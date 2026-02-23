Голова Сейму Польщі Чажастий прибув з візитом до Києва. ФОТО

До Києва з першим офіційним візитом прибув маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив у фейсбуці.

Як він зазначив, це перший візит Чажастого до столиці України - і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу.

"Попереду - зустрічі та змістовні розмови", - розповів Стефанчук.

