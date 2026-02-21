РФ веде скоординовані антиукраїнські кампанії в польськомовних соцмережах, - маршалок Сейму Польщі Чажастий
Росія веде скоординовані дезінформаційні кампанії, зокрема антиукраїнські кампанії в польськомовних соціальних мережах.
Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, передає Цензор.НЕТ.
Антиукраїнські кампанії РФ
"Ми повинні діяти спільно у трьох сферах: безпека, інформація та інституційна стійкість. Росія веде скоординовані дезінформаційні кампанії, зокрема із застосуванням контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, прикладом чого є антиукраїнські кампанії в польськомовних соціальних мережах. Ми не дамо себе обдурити", - зазначив він.
Потрібно посилювати обмін інформацією
Чажастий закликав посилювати обмін інформацією. Він наголосив, що гібридна війна потребує спільної відповіді – держав, парламентів і суспільств.
"Останнє, можливо, найважливіше. Ніщо не замінить здорового глузду, особливо при оцінці контенту в інтернеті", - додав він.
