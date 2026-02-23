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Маршалок Сейма Польши Чажастый прибыл с визитом в Киев. ФОТО
В Киев с первым официальным визитом прибыл маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в Facebook.
Как он отметил, это первый визит Чажастого в столицу Украины - и символический шаг в укреплении украинско-польского диалога.
"Впереди - встречи и содержательные беседы", - рассказал Стефанчук.
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- Не їдь туди, там реально довбойоби.
- Та ну, я не вірю, не може бути. Поїду. Хочу побачити на власні очі.