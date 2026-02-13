Гарантии безопасности для Украины "не будут работать" без участия США, - глава МИД Нидерландов ван Веел
Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел заявил о необходимости привлечения США к любым гарантиям безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует Sky News.
Критика Европы и роль США
Нидерландский министр нарисовал суровую картину, предупреждая, что любые гарантии для Украины будут бесполезны без США.
Ван Веел также критически относится к Европе, обвиняя ее в медленной помощи Украине и наложении "самоограничений" на свои действия.
"Мы также должны быть реалистами, в мире нет такой силы, как американская. Мы видим это сейчас в конфликтах, которые решаются по всему миру: без участия и давления США это не сработает", - считает он.
Ван Веел добавил, что "наши трансатлантические связи" подверглись "испытаниям и трудностям", но они остаются такими же важными, как и раньше.
Ратификация гарантий безопасности Конгрессом
- Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе.
- Напомним, что 25 января президент Владимир Зеленский сообщал, что двусторонний документ о гарантиях безопасности от США для Украины готов на 100%.
А ті гарантії що в Будапешті що протухли?
БРЕД. ЦЕ ВСЕ РОЗВОД ДЛЯ ЛОХІВ. Нема гарантій в цьому світі ні для кого - лише армія і ЯЗ гарантують тоді щось