприйнятними.
Про це йдеться в дослідженні експертів BBC Verify, передає Цензор.НЕТ.
Російські фейки
Із 30 січня експерти BBC Verify проаналізували 43 приклади фейкових новин, які їм надали незалежні американські дослідники. BBC Verify відстежує цю операцію вже кілька років.
- "Матрьошка" — одна з багатьох назв, під якими відома ця російська дезінформаційна кампанія. Майже нічого невідомо про те, де працює "Матрьошка", хто нею керує та чи справді вона має звʼязки з Кремлем.
"Матрьошка" діє шляхом публікації великої кількості фейкового контенту, який координовано поширюється через мережу фейкових акаунтів у соціальних мережах. Експерти стверджують, що мета кампанії — щоб частина цього контенту була поширена реальними акаунтами або висвітлена в ЗМІ.
Кампанія проти України
BBC наводить приклад з пресконференції президентки Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Спочатку показали справжню пресконференцію Ковентрі Euronews щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом памʼяті", а за кілька секунд голос Ковентрі починає генерувати штучний інтелект.
Вона "стверджує", що була шокована тим, що українці приїхали в Мілан "заради божевільного політичного піару", що спортсмени поводяться агресивно і що вона клянеться, що "ніколи не зустрічала таких дратівливих людей". Але кадри зі справжньої пресконференції доводять, що Ковентрі не сказала жодної з цих фраз.
BBC Verify бачили, як цю ж тактику використовували, щоб створити діпфейк американського коментатора на зимових Олімпійських іграх, а канадська телекомпанія CBC спростувала ШІ-відео з одним зі своїх журналістів.
Зазначається, що вперше "Матрьошка" привернула широку увагу під час Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році, але, згідно з доповіддю французького уряду, вона діє щонайменше з вересня 2023 року.
"Її метою є вплив на громадську думку в ЄС і США щодо вторгнення Росії в Україну, підрив довіри до демократичних інститутів, поляризація громадської думки з чутливих питань і псування іміджу українців", - додає BBC.
Русню, наприклад, ніякою дезою не проймеш.
Бо діє за принципом "что нє вигодно - то і ложь".