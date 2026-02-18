РФ на Олімпіаді проводить масштабну кампанію з фейків проти України, зокрема генерує ШІ-відео, - BBC

Масштабна російська операція з дезінформації розпочалася на зимові Олімпійські ігри в Мілані. Кремль намагається згенерованими ШІ-відео представити українських спортсменів і вболівальників агресивними, корумпованими та неприйнятними.

Про це йдеться в дослідженні експертів BBC Verify, передає Цензор.НЕТ.

Із 30 січня експерти BBC Verify проаналізували 43 приклади фейкових новин, які їм надали незалежні американські дослідники. BBC Verify відстежує цю операцію вже кілька років.

  • "Матрьошка" — одна з багатьох назв, під якими відома ця російська дезінформаційна кампанія. Майже нічого невідомо про те, де працює "Матрьошка", хто нею керує та чи справді вона має звʼязки з Кремлем. 

  • "Матрьошка" діє шляхом публікації великої кількості фейкового контенту, який координовано поширюється через мережу фейкових акаунтів у соціальних мережах. Експерти стверджують, що мета кампанії — щоб частина цього контенту була поширена реальними акаунтами або висвітлена в ЗМІ.

BBC наводить приклад з пресконференції президентки Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Спочатку показали справжню пресконференцію Ковентрі Euronews щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом памʼяті", а за кілька секунд голос Ковентрі починає генерувати штучний інтелект.

Вона "стверджує", що була шокована тим, що українці приїхали в Мілан "заради божевільного політичного піару", що спортсмени поводяться агресивно і що вона клянеться, що "ніколи не зустрічала таких дратівливих людей". Але кадри зі справжньої пресконференції доводять, що Ковентрі не сказала жодної з цих фраз.

BBC Verify бачили, як цю ж тактику використовували, щоб створити діпфейк американського коментатора на зимових Олімпійських іграх, а канадська телекомпанія CBC спростувала ШІ-відео з одним зі своїх журналістів.

Зазначається, що вперше "Матрьошка" привернула широку увагу під час Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році, але, згідно з доповіддю французького уряду, вона діє щонайменше з вересня 2023 року.

"Її метою є вплив на громадську думку в ЄС і США щодо вторгнення Росії в Україну, підрив довіри до демократичних інститутів, поляризація громадської думки з чутливих питань і псування іміджу українців", - додає BBC.

Скількі світ буде терпіти таку наволоч, мразоту як сросія? Немає огіднішої,брехливішої,мерзенішної, пакоснішої нації ніж сросіякі.
18.02.2026 17:30 Відповісти
Проблема не в дезінформації, а в тому, що у неї вірять.
Русню, наприклад, ніякою дезою не проймеш.
Бо діє за принципом "что нє вигодно - то і ложь".
18.02.2026 17:29 Відповісти
Взагалі потрібно, щоб соціальні мережі заборонили розміщувати матеріали, згенеровані ШІ!
18.02.2026 17:30 Відповісти
Поясніть МОКу, що спорт " внє палітікі". А ці відео згенерували англосакси, щоб очернити білих і пушистих кацапів і під цей шумок допустити всіх спортсменів.
18.02.2026 17:32 Відповісти
Так расєї взагалі немає на Олімпіаді 🤔
18.02.2026 17:44 Відповісти
На паралімпіаді вже знову є, офіційно. До наступної олімпіади і "олімпійскій вопрос рєшат".
18.02.2026 17:46 Відповісти
Це ж треба так поїхати кукухою на темі України. В принципі кацапня така завжди була. Як би лапті щоки не надували але це віковий комплекс меншовартості болотяних варварів до жителів Київської метрополії.
18.02.2026 17:45 Відповісти
Мені 65 плюс, але я в більшості відео і особливо музики розрізню де ші де справжнє. Хай вчаться, бо здохнуть в московській окупації.
18.02.2026 17:49 Відповісти
Какой пересидент, такая и русня.
18.02.2026 17:50 Відповісти
Раша- фаша кончена...їй місто на планеті де одні камні і напильники...
18.02.2026 17:56 Відповісти
Олiмпiада, - це продовження СВО!
18.02.2026 18:23 Відповісти
Поки наш дипломатичний корпус сидить в позі ждунів, і звично чекає якоїсь вказівки від риго-ОПи.
18.02.2026 20:22 Відповісти
 
 