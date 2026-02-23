РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12465 посетителей онлайн
Новости Фото Визит маршалка в Украину
1 337 3

Маршалок Сейма Польши Чажастый прибыл с визитом в Киев. ФОТО

В Киев с первым официальным визитом прибыл маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в Facebook.

Как он отметил, это первый визит Чажастого в столицу Украины - и символический шаг в укреплении украинско-польского диалога.

"Впереди - встречи и содержательные беседы", - рассказал Стефанчук.

Читайте: РФ ведет скоординированные антиукраинские кампании в польскоязычных соцсетях, - маршалок Сейма Польши Чажастый

Чажастый в Киеве: первый визит и новый этап диалога с Польшей

Автор: 

Польша (9055) сейм (98) Стефанчук Руслан (684)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Діалог в Польші перед поїздкою:
- Не їдь туди, там реально довбойоби.
- Та ну, я не вірю, не може бути. Поїду. Хочу побачити на власні очі.
показать весь комментарий
23.02.2026 09:44 Ответить
так ,там реальні довб* **** 73% ... та зеленська мафія 🤡 ...
показать весь комментарий
23.02.2026 11:12 Ответить
Хряк трохи схуд неначе?..
показать весь комментарий
23.02.2026 11:30 Ответить
 
 