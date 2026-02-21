Новини Російська дезінформація проти України
РФ веде скоординовані антиукраїнські кампанії в польськомовних соцмережах, - маршалок Сейму Польщі Чажастий

Росія веде скоординовані дезінформаційні кампанії, зокрема антиукраїнські кампанії в польськомовних соціальних мережах.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні діяти спільно у трьох сферах: безпека, інформація та інституційна стійкість. Росія веде скоординовані дезінформаційні кампанії, зокрема із застосуванням контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, прикладом чого є антиукраїнські кампанії в польськомовних соціальних мережах. Ми не дамо себе обдурити", - зазначив він.

Потрібно посилювати обмін інформацією

Чажастий закликав посилювати обмін інформацією. Він наголосив, що гібридна війна потребує спільної відповіді – держав, парламентів і суспільств.

"Останнє, можливо, найважливіше. Ніщо не замінить здорового глузду, особливо при оцінці контенту в інтернеті", - додав він.

В тому числі і тут...
Хіба не знайдеться якийсь опер,щоби інкогніто друкував імена(ніки) їх на нц?
21.02.2026 21:51 Відповісти
Чесно - якби ВСЮ ТУ ЕНЕРГІЮ що рузкіе витрачають на нас уже 400 років вони витратили на себе - вони б за ВВП перевершили США раз так в 10
21.02.2026 22:23 Відповісти
Треба на противагу вести антикацапські кампанії!
22.02.2026 00:26 Відповісти
А ми сидимо мовчки? У кацапів скінчились соцмережі, тобто здохли. Це роблять кацапськи боти ФСБ. А у нас все працює. Чому б флеш моб не оголосити. Кожен з нас може за вказаним посиланням написати в соцмережах чеською, німецькою, польською мовами те саме?
22.02.2026 04:43 Відповісти
 
 