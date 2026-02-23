Зеленський обговорив із маршалком Сейму Польщі Чажастим євроінтеграцію та енергетичну підтримку України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим.

Євроінтеграція України 

Зеленський і Чажастий обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу.

Маршалок Сейму Польщі наголосив, що підтримує незалежність України та вступ нашої держави до Євросоюзу.

"Ми не уявляємо вільної Польщі без вільної України. Ми приїхали сказати, що зробимо все, щоб Україна увійшла якомога скоріше у Європейський Союз", – зазначив він.

Оборонна підтримка

Зеленський поінформував польську сторону про перебіг переговорів для досягнення достойного миру, зокрема про зустрічі делегацій України, США та Росії в Женеві.

Окрему увагу Зеленський і Чажастий приділили оборонній підтримці України.

Президент зауважив, що реалізація спільних проєктів у межах програми SAFE відповідає безпековим інтересам обох країн, і також подякував Польщі за внесок у програму PURL. Крім того, сторони обговорили запуск спільних оборонних виробництв.

Енергетична підтримка

Також глава держави та маршалок Сейму Польщі говорили й про енергетичну безпеку та підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка в червні відбудеться в Гданську.

Хоч не наговорив там іще якоїсь нової дурні, щоб остаточно із поляками відносини розірвати?
23.02.2026 22:12 Відповісти
Говорили-балакали, а результату ніякого
23.02.2026 22:39 Відповісти
Прохрипів Потужно
23.02.2026 22:57 Відповісти
 
 