210 6

Гарантии безопасности для Украины "не будут работать" без участия США, - глава МИД Нидерландов ван Веел

МИД Нидерландов прокомментировало гарантии безопасности для Украины

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел заявил о необходимости привлечения США к любым гарантиям безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует Sky News.

Критика Европы и роль США

Нидерландский министр нарисовал суровую картину, предупреждая, что любые гарантии для Украины будут бесполезны без США.

Ван Веел также критически относится к Европе, обвиняя ее в медленной помощи Украине и наложении "самоограничений" на свои действия.

"Мы также должны быть реалистами, в мире нет такой силы, как американская. Мы видим это сейчас в конфликтах, которые решаются по всему миру: без участия и давления США это не сработает", - считает он.

Ван Веел добавил, что "наши трансатлантические связи" подверглись "испытаниям и трудностям", но они остаются такими же важными, как и раньше.

Ратификация гарантий безопасности Конгрессом

  • Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе.
  • Напомним, что 25 января президент Владимир Зеленский сообщал, что двусторонний документ о гарантиях безопасности от США для Украины готов на 100%.

Діло в тому що вони так само вже і для Нідерландів не будуть працювати. Пора до цього звикнути і брати на себе відповідальність Європі бо в інакшому випадку один Підофюрер нападе з Заходу а інший зі сходу і вже зі свіжим моб ресурсом з території бувшої України. Але не мені це їм казати
13.02.2026 23:49 Ответить
А гарантії для Данії сильно працюють?

А ті гарантії що в Будапешті що протухли?

БРЕД. ЦЕ ВСЕ РОЗВОД ДЛЯ ЛОХІВ. Нема гарантій в цьому світі ні для кого - лише армія і ЯЗ гарантують тоді щось
13.02.2026 23:49 Ответить
Тільки Ядерна зброя і тисячі далекобійних балістичних ракет можуть гарантувати безпеку Україні. Всі остальні казочки про гарантії від сцишиа а особливо від рижого серуна можете засунути в одне місце. Зараз даже цілісність НАТО під великим питанням. І взагалі, винагородження окупантів українською землею це запорука подальших воєн. Єдиний можливий мир це коли рашистів розбити з позором і знищити московську імперію як колись знищили Гітлера. Представте собі, якби в 43-му з Гітлером підписали мирну угоду віддавши йому завойоване, то представте який би сильний став би Третій Рейх і невже Гітлер на фоні свого успіху зупинився б на досягнутому?
13.02.2026 23:54 Ответить
С гитлером таки подписывали и территории отдавали те же англосаксы но потом очень быстро обосоались и мира не видели только новую еще большую и страшную войну
14.02.2026 00:06 Ответить
"гарантії від США " це така ж сама брехлива і лицемірна куйня,як і рашистські обіцянки для України і українського народу...
13.02.2026 23:56 Ответить
Вони "не працюватимуть" i з участю США
14.02.2026 00:06 Ответить
 
 